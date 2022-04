Трусова поразила неожиданной премьерой на шоу Плющенко. Фигуристка готовится уйти в пары?

В фигурном катании в самом разгаре трансферное окно, и спортсмены удивляют болельщиков новыми переходами. Самым громким из них может стать уход Александры Трусовой… в пары. Русская ракета уже вовсю изучает элементы из этой дисциплины и даже показывает парные номера. На шоу Плющенко Саша удивила совместным выступлением со своим бывшим тренером из академии Дмитрием Михайловым.

Неужели Трусова станет парницей даже раньше Медведевой и Щербаковой?

Трусова встала в пару с тренером «Ангелов Плющенко»

Перед стартом шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге Яна Рудковская анонсировала «вау-сюрприз», который подготовила команда двукратного олимпийского чемпиона специально для зрителей. Можно было предположить, что это будет связано с питерскими фигуристами, в особенности с учениками Алексея Мишина, который всегда поддерживает молодого тренера. Однако Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева выступили со старыми программами, а Евгений Семененко удивил, но со знаком минус. 18-летний одиночник получил неприятную травму, упав с четверного прыжка, и теперь находится в больнице.



В России очень переживают за юного спортсмена и желают ему скорейшего выздоровления. В этой ситуации мало приятного — неудивительно, что и болельщики на шоу заметно расстроились. Единственным выходом для них было насладиться катанием невероятной Александры Трусовой, которая после олимпийской «Фриды» вышла с ещё одним прокатом. И вот тут-то настало время поражаться. Саша выступила в компании тренера «Ангелов Плющенко» Дмитрием Михайловым.

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Фигуристы показали программу под песню Can't Help Falling In Love исполнителя Tommee Profitt, а также сделали несколько парных элементов: несложную поддержку во вращении и параллельный двойной аксель. Было очень необычно видеть Сашу в новом амплуа, но надо признать, что со своей ролью она справилась блестяще. Трогательно экспрессивная, она буквально парила надо льдом и была ведущей в их дуэте. Дмитрий же продемонстрировал силу своего наставнического таланта и аккуратно аккомпанировал Королеве квадов, направляя по ходу выступления. Их танец получился очень динамичным, но при этом остался полноценной историей о любви и расставании.

«Она узнала в этом номере о себе новое и всем это показала»

Фанаты, сидевшие в зале, были под впечатлением, в то время как в различных социальных сетях творился настоящий пожар. Поклонники Трусовой завалили её и Дмитрия комплиментами в «Телеграме»:



— Как много в Саше ещё нераскрытого потенциала. Она узнала в этом номере о себе новое и всем это показала. Её катание заиграло новыми красками, — написала Олёнка.

— Не узнаю Сашу. Невероятно, какая она яркая и экспрессивная, насколько больше раскованности в движениях. Потрясающе! — была тронута Анастасия О.



— У Саши в нынешнее межсезонье так много экспериментов. И с каждым разом она всё больше раскрывается. С каждым разом к технике и прыжкам прибавляется всё больше пластики, выразительности и вообще всех тех самых компонентов, которых ей так недоставало, чтобы наконец-то стать везде первой, — считает пользователь Alisa.

Но были и те, кто позволил себе немного покритиковать Сашу за её дебют:



— Парным катанием это назвать невозможно, я бы назвал это параллельным катанием. Но сама идея очень нравится, и прокат здоровский! Саша всё время ищет что-то новое, взрослеет и открывает новые грани в себе. Она трудяга! — поделился своим мнением Архипов Олег.



— А это был парный танец? — спросил пользователь АВ.



— Встретились два одиночника. Покатались сами по себе. Разошлись. Всё, — негодовала Marina B.

Трусова уйдёт в пары раньше Медведевой и Щербаковой?

То, что Саша и Дмитрий показали не совсем парное катание, — это правда, однако стоит помнить, что фигуристка только начала развиваться в этой сфере. Было наивно ожидать от неё моментального прогресса: всё-таки это даже не новый стиль танцев (недавно Трусова увлеклась стрип-пластикой), а другая дисциплина. Для вечной одиночницы, причём такой независимой, как Саша, это очень трудно.

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Тем не менее интерес спортсменки виден невооружённым глазом: вполне вероятно, что когда-нибудь мы узнаем о сумасшедшем трансфере Саши в другой вид фигурного катания. Трусова может уйти в пары даже раньше Евгении Медведевой, которая на шоу катается с Александром Энбертом, и Анны Щербаковой, которой однажды в шутку предложила проявить себя в чём-то новом заслуженный тренер пар Тамара Москвина. Русская ракета уже сейчас разучивает сложные элементы: вместе с Владимиром Морозовым, например, она пробовала делать тодес, а с Алексеем Тихоновым — высокую поддержку. Параллельные прыжки, а также хореографические элементы у фигуристки получаются замечательно: Юдзуру Ханю и дочка Этери Тутберидзе Диана Дэвис не дадут соврать. Так что потенциал у Саши действительно огромный, а дальше… чем чёрт не шутит?!