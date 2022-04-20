«Она со мной везде». Зачем фигуристкам салфетницы и как они к ним попадают?

Неизменные спутники и верные помощники фигуристок — это необычные мягкие игрушки, которые называют салфетницами. Спортсменки берут их на все свои старты, умиляя болельщиков и радуя фотографов забавными кадрами. Кто-то волнительно обнимает свою игрушку перед выходом на лёд, кто-то нервно сжимает её в «кисс энд край», ожидая оценок, кто-то пытается спрятаться с помощью неё от назойливых камер.

Но зачем им нужны эти салфетницы на самом деле? Как они появляются у фигуристок и что для них значат? За каждой игрушкой скрывается какая-то история.

Зачем фигуристкам игрушки?

Уже само название «салфетницы» указывает на назначение этих игрушек — в них держат салфетки. Всё очень просто — оригинальный чехол для предметов личной гигиены. Конечно, можно принести салфетки в обычных коробках: многие фигуристы так и поступают. Но, согласитесь, носить с собой плюшевый аксессуар намного приятнее и интереснее. Даже самый тяжёлый турнир покажется менее страшным, когда рядом любимая игрушка.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Салфетницы сделаны так, что у них есть специальное полое пространство внутри, куда и вставляют боксы с салфетками. Можно поместить туда и другие необходимые мелочи: те же пластыри, которые будут очень кстати, например, в случае пореза при захвате рукой конька на вращении.

Но салфетки — это всё же основное. Долгое нахождение на катке с холодным воздухом способствует развитию насморка, а с заложенным носом крутить многооборотные прыжки, да и просто кататься — не лучшая затея. Так что во время тренировок фигуристы не раз подъезжают к бортику, чтобы высморкаться в бумажные платочки, а заодно вытереть пот с лица после интенсивных нагрузок. А на крупных стартах, где предполагается общение в микст-зоне с прессой, салфетки помогают поправить макияж и спасают лицо от жирного блеска.

Мода Юдзуру Ханю

Моду на салфетницы в фигурном катании ввёл японский фигурист Юдзуру Ханю. Впервые он появился с ней на соревнованиях в 2010 году: роль хранителя салфеток будущего двукратного олимпийского чемпиона досталась плюшевому Винни-Пуху. С тех пор жёлтый медвежонок сопровождает Ханю на всех соревнованиях, помогая ему не только спасти нос от насморка, но и настроиться на прокат. До выхода на лёд Юдзуру порой даже разговаривает со своей салфетницей, снимая таким образом стресс и волнение. Как бы далеко он ни оказался от дома, благодаря Пуху он не поддаётся тревоге и чувствует, что держит всё под контролем. Это его талисман, без которого фигуриста невозможно представить.

Юдзуру Ханю Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Болельщики идею Юдзуру с салфетницей быстро оценили и тоже ввели свою традицию: кидать ему после прокатов игрушечных Винни-Пухов. Но главным для спортсмена всё равно остаётся лишь один медвежонок — тот, который дожидается его на бортике и заботливо стережёт его салфетки.

Талисман Медведевой — кошка из «Сейлор Мун»

Хотя инициатором использования салфетниц является Юдзуру Ханю, его примеру последовали именно девушки. Мужчины по-прежнему предпочитают носить бумажные платочки в непримечательных коробках. Во всяком случае, едва ли удастся вспомнить кого-то из одиночников с такой игрушкой. А вот фигуристки от мала до велика с удовольствием берут с собой на соревнования салфетницы. У каждой она своя, и фанаты легко распознают по ним своих любимиц. Салфетницы, как и домашние питомцы, чем-то похожи на своих хозяек, отражают их интересы, служат некой визитной карточкой.

Евгения Медведева и Брайан Орсер Фото: РИА Новости

Истории появления этих игрушек у всех разные. Кому-то их кидают на лёд после выступлений, и если салфетница приглянётся фигуристке, то она возьмёт её себе, сделает своим талисманом. Кому-то дарят болельщики вне ледовой арены, тщательно выбирая подходящего их кумиру персонажа. Кто-то покупает салфетницу самостоятельно. В любом случае девушкам их игрушки очень дороги и заключают особый для них смысл.

Так, у Евгении Медведевой салфетница представляет собой кошку Луну из популярного аниме «Сейлор Мун». Появилась она у Жени после её выступления с показательным номером в образе Сейлор Мун. Поклонники девушки пришли в такой восторг от её зажигательной программы, что не могли больше ни с кем другим ассоциировать лунного воина. А какая Сейлор Мун без кошки Луны? Выбор салфетницы был очевиден. Жене она пришлась по душе и много лет делила с ней радость побед и печаль поражений.

Другой представитель кошачьих из «Сейлор Мун» — белый кот Артемис — тоже нашёл себе хозяйку. Ею стала Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко». С Артемисом у них много общего: Софья такая же светлая и пластичная.

