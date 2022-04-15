Медведева в латексе и стриптиз Туктамышевой. Самые сексуальные номера фигуристов в шоу

Фигурное катание — достаточно консервативный вид спорта. В соревновательных программах спортсмены избегают экспериментов, выбирая проверенные способы, чтобы понравиться судьям. Однако в ледовых шоу фигуристы могут позволить себе всё. Эксперименты, которых они старательно избегают на турнирах, выливаются во что-то огненное и жгучее в показательных выступлениях. Откровенные костюмы, эпатажные выходки и страстные номера становятся гвоздями любого ледового шоу.
Вспоминаем самые сексуальные показательные выступления фигуристов, которые невозможно забыть.
Стриптиз Туктамышевой
Самым знаменитым номером Елизаветы Туктамышевой по-прежнему остаётся её яркое раздевание под песню Toxic Бритни Спирс. Впервые эту программу мир увидел на гала-шоу после этапа Гран-при в Канаде в октябре 2018 года. Лиза тогда взяла золото и как никогда чувствовала себя хозяйкой «вечеринки».
Фигуристка вышла на лёд в легко узнаваемом костюме стюардессы, держа на подносе угощения, но уже с первых музыкальных нот стало понятно, что скромничать она не намерена. И Лиза не подвела: поразила всех невероятно смелыми и раскрепощёнными танцами. Сбросила пилотку, распустила волосы, а во время кантилевера эффектно расстегнула жакет и осталась в бюстгальтере из чёрного кружева. Зрители пришли в полный восторг от дерзкого поступка спортсменки!
Елизавета Туктамышева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Но и критики на Лизу вылилось тоже немало: кому-то её Toxic показался недопустимо откровенным. Сама же нарушительница покоя объяснила идею с раздеванием желанием вернуть в фигурное катание мужчин. И не прогадала: они по достоинству оценили её стюардессу. А ещё она вдохновила фигуристок по всему миру устроить своеобразный челлендж с раздеванием на коньках: девушки выкладывали видео с пометкой #Tuktikchallenge в соцсетях и выражали своё восхищение Лизой.
Прозрачный комбинезон Степановой
Безумно чувственной программой отличился и наш танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин. Став вице-чемпионами Европы в 2019 году, фигуристы катались на показательных выступлениях под стихи Бориса Пастернака в исполнении Аллы Пугачевой. Номер при всей своей нежности и лиричности был пропитан страстью.
Александра Степанова и Иван Букин
Фото: РИА Новости
Правда, многим запомнилась не сама постановка, а костюм Степановой — обтягивающий чёрный комбинезон из полупрозрачной ткани. Тело девушки, казалось, было полностью закрыто, но на самом деле костюм максимально продемонстрировал её великолепную фигуру.
По такому поводу о Саше написали даже на сайте мужского журнала Maxim: его сотрудники пожалели, что не смотрели весь чемпионат Европы.
«С одной стороны, это комбинезон, да. С этим не поспоришь. Но комбинезон такого рода, что даст фору некоторым бикини. Он максимально обтягивающий и минимально плотный, фактически прозрачный. Уверены, именно этот комбинезон сделает из вчерашних фанатов хоккея преданных любителей фигурного катания», — прокомментировали наряд Степановой на сайте Maxim.
Sex Bomb Плющенко
Не только девушки способны поражать сексуальностью на ледовых шоу. Евгений Плющенко в своё время прославился эпатажным номером под песню Тома Джонса Sex Bomb. Премьера состоялась в Ванкувере на чемпионате мира — 2001, когда Плющенко выиграл золото, обойдя своего главного соперника Алексея Ягудина. Их легендарное противостояние невозможно забыть, но всё-таки игра Евгения накладными мускулами его затмевает.
Евгений Плющенко
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
С самого начала выступления под Sex Bomb фигурист заигрывал со зрителями, постепенно скидывая детали одежды. Сначала избавился от куртки, показав рельефные накладные мышцы, а под конец стащил с себя брюки и продолжил кататься в телесном трико и весёленьких золотых трусах.
При этом сложный костюм, превративший спортсмена в бодибилдера, не мешал ему ещё и прыгать: естественно, Плющенко купался в заслуженных овациях публики.
Медведева в розовом латексе
Евгения Медведева открыла свою сексуальность задолго до знаменитой фотосессии в Maxim. Завоевав бронзу на чемпионате мира в Сайтаме, девушка отправилась выступать в различных ледовых шоу и в Южной Корее удивила очень смелым гламурным образом.
Евгения Медведева
Фото: Из личного архива Евгении Медведевой
На льду она появилась в топе, мини-юбке и чулках из розового латекса, а сверху кокетливо накинула белую шубку из искусственного меха, которую с удовольствием сбросила по ходу программы. Медведева каталась под хит Арианы Гранде «7 rings», и её костюм на самом деле повторял образ певицы в клипе. Но для болельщиков это не имело значения: главное, что Женя позволила себе как следует пошалить после сложного сезона.
В восторге от нового номера фигуристки были не все, кто-то пытался обвинить её в пошлости. Но Женя на критику внимания не обращала: истинным болельщикам её гламур в латексе очень понравился.
Горячие танцы Фузар-Поли и Маргальо
Итальянская танцевальная пара Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо всегда пользовалась зрительской любовью. Да и как иначе, ведь они зажигали на льду и не стеснялись будоражить ледовыми страстями. Особенно в показательных выступлениях.
Так, в 2006 году на гала-шоу Олимпиады в Турине Барбара прикрыла себя минимальным количеством одежды. Под композицию Unchain My Heart она каталась в жёлтом бюстгальтере со стразами и совсем короткой юбке с длинной бахромой, которая вовсю развевалась при каждом движении. В начале программы она также игралась с пушистым жёлтым боа, но затем сосредоточилась на горячих танцах с партнёром.
Огненная Луна Хендрикс
Бельгийка Луна Хендрикс — достойная соратница нашей Лизы Туктамышевой в деле возвращения мужчин в фигурное катание. Луна поражает сексуальностью и на соревнованиях, и на шоу, но в последнем случае она особенно старается. К тому же в приглушённом свете европейская красотка не оставляет ни малейшего шанса оторвать от себя глаз болельщикам.
Луна Хендрикс
Фото: РИА Новости
В этом сезоне Луна радовала в ледовых шоу потрясающим огненным номером под Circus Бритни Спирс (привет Лизе!). Что уж говорить: номер нужно смотреть, слова здесь излишни. Чего только стоит один наряд фигуристки — некий гибрид купальника и укороченного смокинга. Естественно, из чёрной ткани, а в качестве украшений в нём использованы красные стразы.
Луна могла бы выйти на лёд и просто постоять, и это всё равно было бы очень сексуально. По количеству огня и страсти на льду бельгийку превосходит разве что несравненная Туктамышева.
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