«Это спорт» — так оправдывают падение Семененко. Нужно ли запрещать четверные на шоу?

Сезон ледовых шоу в России оказался омрачён на «Союзе чемпионов» Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Фигурист Евгений Семененко исполнял четверной прыжок, получил травму головы и до сих пор остаётся в больнице — с падения идёт уже третий день.

Произошедшее с Семененко стало причиной возникновения дискуссий и споров — как очных между любителями фигурного катания, так и заочных между экспертами и специалистами. Возникла точка зрения, что на шоу пора запретить четверные прыжки в целях безопасности, но мнения разделились.

Чтобы разложить всё по полочкам, разберёмся ещё раз: почему упал Семененко?

Лёд был залит недостаточно хорошо, на катке были видны лужи (сколько бы организаторы это ни опровергали, глаза тысяч зрителей и присутствовавших журналистов не обманешь).

Площадка была урезана ради мест в партере для VIP-зрителей — фигуристам не хватало места, Александра Бойкова даже заступила за край льда.

Было недостаточно хорошее освещение — это по ходу шоу признала Яна Рудковская, организатор и ведущая шоу в одном лице (к слову, свет на ледовых шоу приглушён всегда: это не особенность именно «Союза чемпионов» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга).

В общем-то, падения на ледовых шоу — дело привычное, просто ни одно не вызывало столько резонанса из-за катастрофических последствий. У Плющенко падал не только Семененко, на проходящем в те же дни юбилее Татьяны Тарасовой в Москве упала Камила Валиева — также на неосвещённом и урезанном по площади катке.

Падение Евгения Семененко на шоу Плющенко. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кажется, фигуристам определённо не стоит идти на риск получить травму на шоу — но как быть, если в России развит культ четверных и зрители платят деньги точно не только за красивое катание и образцовое скольжение? Конечно, есть продуманные единицы фанатов, которые всё понимают и хотят просто увидеть любимых фигуристов и любимые программы. Но большинство идёт именно за вау-эффектом.

Культовые американские ледовые шоу тоже проходят в условиях затемнённости: фигуриста на льду сопровождает луч света, возможны дополнительные спецэффекты для отдельных номеров. Но как раз там не гонятся за четверными, а зрители покупают билеты ради красивых номеров. А в Японии, хоть и приглушают свет, обязательно оставляют на льду полный простор с привычными для фигуристов размерами площадки.

Культ фигурного катания в России развит настолько, что люди пойдут на шоу и заплатят деньги за билеты даже в условиях реформирования – включённого ради элементов ультра-си света, как на соревнованиях, и отсутствия мест в партере, где должен быть лёд. Правда, урезание билетной квоты может стать ударом для организаторов — не роковым, но всё-таки заметным.

А что говорят по этому поводу специалисты?

За реформу высказался тренер и хореограф Александр Жулин.

«Однозначно нужно ограничить в коммерческих шоу сложные прыжки и элементы. А ещё нужно обязательно договариваться с осветителями, чтобы они включали полный свет во время тяжёлых элементов. Риск возрастает кратно в темноте. Так что нужно либо договариваться с теми, кто отвечает за свет, либо ограничивать сложность прыжков», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ни один четверной прыжок на шоу при неполном свете не стоит здоровья. Спорт очень жесток ко всем, кто в нём», — написала в соцсетях фигуристка Анастасия Гулякова, которая тренируется в одной группе с Семененко.

Но большинство спикеров уверены, что произошедшее с Евгением — роковая ошибка и стечение обстоятельств.

«Ограничивать сложность прыжков? Зачем? Конечно же, нет. Это же спорт. В любом спорте бывают разные травмы, бывает много травм. Мы все через них проходили. Я тоже падал, бился головой и терял сознание. Это же не физкультура», — сказал Евгений Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Я считаю, что это абсолютно несчастный случай. Конечно, в любом спорте и в ледовых шоу в том числе спортсмены показывают сложнейшие элементы. Это риск. Но это не могло произойти не из-за чего, кроме как ошибки в исполнении прыжка. Я бы не искал здесь виноватых. Мои слова поддержки и тренерам Жени Семененко, и Евгению Плющенко, Яне Рудковской», — сказал «Чемпионату» Илья Авербух, который также организовывает ледовые шоу.

Илья Авербух, ледовое шоу «Ледниковый период». Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Не понял, насколько там было темно. Выглядело, как обычное ледовое шоу. Почему-то не обратил внимание на то, что там было темнее или светлее. Спортсмен всегда решает сам, какие элементы ему комфортнее выполнять в тех или иных условиях. Четверные прыжки у одиночников, пары решают по поводу подкруток. Я думаю, это случайность. Он же не первый раз в жизни прыгал в темноте. К сожалению, фигурное катание — травмоопасный вид спорта», — сказал вице-чемпион Олимпиады-2018 Александр Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

И эту точку зрения можно понять, но в высказываниях Плющенко и Энберта прозвучало слово «спорт». Но ледовые шоу — не спорт. Случай Семененко вызвал бы гораздо меньше резонанса, если бы он упал с четверного прыжка и угодил в больничную палату, борясь за результат на соревнованиях. Тогда действительно никаких вопросов: это спорт, фигурист идёт на риск, фигурное катание — травмоопасный вид спорта.

Запрещать тройные аксели и четверные на шоу — пожалуй, действительно перебор: смотреть номера а-ля «Ледниковый период» зрителям быстро наскучит. Но включить освещение для номеров с ультра-си и оставить всю площадку льда фигуристам — достойный компромисс.

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