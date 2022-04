«Всё передираете с Америки». Как украинская чемпионка обвиняла Тутберидзе в плагиате

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» вновь радует гастролями по городам России и ближнего зарубежья. Болельщики с нетерпением ждут встречи с любимыми фигуристами и предвкушают праздник спорта и искусства.

Однако восторг от этого мероприятия испытывают не все. В прошлом году его в пух и прах раскритиковала победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере Оксана Баюл. Украинская чемпионка нашла в детище Этери Георгиевны признаки плагиата и не преминула посвятить этому отдельный пост в соцсетях.

Что же не устроило Баюл в шоу Тутберидзе и есть ли в её претензиях хотя бы толика здравого смысла?

Баюл не понравилось название шоу Тутберидзе

Как это часто бывает с любым успешным проектом, положительные отзывы о нём параллельно сопровождает критика. Хорошо, когда она конструктивная и помогает развиваться. Другое дело, когда цепляются буквально к мелочам и пытаются под лупой рассмотреть невидимые огрехи. Впрочем, Оксане Баюл не понадобилась лупа, чтобы раздуть из мухи слона. Объектом своего негодования она выбрала название шоу Тутберидзе — «Чемпионы на льду» — которое в переводе на английский совпадает с названием другого знаменитого шоу Champions on ice, много лет существовавшего в США.

По мнению Баюл, Тутберидзе намеренно воспользовалась известным и давно зарекомендовавшим себя брендом вместо того, чтобы придумать что-нибудь новое. При этом превзойти основателя Champions on ice Тома Коллинза у неё не получилось. Якобы «Чемпионы на льду» — это лишь подобие легендарного турне с настоящими звёздами фигурного катания.

«Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным, с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», — написала Баюл у себя в соцсетях.

Фото: Из личного архива Оксаны Бают

Champions on ice действительно было масштабным и качественным шоу, которое с 1969 года собирало в турне по городам США победителей и призёров чемпионатов мира, а также фигуристов с наиболее яркими программами. В 2007 году оно объединилось с другим проектом Stars on ice. В своё время Баюл тоже в нём выступала и, видимо, теперь считает своим долгом оберегать честь и достоинство этого проекта.

«Горжусь, что всё передираете с Америки»

На защиту Тутберидзе быстро встали комментаторы, которые уличили саму Баюл в зависти к российским фигуристкам, способным сегодня дать фору любым чемпионкам прошлого. Но Оксана не растерялась и ответила провокацией: «Да, да, покруче, я вижу. Загитова — молодец? Или всё, списали?». Упоминать о наличии у Алины полного комплекта золотых медалей она, естественно, на стала. Зачем? Ведь на фоне спортивных достижений Алины её успехи автоматически проиграют. Завершила же Баюл дискуссию с пользователями в открытом обвинении российского шоу в плагиате: «Я горжусь, что всё передираете с Америки. Плагиат».

Эта история кажется смешной и нелепой, но не обращать внимания на подобные выпады очень сложно. Незаслуженные обвинения лучшего тренера одиночниц и её фигуристок вызвали реакцию и других фигуристов. Особенно ярко высказался тогда Алексей Ягудин, чётко подметив, что недовольство Баюл — обыкновенная глупость.

«У всех шоу с участием фигуристов есть общее: лёд, коньки и фигуристы. Слова Баюл про плагиат? Да, плагиат платьев, ногтей, волос. Даже не хочу эти глупости поднимать», — сказал Ягудин.

Название шоу Тутберидзе оправдано

На русском названия обоих шоу действительно выглядят одинаковыми, но переводом в таких случаях обычно и не занимаются. Бренд существует под названием на исходном языке. Впрочем, не исключено, что Этери Тутберидзе и правда вдохновлялась знаменитым шоу Коллинза, когда создавала своё. Всё-таки за несколько лет проживания в США она как фигуристка, а затем и тренер наверняка была в курсе существования Champions on ice.

Но никакого преступления в том, что она озаглавила собственное шоу «Чемпионы на льду», нет. Во-первых, потому что оно, как уже сказано, на русском языке, а не на английском. А во-вторых, катаются в нём наши чемпионы, полностью оправдывая такое название. С каждым годом чемпионский список пополняется. Одних олимпийских чемпионок в нём сейчас целых три: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева. А есть ведь ещё чемпионы мира, Европы, России, победители финала Гран-при и медалисты главных стартов. Все они выходят на лёд, так что «Чемпионы на льду» — самое очевидное название для шоу Тутберидзе.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В Америке, если ты что-то используешь, надо спрашивать разрешения»

Позже Оксана Баюл объяснила, что не имела бы никаких претензий к Тутберидзе, если бы своё шоу та именовала, например, «Чемпионы» вместо «Чемпионов на льду». Тогда названия российского и американского проектов отличались бы, хотя концепция осталась бы схожей. Сходство это не только в участниках-победителях крупных стартов, но и в формате их выступлений с показательными программами. А единственное, что Тутберидзе не удалось позаимствовать у Champions on ice — это песня для финального выхода спортсменов группы Queen We Are The Champions.

«В России «Чемпионы на льду» абсолютно похожи на шоу Тома Коллинза. Но когда мы выступали в Америке с этим шоу, в конце всегда была песня Queen — We are the Champions. Но так как права на эту песню дорого стоят, её не взяли. Но это моё мнение. Потому что в Америке, если ты что-то используешь в своём репертуаре, в костюмах, то здесь всегда надо спрашивать разрешения.

Если бы в России тур назывался не «Чемпионы на льду», а, допустим, «Чемпионы», от меня бы никто и слова не услышал», — говорила Баюл в прямом эфире с Маричкой Падалко.

Наверное, как бы ни назвала своё ледовое шоу Этери Тутберидзе, всё равно нашлись бы недовольные. Упрекнуть можно в чём угодно и кого угодно. Главное — желание. Такое масштабное шоу непременно является объектом и зависти, и восхищения.

А сама Баюл, видимо, в момент громких заявлений переживала какой-то личный кризис или ностальгию по своим выступлениям в гастролях у Тома Коллинза. Вот и не выдержала, глядя на девочек Тутберидзе, которые мало того что берут все медали на соревнованиях, так ещё и собирают толпы на ледовых аренах. И это в совсем юном возрасте. О такой популярности Оксане Баюл остаётся теперь лишь мечтать. И напоминать, что она тоже когда-то была чемпионкой и желанной гостьей в ледовых шоу.