Проблемная чемпионка. Фигуристка Косторная выросла и стала никому не нужна?

Всего пару лет назад Алёна Косторная считалась идеальной фигуристкой, которую обожал весь мир. Она покоряла судей на каждом турнире и обходила штамповавших квады Трусову и Щербакову. Казалось, что её ждёт блестящее спортивное будущее, однако её звезда сияла недолго. Трудные времена совпали с переходом в «Ангелы Плющенко», но даже возвращение к Тутберидзе ей не помогло. Главный поставщик чемпионок выгнала фигуристку уже через год. Причём тогда, когда та восстанавливалась от очередной травмы.



Новый же тренер Елена Буянова явно не стремится окончательно брать Алёну под своё крыло. Продолжает просмотр и ничего не обещает.



Почему такая талантливая спортсменка вдруг стала никому не нужна?

Стремительный взлёт уникальной фигуристки

Алёна Косторная ворвалась во взрослые стремительно и очень ярко. Никто не ожидал осенью 2019-го, что в её арсенале появился тройной аксель. И уж точно невозможно было представить, что его будет достаточно, чтобы побеждать девушек с четверными прыжками. И, наверное, для других трикселисток это правда было бы нереально, но только не для Алёны, которая буквально завораживала своим катанием. Высокие пролётные прыжки, потрясающее скольжение, лёгкие грациозные движения и абсолютное понимание, как наилучшим образом преподнести любую программу. Она могла из любой постановки сделать конфетку. Потому что главной на льду являлась она, а не музыка, костюм или видение хореографа.

Именно Алёна собрала всё золото и титулы на международных стартах в сезоне-2019/2020. Победительница Гран-при и чемпионка Европы — и это в жесточайшей конкуренции с Трусовой и Щербаковой! К сожалению, ей не повезло с отменой чемпионата мира в Монреале. Она должна была ехать туда первым номером нашей сборной, а в итоге спустя год попала лишь в запас перед чемпионатом мира в Стокгольме.

Начало бедствий Алёны под крылом Плющенко

Переход Алёны к Плющенко летом 2020-го наделал много шума. Но не так много, как её результаты с новой командой. На соревнованиях она выступала без своего коронного тройного акселя. И хотя его потеря связана, скорее, с долгим перерывом из-за весеннего карантина и настигшим пубертатом, появились и другие проблемы. Чары Алёны уже не так действовали на судей. А поражения на турнирах после победного сезона не укрепляли её моральный дух. Она впервые уступила Трусовой на этапе Кубка России в Саранске, а затем и Елизавете Туктамышевой на Гран-при в Москве. А на чемпионате России совсем не появилась: не успела восстановиться после болезни, хотя в соцсетях «Ангелов Плющенко» публиковалось видео, как она готовится к национальному старту.

Кульминацией же бедствий Алёны стал финал Кубка России, на котором она отчаянно боролась за последнюю путёвку на чемпионат мира. Изумительной красоты платья и программы под классику не могли перекрыть отсутствие формы у фигуристки: она проиграла Туктамышевой.

После всех неудач логичным, хотя и очень резким было её возвращение в «Хрустальный» к Тутберидзе. Взяли при этом её в прежний тренерский штаб с испытательным сроком, за который она обязалась прыгнуть тройной аксель. Алёна условие выполнила: во время гастролей ледового шоу «Чемпионы на льду» продемонстрировала, пусть и со степ-аутом, долгожданный прыжок. Однако её пребывание у Тутберидзе всё равно продлилось лишь год.

Тутберидзе выгнала Косторную после двух травм

В олимпийском сезоне Косторная регулярно заходила на тройной аксель. Чисто исполнить его не получалось, но и упала она с него только раз: в остальных случаях умудрялась выезжать. Но самое главное, что она наконец-то походила на прежнюю непобедимую версию себя: медленно, но верно двигалась вперёд. Взяла серебро и бронзу на этапах Гран-при и прошла в финал, который позже отменили. А с чемпионатом России ей вновь не повезло: на этот раз она его пропустила из-за перелома кисти правой руки. Отрабатывала, между прочим, тройной аксель, но неудачно упала. Что это, если не показатель усердия и желания делать свой максимум?

