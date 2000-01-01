Трансферное окно фигурки-2022: кто уже сменил тренера, а кто собирается?
В новый олимпийский цикл многие спортсмены войдут с новыми тренерами.
Алёна Косторная: группа Тутберидзе — группа Буяновой
Алёна Косторная таки перешла в ЦСКА, но пока всё под вопросом: она находится на испытательном сроке у Елены Буяновой и полностью в её группу ещё не перебралась.
Николай Колесников: группа Тутберидзе — группа Соколовской
Ещё в марте талантливый юниор Николай Колесников покинул «Хрустальный» и перешёл в ЦСКА: теперь он одногруппник Марка Кондратюка и Александра Самарина.
Егор Рухин: «Ангелы Плющенко» — академия Волкова
Одиночник Егор Рухин за сезон поменял нескольких тренеров. Последняя остановка — группа Александра Волкова.
Софья Самоделкина (слухи): группа Давыдова — группа Соколовской
В медиа появились слухи о переходе Софьи Самоделкиной внутри ЦСКА. Трансфер к Соколовской не комментирует ни она, ни её мама, ни тренер Сергей Давыдов.
Аннабель Морозов: Николай Морозов — группа Свинина/Жук
Аннабель Морозов встала в пару с Дэвидом Нарижным и начала работу с тренерской группой Александра Свинина и Ирины Жук.
Елизавета Шанаева: группа Свинина/Жук — группа Жулина
Елизавета Шанаева после расставания с партнёром сменила тренерскую группу: с Павлом Дроздом она будет кататься у Александра Жулина.
Мария Дмитриева: группа Алексея Мишина — группа Сергея Розанова
Перспективная юниорка с тройным акселем Мария Дмитриева официально покинула группу Мишина и будет тренироваться у Сергея Розанова.
Александра Трусова (слухи): группа Этери Тутберидзе —?
Слухи о новой смене тренера Трусовой ходят с Олимпиады. Возможным выглядит сотрудничество с Евгением Плющенко: Саша будет кататься в его шоу, а также ставила номер с бывшим наставником Дмитрием Михайловым.
Гадания на штаб Трусовой и вопрос Самоделкиной: чем уже удивляет трансферное окно фигурки?
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