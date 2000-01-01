«Чувствую себя абсолютно счастливым». Звезда «Ледникового периода» стал отцом

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Звезда «Ледникового периода» стал отцом
Звезда «Ледникового периода» стал отцом
Александр Энберт и Алеся Данчук обрадовали поклонников счастливой новостью.
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Александр Энберт — серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде и обладатель бронзы чемпионата мира — 2019. Но прославился он уже после завершения карьеры благодаря участию в шоу «Ледниковый период».
Александр Энберт — серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде и обладатель бронзы чемпионата мира — 2019. Но прославился он уже после завершения карьеры благодаря участию в шоу «Ледниковый период».
Первой партнёршей Александра в популярном телешоу была Ольга Кузьмина, с которой он выиграл проект. Во второй раз фигурист попытал удачу с Агатой Муцениеце — с ней он занял третье место.
Первой партнёршей Александра в популярном телешоу была Ольга Кузьмина, с которой он выиграл проект. Во второй раз фигурист попытал удачу с Агатой Муцениеце — с ней он занял третье место.
Энберт настолько хорошо отыгрывал любовные образы на «Ледниковом периоде», что поклонники его сводили и с Кузьминой, и с Муцениеце. Но сердце фигуриста уже давно принадлежит другой.
Энберт настолько хорошо отыгрывал любовные образы на «Ледниковом периоде», что поклонники его сводили и с Кузьминой, и с Муцениеце. Но сердце фигуриста уже давно принадлежит другой.
Вот уже больше 10 лет Энберт состоит в отношениях с моделью Алесей Данчук. В 2020 году молодые люди поженились.
Вот уже больше 10 лет Энберт состоит в отношениях с моделью Алесей Данчук. В 2020 году молодые люди поженились.
В октябре 2021 года Алеся объявила о своей беременности. «Настолько переполняли чувства, что я не могла умолчать об этом», — писала девушка в соцсетях.
В октябре 2021 года Алеся объявила о своей беременности. «Настолько переполняли чувства, что я не могла умолчать об этом», — писала девушка в соцсетях.
В ноябре Алеся и Александр устроили гендер-пати, на которую позвали множество гостей: в их числе были Евгения Медведева и Даня Милохин. Там они узнали, что у них будет девочка. Супругов переполняла радость.
В ноябре Алеся и Александр устроили гендер-пати, на которую позвали множество гостей: в их числе были Евгения Медведева и Даня Милохин. Там они узнали, что у них будет девочка. Супругов переполняла радость.
13 апреля Алеся и Александр объявили о рождении дочери. «Вчера родилась наша космическая девочка», — написала Данчук в соцсетях.
13 апреля Алеся и Александр объявили о рождении дочери. «Вчера родилась наша космическая девочка», — написала Данчук в соцсетях.
Энберт поделился своей радостью в видео, на котором держит дочь на руках. «Чувствую себя абсолютно счастливым человеком», — сказал фигурист.
Энберт поделился своей радостью в видео, на котором держит дочь на руках. «Чувствую себя абсолютно счастливым человеком», — сказал фигурист.
«Чувствую себя абсолютно счастливым». Звезда «Ледникового периода» стал отцом
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