Фото: РИА Новости

Об Олимпиаде для Алёны речи больше не шло. Но, по крайней мере, была надежда увидеть её позже на том же финале Кубка России или Кубке Первого канала. Но стоило ей вернуться в феврале на лёд, как её вновь настиг перелом уже кисти другой руки — левой. Всё произошло, когда Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз находились на Олимпиаде в Пекине. Какие тренеры в этом время занимались с Алёной, помимо хореографа Железнякова, неизвестно.



И вот с такой дважды травмированной за пару месяцев спортсменкой Тутберидзе попрощалась аккурат через год после её возвращения. О том, что инициатива исходила от тренера, рассказали и руководство Федерации фигурного катания России, и сама Алёна.



«Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна», — написала Косторная в комментариях к посту в своих соцсетях.

Буянова «взяла девочку, которая к ней очень просилась»

Из «Хрустального» Алёне пришлось уйти в ЦСКА. Там попробовать с ней работать согласилась Елена Буянова, у которой тренировалась олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова. Специалист сразу обозначила, что необходимо время для окончательного решения о принятии Алёны, но лично комментариев не давала. Её позицию озвучила Татьяна Тарасова.



«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла её до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Елена Буянова и Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Но в то время Алёна ещё даже не успела приступить к тренировкам на новом месте, и очередной испытательный срок не вызывал каких-то опасений. Зато радовали появление первого фото фигуристки с Буяновой и постановка новой показательной программы, хореографом которой выступила Елена Радионова.

«Мне было очень интересно работать с Алёной, ведь она спортсмен высокого уровня. Алёна способна показать любой образ, потому что хорошо чувствует музыку, пластичная, с огромным потенциалом во второй оценке, которая вообще одна из её сильных сторон», — говорила Радионова «РИА Новости Спорт».

Косторная оказалась никому не нужна?

Однако эти восторженные отзывы об Алёне и ее таланте то ли не разделяет, то ли просто не хочет разделять сама Буянова. Иначе непонятно, как тренер может не хотеть взять к себе в группу спортсменку столь высокого класса. Не то чтобы Буяновой есть кем из учеников сейчас хвастаться. Косторная — её шанс поймать волну успеха, которую она испытала в годы сотрудничества с Сотниковой. Но Елена Германовна осторожничает и чуть ли не открещивается от пришедшего к ней таланта. Затягивает просмотр и не даёт никакой конкретики о происходящем на тренировках.



«Прошло мало времени. Пока идёт работа. Пока я её смотрю. Не значит, что я её взяла. Пока мы смотрим: можем мы работать или не можем. Посмотрим. Она взрослый человек, не маленькую девочку берём», — рассказала Буянова «Спорт-экспрессу».

Возможно, всему виной – страх не справиться с огромной ответственностью, которая неизбежно прилагается к перспективам работы с топ-фигуристкой. Особенно настолько одарённой, что боишься испортить. Да и терпеть критику при сравнении результатов Алёны в ЦСКА с результатами в «Хрустальном» — мало приятного. И да, она давно «не маленькая девочка»: со взрослыми работать сложнее, нужно считаться с их мнением. У Косторной оно, безусловно, имеется.



Но неужели спортивная судьба Алёны — это кануть в забвение, потому что она слишком талантлива и (о, ужас!) переступила порог 18-летия? Потому что после Тутберидзе брать чемпионок к себе нельзя? Или потому что бережно вести девушку и оберегать её от травм никому уже не интересно?



Нельзя, чтобы эта звезда в женском одиночном померкла и обрушилась вниз. Она способна сиять и дальше. Падающие звёзды красивы только на небе, а в фигурном катании они должны парить надо льдом в своём блеске.