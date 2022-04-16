Ужасное падение российского фигуриста. Ударился головой об лёд и не смог подняться

Шоу Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге омрачилось очень неприятным инцидентом. Во время исполнения своего номера Евгений Семененко больно упал с четверного прыжка, ударившись головой об лёд, и не смог подняться. Несколько раз фигурист пытался встать, но не смог и рухнул на сидящих в первом ряду зрителей. Арену 18-летний спортсмен покинул на носилках, его сразу же увезли в больницу.



За здоровье Жени по-настоящему тревожно.

Страшное падение в шоу

На шоу Плющенко в Санкт-Петербурге Евгений Семененко намеревался показать сразу два номера: новую короткую программу «Адажио» и зажигательный номер в стиле брейк-данса. Однако зрителям было суждено увидеть только одно выступление фигуриста, да и то не полностью. Во время исполнения лиричной программы под композицию Томазо Альбинони Семененко зашёл на четверной прыжок, но больно упал с него, со всей силы ударившись головой. Женя несколько раз предпринимал попытки встать, но вновь и вновь терял равновесие. После того как спортсмен рухнул на сидящих в первом ряду зрителей, к нему выбежали врачи и унесли его на носилках. Семененко покидал арену под аплодисменты взволнованных зрителей. Затем его сразу же увезти в больницу.

«Евгений в сознании. Думаю, что всё будет нормально. Но его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь. Его везут в 17-ю больницу», — сказала ведущая и по совместительству организатор шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская.

Евгений Семененко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Руки-ноги целы, он в сознании»

После неприятного инцидента с Семененко супруга Евгения Плющенко попросила фигуристов не исполнять четверные прыжки, сославшись на не самое удачное освещение. Зрители же предполагают, что падение Жени может быть связано с маленьким размером льда и его плохим качеством (были заметны лужи). Позже Рудковская пожаловалась, что фигуристы настаивают на исполнении квадов, даже несмотря на уговоры.



На протяжении всего шоу Яна успокаивала зрителей, сообщая им подробности о состоянии фигуриста.



«Руки-ноги целы, врачи передают, что он в сознании, уже общается, родители едут в больницу. Врачи пока не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но это будет понятно к концу шоу», — сказала Рудковская.

Позже зрителей успокоил и тренер Семененко Алексей Мишин.



«Женя пришёл в сознание. Он адекватен и чувствует себя лучше. Надеемся, всё обойдётся», — сказал Мишин Sport24.



Хочется верить, что падение было страшным только на вид и с Женей всё будет в порядке. Как-никак, большая карьера фигуриста только началась, и она точно не должна обрываться из-за падения в шоу.