«Она никогда не пасовала перед трудностями». Ушла из жизни фигуристка Воробьёва

Ирина завоевала главный титул в карьере, несмотря на множество болезненных травм. Но в конце пути она оказалась в отчаянном положении.

Фигурное катание понесло трагическую потерю — ушла из жизни советская чемпионка Ирина Воробьёва. Первая великая ученица Тамары Москвиной скончалась в США на 63 году жизни из-за несчастного случая: женщина упала, получив серьёзное повреждение.

От травм Воробьёва мучилась всю жизнь, одних лишь сотрясений мозга у неё было 11. Но это никогда не останавливало её перед мечтой стать чемпионкой. Невероятно упорная и работоспособная спортсменка бесстрашно шла к своей цели, невзирая на трудности.

К сожалению, последствия старых травм настигли Ирину спустя годы после ухода из спорта. Серьёзные проблемы со здоровьем вынудили её оставить тренерскую работу в США и лечь на операционный стол. Самое же печальное, что Воробьёва оказалась в безвыходном положении: денег на лечение не хватало. Прославленной чемпионке никто не помог, а она, называвшая эту ситуацию смертным приговором, увы, оказалась недалека от правды.

В день смерти Ирины Воробьёвой вспоминаем её драматичную историю.

Первое великое творение тренера-Москвиной

Все легендарные тренеры когда-то начинали с малого — исключением не была Тамара Москвина, имя которой уже многие годы считается знаком качества в парном катании. Великая наставница долго искала правильные подходы к своим ученикам, пока не повстречала Ирину Воробьёву. Миниатюрная жизнерадостная девушка стала второй партнёршей сдержанного и элегантного Александра Власова и идеально ему подходила. Уже на ранних этапах можно было сказать, что этот тандем ждёт большое будущее.

Объединённые общей целью войти в элиту парного катания, Воробьёва и Власов стремились к увеличению сложности, нередко экспериментируя с элементами. Работали они и над поиском собственного почерка, в чём их активно поддерживала Тамара Николаевна. Сотрудничество с талантливыми спортсменами поспособствовало тому, что сама Москвина начала иначе смотреть на свою профессию, создав новую методику подготовки, которая позже стала известна во всём мире. Конечно же, всё это было невозможно без безусловного доверия фигуристов и их трудолюбия.

«Что мне нравилось у неё — так это умение концентрировать усилия воли на соревнованиях. На тренировках она не могла сделать элемент. Не удавался он, сколько бы ни повторяла. А на соревнованиях, когда надо было собраться один раз, Ира его выполняла. Эта черта её дарования мне импонировала», — вспоминала Москвина.

Синяк под глазом и первые медали крупных стартов

Дебют Воробьёвой и Власова на международной арене случился в 1974 году. На чемпионате мира в Мюнхене они не попали в призы, но уже тогда юная спортсменка (Ирине было всего 15 лет) поразила судей и зрителей удивительным бесстрашием. Перед прокатом фигуристка неудачно упала и выходила на лёд с большим синяком под глазом. К сожалению, не везло Воробьёвой на протяжении всей карьеры: травмы буквально преследовали её на пути к вершине.

Ирина Воробьёва и Александр Власов Фото: РИА Новости

Паре приходилось неоднократно брать перерывы из-за повреждений Ирины, но терпение Александра было велико и вскоре окупилось. На чемпионате Европы — 1976 подопечные Москвиной взяли бронзу, а затем поднялись на пьедестал чемпионата мира. На Олимпиаде в Инсбруке они остановились в шаге от призовой зоны, но компенсировали это в следующем году, взяв три серебра чемпионатов СССР, Европы и мира. Казалось, вот-вот неординарная пара сделает последний шаг к мировому лидерству, но Воробьёва получила ещё одну серьёзную травму и практически весь сезон-1978/1979 провела в больнице под капельницами. Власов партнёршу не дождался и ушёл к Алексею Мишину, но очень быстро завершил карьеру.

«Я с лекарствами не расстаюсь, нервы ни к чёрту!»

По окончании реабилитации Ирине пришлось всё начинать сначала. Ей только исполнилось 20 лет, и она хотела кататься дальше. Свой путь она продолжила с бывшим одиночником Игорем Лисовским. Фигуристы моментально поладили, образовав невероятно гармоничный дуэт. Однако это не уберегло их от старых проблем: в 1979 году Воробьёва получила сотрясение мозга, одиннадцатое за карьеру, из-за чего спортсмены выбыли из гонки за медали на крупных соревнованиях.

Тем не менее Ирина и Игорь не сдались и вскоре выиграли чемпионаты Европы и мира. Все мучения, страдания и преодоления хрупкой, но такой сильной девушки оказались ненапрасными. Тамара Москвина, наблюдавшая за прогрессом своей лучшей пары, очень гордилась ими, но также сильно переживала, едва не плача от боли при виде травм Воробьёвой.

Ирина Воробьёва и Игорь Лисовский Фото: РИА Новости

«Весь нелёгкий путь Тамары с Ирой Воробьёвой прошёл на моих глазах. Как тренер верила в свою ученицу! Такая вера была только у Жука в Водорезову. Ира осталась в спорте только благодаря этой вере. Ведь как только у Воробьёвой появлялись результаты, её настигала травма. Это продолжалось не сезон, не два — около десятка лет. Никогда прежде Тамара не пила успокоительных таблеток, а теперь говорит: «Татьяна, я, как и ты, с лекарствами не расстаюсь, нервы ни к чёрту», — рассказывала о состоянии тренера Татьяна Тарасова.

Чемпионка, оставшаяся без денег и поддержки

После завершения карьеры Воробьёва выступала в ледовых шоу, а затем уехала за границу — тренировать. У Ирины было всё: работа, семья — любимый муж и дочь, но в её жизни настала чёрная полоса. В 2010 году у фигуристки обострилась старая травма колена, был риск того, что она останется инвалидом. Самое же печальное, что Ирина оказалась в безвыходном положении: денег на лечение не хватало, а заработать их она не могла, так как медики запретили ей даже ходить.

Никто не помог бывшей чемпионке, а она, называвшая эту ситуация личным смертным приговором, увы, оказалась недалека от правды. Спустя несколько лет её не стало: Воробьёва скончалась в США на 63-м году жизни. По сообщению дочери Ирины, Алисы, причиной смерти стал несчастный случай: фигуристка упала, получив серьёзную травму. Эта новость повергла в шок её коллег, которые тяжело переживают эту утрату.

«Это была одна из первых пар Тамары Москвиной. Она была очень талантливым человеком. У неё было много травм, но она смогла добиться многого в карьере. Соболезнования всем её родственникам, дочке. Ушла так рано», — попрощалась со спортсменкой Татьяна Тарасова.

Сама же Тамара Николаевна также почтила память ученицы:

«Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать всё! Яркая личность».