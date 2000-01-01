Иностранный паспорт им не нужен. Какие спортсмены продолжат выступать за Россию?
Резкое «нет» смене гражданства сказала не только чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная.
Алёна Косторная (фигурное катание)
«Могу отвечать только за себя. Я знаю точно, что не буду этого делать. Таково моё видение этого вопроса, и на этом всё», — заявила Косторная.
Марк Кондратюк (фигурное катание)
На вопрос о смене гражданства Кондратюк коротко ответил «нет» без каких-либо дальнейших комментариев.
Дмитрий Алиев (фигурное катание)
«За себя могу сказать — я всегда старался бороться там, где тяжело», — рассказывал Алиев, отметив, что некоторые из его друзей всё же задумываются о другом паспорте.
Тиффани Загорски (фигурное катание)
Фигуристка не так давно отвечала на вопросы фанатов и отметила, что менять гражданство не планирует.
Сборная России по биатлону
«Наши лидеры останутся в России. Я с ними провёл несколько встреч, призывал с пониманием относиться к этой ситуации», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.
Лариса Куклина (биатлон)
Такие намерения озвучила, в частности, биатлонистка Лариса Куклина: «Вопрос о смене спортивного гражданства мне начали задавать примерно с 2014 года, и для меня он абсолютно неактуален».
Сергей Карякин (шахматы)
«Я для себя решил, что до конца буду в России, не знаю, как будут другие шахматисты», — дал комментарий Карякин.
Анастасия Таталина (фристайл)
«Если бы у меня было такое намерение, я просто сделала бы это, а не пыталась бы поднимать проблемы, которые есть в нашем виде спорта», — заявила Таталина.
Они точно останутся с Россией. Спортсмены, отказавшиеся от смены гражданства
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