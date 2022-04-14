«Как бы сложно ни было, я дойду». Трусова растрогала зрителей номером-откровением на шоу

Впервые после драмы на Олимпиаде Саша решила честно рассказать о своих чувствах. Но сделала это не словами, а прокатом на льду.

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве подарило незабываемые впечатления. Интриги, шутки и настоящие откровения — так прошёл вечер в «Мегаспорте», а украсили его лучшие фигуристы страны. Евгения Медведева наконец раскрыла тайну своей постановки «Кармен», Морис Квителашвили в совершенстве освоил макияж, а Камила Валиева и Анна Щербакова проявили себя мастерами перевоплощений. Но больше всех удивила Александра Трусова.

Русская ракета впервые заговорила со зрителями после злополучной драмы на Олимпиаде. Максимально откровенно рассказала о своих непростых чувствах, но сделала это в особой манере — не словами, а на льду, дебютировав с новой постановкой.



«Я не брошу на полпути», — говорит её лирическая героиня. Или всё-таки Саша?

Возвращение Усачёвой после тяжёлой травмы

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» — особенное событие: лучшие фигуристы страны собираются на одном катке и радуют зрителей яркими номерами. Первым таким стал прокат Даниила Глейхенгауза, рассказавшего историю про зажигающиеся звёзды — так он представил основных участников гала-вечера. В их числе оказалась и юная Аделия Петросян, показавшая мощную постановку под песню Билли Айлиш «Не время умирать». Воспитанница «Хрустального» словно предвосхитила выход своей коллеги по группе Дарьи Усачёвой, которая только недавно вернулась к выступлениям после тяжёлой травмы, полученной на Гран-при Японии этой осенью. Спортсменка обошлась без прыжков, восхитив качественным плавным катанием и отличной хореографией. Очевидно, восстановление Даши идёт полным ходом. Во всяком случае сама она настроена весьма позитивно.

«Как проходит восстановление? Потихоньку, без скачков, чтобы ещё раз ничего не случилось. Дорога наверх, всё восстанавливаю потихонечку, прыжки в том числе. Я переживала, наверное, только первый день. Прям очень переживала, панически. Потом всё обдумала, осознала, поняла, что, значит, так надо, делала в это время максимум полезного, восстановилась, старые болячки вылечила», — рассказала Усачёва.

Яркие перевоплощения Валиевой и Щербаковой

Эффектно выступили и Михаил Коляда, и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, но основное внимание публики так или иначе было приковано к нашим феноменальным девушкам. Камила Валиева и Анна Щербакова не оставили болельщиков равнодушными, исполнив свои прекрасные показательные номера.

Камила преобразила олимпийскую постановку под композицию Кирилла Рихтера In memoriam, вставив в неё четверной тулуп — элемент, запрещённый в коротких программах. Правда, целеустремлённую спортсменку это мало волновало: на шоу она ещё раз доказала, что её потенциал безграничен. Публика тепло приветствовала Валиеву, которая во втором отделении вышла в знаменитом образе Аватара, из нежной бабочки превратившись в дикого борца за свободу.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поразительную смену настроения продемонстрировала и Аня, которая сначала показала «Бал Сатаны» из «Мастера и Маргариты», а затем перевоплотилась в Деву Марию. Олимпийская чемпионка смотрелась на арене очень органично — и не скажешь, что она волновалась, но, видимо, гиперответственность Щербаковой распространяется даже на развлекательные прокаты. После выступления девушка разоткровенничалась со СМИ, поведав, что нервничала из-за отсутствия шестиминутной разминки. Аня боялась допустить ошибку, но, напротив, сделала всё филигранно. Да, без квадов, но их фигуристка, пожалуй, оставит на следующий соревновательный сезон.

«Семилетний» подарок Тутберидзе для Медведевой

В новом амплуа увидели поклонники Евгению Медведеву, которая во второй раз вышла в страстном образе Кармен. Премьера номера в Минске выдалась на славу, однако в кругу преданных фанатов фигуристки развернулись нешуточные дискуссии по этому поводу. Сторонники Алины Загитовой раскритиковали Медведеву за недостаток артистизма, отметив, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана справилась с этой ролью гораздо лучше на чемпионате мира 2019 года. Другие же посчитали, что Женя прекрасно интерпретировала музыку, прочувствовав историю известной цыганки. В конце концов, девушка мечтала об этой программе целых семь лет! А воплотить мечту в реальность ей помогла наставница: Этери Тутберидзе совместно с Даниилом Глейхенгаузом создала программу специально для фигуристки.

Евгения Медведева в образе «Кармен» на шоу Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К слову, никакого напряжения между Загитовой и Медведевой из-за «программы раздора» нет. Перед прокатами обе девушки мило общались, обсуждая причёски. Алина даже примерилась к вееру Жени, а та в шутку пожаловалась, что с ним трудно кататься, так как он может вовремя не раскрыться. Сама Загитова вышла на лёд с дерзким номером под песню Манижи «Я». Многослойный перфоманс про принятие себя с интересными переходами и необычными музыкальными акцентами — что может быть лучше?

Откровение Трусовой после драмы на Олимпиаде

Очаровательные Майя Хромых и Елизавета Туктамышева отлично проявили себя, равно как и Морис Квителашвили. Эпатажный ученик Этери Тутберидзе вновь шокировал публику, перекрасившись из синего в зелёный. Раньше фигурист катал весёлый номер про джинна, а теперь примерил другой комический образ. Стэнли Ипкис из фильма «Маска» — Квителашвили оказался ничуть не хуже Джима Керри!



Новый показательный номер Мориса был чудо как хорош, но главной звездой вечера всё же стала Александра Трусова, также устроившая премьеру. После знаковой «Круэллы» Русская ракета вышла с постановкой-откровением под песню Ёлки «Я не брошу на полпути». Если вслушаться в текст, то можно сделать вывод: таким образом Саша общалась с болельщиками. После драмы на Олимпиаде королева квадов едва не потеряла веру в спорт, не радуя частыми появлениями на арене. Фанаты опасались, что эмоциональное заявление Трусовой про завершение карьеры может оказаться правдой, но Саша развеяла все страхи невероятно трогательным выступлением.

Александра Трусова на шоу Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мягкая, пластичная, но вместе с тем несгибаемая, она буквально парила надо льдом. Сложные прыжки и красивые дорожки шагов, а также потрясающей высоты шпагат в воздухе — это то, за что все любят Сашу. Такой лёгкой и одухотворённой мы не видели её очень давно.



«Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу,

Как бы сложно ни было, я дойду, дойду,

Докажу себе, страху вопреки,

Я не брошу на полпути», — как же хочется надеяться, что эти слова станут пророческими.