А знаменитый Пикачу из аниме про покемонов регулярно красуется в «кисс энд край» на коленках Софьи Самоделкиной.

Софья Самоделкина Фото: из личного архива Софья Самоделкиной

Медвежата Загитовой и Щербаковой

У Алины Загитовой салфетницей служит безумно очаровательный японский медвежонок — Рилаккума. Изготавливают его в разных цветах, у Алины он белый. Его бросили ей на лёд во время юниорского чемпионата мира в 2017 году. Мишка Алине очень понравился и превратился в симпатичный талисманчик.

Алина Загитова и Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

Ещё один Рилаккума, но коричневого цвета, достался Анне Щербаковой. Ей этого мишку подарили в Японии, и, хотя она не считает его своим талисманом, он для неё очень важен. На каждом старте она надевает своей салфетнице на ушко аксессуарчик под стать своим платьям — безумно милая и забавная картина.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

«Не могу сказать, что это прямо талисман, но так получается, что всегда с собой салфетницу ношу, которую мне в Японии подарили. Она со мной везде — на тренировках и на соревнованиях.

Недавно я подружилась с девочкой из Японии, которая присылает мне посылки с разными сувенирами, мишками, одетыми в платья из моих программ, которые её мама шьёт сама. А также она делает украшения на мою салфетницу, подходящие под мои платья и программы. И на каждые соревнования я их надеваю салфетнице на ушко», — рассказывала Щербакова Elle.

Подарок от кумира Трусовой

Александре Трусовой салфетницу тоже подарили, но не фанаты, а другая знаменитая фигуристка. Двукратная чемпионка мира, которой вскоре предстояло вступить в очень сложный олимпийский сезон. Это была, естественно, Евгения Медведева.

Летом 2017 года она делила с Сашей комнату на сборах в Новогорске. А когда собралась ехать на ледовые шоу в Японию, то поинтересовалась у соседки, что ей привезти из страны восходящего солнца. Саша хотела салфетницу, и Женя выбрала для неё щенка Маккачина из аниме «Юри на льду» — идеальный вариант для любительницы собак. Очень заботливый жест получился со стороны старшей подруги и особенно приятный, если вспомнить, что к Тутберидзе Саша изначально пришла, чтобы тренироваться вместе с Женей.

Александра Трусова Фото: РИА Новости

Единорога Косторной хотели продать

Алёна Косторная известна своей любовью к лошадям. При этом она очень неординарная личность, поэтому салфетница в виде сказочного единорога прекрасно вписалась в её спортивную жизнь. А ещё стала примером того, как на фанатской любви могут попытаться нажиться мошенники.

Алёна Косторная и Этери Тутберидзе Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Буквально в начале марта, когда Алёна объявила о переходе от Тутберидзе к Буяновой, на «Авито» разместили объявление, якобы о продаже единорога фигуристки. Его авторы и подумать не могли, что в покупатели к ним постучится сама Алёна, которая случайно узнала о странных сетевых торгах. Девушка связалась с продавцом и отправила фото своей салфетницы. Однако ответом ей было: «У вас просто игрушка, а у меня игрушка от Алёны Косторной».

Тогда Алёна посмеялась над столь глупой ситуацией и разместила скриншоты объявления и переписки у себя в соцсетях:

«А сейчас немного отвлечёмся от темы перехода и посмеёмся над одним очень умным человеком».

«Чемодан с коньками и игрушка у меня. С ними всё хорошо», — заверила Косторная.

Ми-ми-мишные кошечки, зайка Валиевой и обаятельный Микки Маус

У Камилы Валиевой салфетницей является симпатичный белый зайчик Мелоди от японской компании Sanrio. Его голову украшает розовый капюшон, из-под которого свисают длинные ушки. Подарили его Камиле китайские болельщики, когда она соревновалась по юниорам. Игрушка так ей понравилась, что она назвала её на одной из пресс-конференций своим другом.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По степени ми-ми-мишности зайке Камилы не уступает и салфетница Софьи Акатьевой — котёнок Мари из диснеевского мультфильма Hello, Kitty. Софья признавалась, что Мари — её талисман, помогает ей на турнирах. К тому же кошка — её любимое животное, так что салфетница ей сразу полюбилась.

Похожую игрушку наравне с юной Акатьевой активно использует 22-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Впрочем, её кошечка из Hello, Kitty тоже прекрасно ей подходит.

Луна Хендрикс Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Кошку выбрала себе для хранения салфеток также Аделия Петросян — серую плюшевую игрушку с аккуратными маленькими ушками.

Дарья Усачёва и Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А Дарья Усачёва ходит на тренировки и соревнования с Микки Маусом — обаятельным и добрым героем одноимённого мультика, прямо как сама фигуристка.