Вместо ученицы Тутберидзе лучшей юниоркой станет американка? Как пройдёт ЮЧМ без россиян

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров остался без истинных лидеров практически во всех дисциплинах. В соревнованиях одиночниц, спортивных и танцевальных пар задавать тон объективно должны были россияне. Но в Таллине, где с 14 по 17 апреля состоится чемпионат планеты, представителей России не будет. Юных фигуристов Международный союз конькобежцев на соревнования не пустил. А ведь именно они — настоящие лидеры сезона!



Но все лавры, судя по всему, достанутся американцам.

Чемпионат мира без сильнейших юниоров

О том, что наши юниоры претендовали бы на чемпионате мира на самые высокие места, говорят их невероятно успешные выступления в ходе престижной серии юниорского Гран-при. В финал, который должен был состояться с 9 по 12 декабря в японской Осаке, квалифицировались 15 представителей России.

Женское катание:

Мужское катание: Глеб Лутфуллин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков и Егор Рухин.

Танцы на льду: Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

Пары: Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Екатерина Петушкова и Евгений Маликов. Софья Акатьева , Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Муравьева.Глеб Лутфуллин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков и Егор Рухин.Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.

Однако финал Гран-при сначала перенесли, а затем отменили. Такая же судьба могла быть и у юниорского чемпионата мира, но его всё же решили провести. Однако не как предполагалось изначально — в середине марта в Софии, а уже в Таллине в середине апреля. Правда, наших ребят из турнира исключили. Исключили сильнейших юниоров, одним махом убив практически всю конкуренцию.

Всё внимание на американца с русскими корнями

Несмотря на отсутствие россиян, у юношей на чемпионате мира среди юниоров будет на кого посмотреть. Прежде всего, на 17-летнего Илью Малинина, американца с русскими корнями. Малинин в этом сезоне не раз впечатлял болельщиков своими прокатами. На чемпионате США он триумфально ворвался на второе место, исполнив шесть четверных на две программы. К сожалению, на Олимпийские игры Илью не отправили: отдали путёвку любимчику судей Джейсону Брауну.

Илья Малинин Фото: РИА Новости

В качестве компенсации Малинина включили в сборную на чемпионат мира во Франции. Там он не слишком удачно откатался в произвольной, но для дебютанта показал себя достойно. А с учётом его полного набора четверных на юниорском чемпионате мира равных Илье не будет.



Неплохо проявить себя обещает и 16-летний Као Миура — чемпион Японии среди юниоров. На взрослом первенстве страны он стал четвёртым и был включён в сборную на чемпионат четырёх континентов, где завоевал бронзу. Миура должен был в этом году также заменить Юдзуру Ханю на чемпионате мира во Франции, но за неделю до старта сам снялся из-за травмы.



Прыжковый арсенал японца скромнее, чем у Малинина, всего три четверных: сальхов, тулуп и риттбергер, который он исполнял на соревнованиях лишь однажды. Станет ли Као рисковать с квад-риттбергером в Таллине?

Новые надежды США вместо трёх Софий из России

На чемпионат мира среди юниоров от России должны были поехать Софья Акатьева, Софья Самоделкина и Софья Муравьёва. Три наши прекрасные Софьи, которые с лёгкостью захватили бы в Таллине весь пьедестал, не оставив соперницам ни единого шанса. Но, увы, наших девочек там не будет, поэтому место основных фавориток займут американки: 16-летняя Линдси Торнгрен и 15-летняя Изабо Левито. На Гран-при они выиграли по одному этапу, на которых не было наших фигуристок, и сейчас являются новыми надеждами США в женском одиночном катании.

Акатьева, Самоделкина, Муравьева на пьедестале первенства России Фото: fsrussia.ru

Линдси — преемница Алисы Лью, в том смысле, что она тоже прыгает тройной аксель, хотя на соревнованиях чисто его не исполняла. Впервые она пошла на него в июле 2021 года, когда выступала на предсезонном турнире в американском Милуоки. Приземлилась она на две ноги и допустила большой недокрут, но начало было положено. С тех пор она пробует триксель почти на всех своих стартах.



Интересна Линдси и наличием в своём контенте каскада тройной лутц — тройной риттбергер. Прыгает она его нечасто, но зато уже получала за него плюсовые GOE.

Изабо Левито в свои пятнадцать лет взяла бронзу на чемпионате США, но на Олимпиаду она в любом случае не проходила по возрасту, так как родилась после 1 июля. Зато в юниорах успела весьма неплохо себя зарекомендовала. Без ультра-си Изабо стабильно набирает за две программы больше двухсот баллов и имеет наибольшие шансы выиграть этот чемпионат мира.

Изабо Левито Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Изабо — очень миниатюрная фигуритска, её рост всего 144 см. Правда, пока он приносит проблемы: из-за него у девушки не идёт тройной аксель. Но зато она изучает четверной тулуп и имеет определённые успехи. Она пробовала его на том же турнире в Милуоки. Квад вышел с большим недокрутом и ошибкой на приземлении, но всё впереди. Вдруг вторая попытка у Изабо состоится на юниорском чемпионате мира? Вряд ли, конечно, учитывая риск лишиться золота, но помечтать ведь можно?



Помешать медальным планам американок и заставить их прыгать ультра-си может японка Ринка Ватанабе, которая в этом сезоне четырежды пробовала тройной аксель, а на чемпионате Японии сделала его чисто. И это в 19 лет, когда обычно появления новых элементов у девушек уже не ждут. Да и сама история у этой спортсменки невероятная: в прошлом сезоне она оказалась лишь на 27-м месте на чемпионате Японии, а в этом — на шестом. В Таллине она будет самой возрастной участницей, но её выступление точно заслуживает внимания.

В парах зажгут россияне под флагом Грузии

Без россиян и соревнования пар неизбежно очень многое потеряют. Не случайно в финале Гран-при намечалась битва одних россиян — наши ребята в этом виде безоговорочные лидеры. Они должны были блистать в Таллине, однако этого права их безжалостно лишили.



Но совсем без наших там всё равно не обойдутся. Среди иностранных пар фигурируют российские грузины Карина Сафина и Лука Берулава. Они заочно лидеры этого чемпионата, остальные значительно им уступают. Карина и Лука уже успели в этом сезоне выступить на Олимпиаде в Пекине, где попали в десятку сильнейших, заняв девятое место, и на чемпионате мира во Франции, где остановились в шаге от пьедестала, став четвёртыми.

Разборки канадцев с американцами в танцах на льду

Очень обидно, что в чемпионате мира среди юниоров не примут участие российские танцоры. Среди наших спортсменов появились настоящие бриллианты: Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Но вместо них в Таллине будут доминировать американцы и канадцы.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Основная борьба развернётся между Катариной Вольфкостин с Джеффри Ченом из США и Натали Д'Алессандро с Брюсом Уэделлом из Канады. Оба дуэта выиграли в этом сезоне по одному этапу Гран-при среди юниоров в отсутствие россиян и заняли второе и третье места соответственно на этапе Гран-при в Любляне, где выиграла наша пара Кагановская — Ангелопол.



Очевидно, без россиян этот юниорский чемпионат мира серьёзно пострадает по всем фронтам. В трёх из четырёх видов отсутствуют настоящие лидеры сезона, и отсутствуют они не по своей воле. Наших фигуристов лишили медалей главных стартов, которые они объективно заслуживали. Теперь их повесят себе на шею другие спортсмены. Однако ценность таких наград неизбежно окажется под вопросом.