Американец с русскими корнями триумфально выиграл ЮЧМ. Зря Илью не пустили на Олимпиаду!

Американский фигурист с русскими корнями разгромно выиграл юниорский чемпионат мира, проходивший в Таллине. Илья Малинин превзошёл ближайшего соперника более чем на 40 баллов и приземлил пять элементов ультра-си в произвольной программе. Поддержать его приехал даже тренер гениального Нэйтана Чена, а в своём сложнейшем контенте Илья допустил лишь одну мелкую ошибку.

Успех Малинина в Таллине — доказательство, что он должен был соревноваться на Олимпиаде. Как же обидно, что Илью не пустили в Пекин!

Малинина нагло не пустили на Олимпиаду

17-летний Илья Малинин родился в США, однако его родители — русские. Оба в прошлом занимались фигурным катанием, но выступали за Узбекистан. Сейчас они самостоятельно тренируют своего сына, который очень громко заявил о себе в этом сезоне. Малинин ещё не успел покинуть юниорскую арену, а уже сенсационно взял серебро национального чемпионата и по справедливости должен был ехать на Олимпиаду в Пекине.

К сожалению, американская Федерация фигурного катания «придержала» талантливого юношу и отдала олимпийскую путёвку старожилу сборной Джейсону Брауну. Мощному контенту с шестью четверными прыжками на две программы предпочли изящное катание без квадов. Браун за всю свою длинную карьеру так и не смог чисто исполнить ни одного четверного. Не произошло этого и на чемпионате США в Нэшвилле: фигурист по традиции завалил четверной сальхов в начале программы и не попал на пьедестал. А вот до Пекина доехал, но напрягать себя там четверным и вовсе не стал.

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Малинин бы точно напрягся, но дерзко ворваться на олимпийский лёд в первом взрослом сезоне ему не позволили. Американские болельщики были возмущены таким решением федерации. И не только они. Известный тренер Рафаэль Арутюнян открыто заявил, что отборочная комиссия поступила несправедливо, и даже позвонил родителям парня, чтобы лично извиниться от лица всего американского фигурного катания.

К слову, на Олимпиаде в личном турнире среди мужчин в итоге выступить смогли не все участники от США. Винсент Чжоу уже на месте сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию в ковидный отель. Вышел он из него аккурат к окончанию соревнований, и его даже пригласили на показательные выступления. Слабая компенсация пропуска самого старта, но по крайней мере Винсент успел откатать произвольную в командном турнире. Малинину же просто закрыли дорогу в Пекин. К сожалению, застраховаться от произвола федерации в США оказалось так же невозможно, как и от пресловутого положительного ПЦР.

«Я определённо должен был поехать в Пекин»

Утешительным призом вместе с серебром чемпионата США для Ильи стало участие в чемпионате мира. Малинин проблемами с самооценкой не страдает, поэтому окрылённым от счастья во Франции не выглядел. Он отлично понимал, что укатал на чемпионате США всех, кроме гения Нэйтана Чена, и заслужил право показать себя на Олимпийских играх.

Блестяще выступив в короткой программе с двумя квадами и установив личный рекорд в 100,16 балла, Илья честно рассказал о своих чувствах.

«Я почувствовал облегчение и радость от того, что представляю здесь сборную США. Сегодня я показал это и надеюсь показать в произвольной программе.

Прокат стал для меня одним из лучших в сезоне, я очень доволен, и, думаю, это показало всем, что я определённо должен был поехать в Пекин, что я должен был быть там», — поделился Малинин после своего проката.

Малинин триумфально победил на ЮЧМ в Таллине

Венцом же этого сезона для Ильи Малинина оказался юниорский чемпионат мира в Таллине. Золото он, по сути, выиграл на нём заочно, а его прокаты просто подтвердили то, в чём не могло быть никаких сомнений. В короткой программе развернуться со своими квадами Илья не мог: в юниорах они разрешены лишь в произвольной. Пришлось довольствоваться тройным акселем. Но и без своего главного оружия он и близко не подпустил к себе соперников: 88,99 балла оторвали его от второго места на 7 баллов.

Единственную помарку в Таллине Илья допустил в самом начале произвольной при приземлении с четверного лутца. Впрочем, она едва была уловима: даже судьи изначально отплюсовали ему этот прыжок и лишь потом отняли восемь сотых. Остальные прыжки Малинин исполнил безупречно: квад-тулуп, тройной аксель, квад-сальхов, каскад из квад-тулупа через ойлер с тройным сальховом, тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп. Все каскады во второй половине. Великолепный прокат, словно песня!

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Вместе с Малининым в Таллин приехал не только тренирующий его с детства отец, но и Рафаэль Арутюнян. После оглашения оценок наставник олимпийского чемпиона Нэйтана Чена одобрительно похлопал своего нового воспитанника по колену. Похоже, что теперь можно действительно говорить об их полноценном сотрудничестве, а не просто о консультациях, как заявлял Арутюнян в январе на чемпионате США.

За произвольную Илья набрал 187,12 балла, из них за технику — 104,34, а по сумме обеих программ — 276,11. Оба результата — мировые рекорды среди юниоров. Если же говорить о степени убедительности победы Ильи, то между ним и взявшим серебро Михаилом Шайдоровым из Казахстана (к слову, тренирующимся у нас в Сочи у Урманова) — пропасть в 40 баллов. Так что бороться с Малининым на юниорском чемпионате мира было просто невозможно. И это он ещё не выдал свой максимум. Илья владеет всеми четверными прыжками, но флип и риттбергер пока на соревнованиях не исполнял.

Очень жаль, что такому сильному и талантливому фигуристу не позволили выступить на Олимпиаде. Илья определённо заслуживал путёвки в Пекин и достойно смотрелся бы среди более опытных спортсменов. Возможно, даже взял бы медаль, но этого мы уже никогда не узнаем.