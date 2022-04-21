Откровенность Косторной вновь вызвала ярость. Но Алёна — не ангел. Пора с этим смириться

Дерзкая фигуристка снова расплачивается за свою честность. Пора уже отстать от Алёны и позволить ей быть самой собой.

Алёна Косторная открыла свою душу в подкасте «Ход коньком», однако на неё в очередной раз вылился поток критики. Фигуристку захейтили за откровенность и прямоту в высказываниях. За то, что она не пытается всем понравиться, нацепив на себя маску ангела, а показывает себя такой, какая она есть. Алёна прекрасно понимает, что она не святая и не скрывает этого от болельщиков. Да и почему она должна кого-то очаровывать выверенными фразами и безупречным поведением? Она восхищает своим катанием, остальное — про завышенные ожидания окружающих.

Спортсмены тоже люди, и не обязаны воплощать в себе чужие идеалы. Пора перестать осуждать их за каждое неугодное слово и действие.

Откровенность Косторной вызвала ярость болельщиков

Осуждение Алёны Косторной уже становится мейнстримом. По сути, уже не важно, что и где она говорит или делает — к чему придраться найдётся всегда, было бы желание. Вот и в этот раз в сети окрестили фигуристку неблагодарной и разочаровались в её личности. А она всего-навсего старалась быть честной. Но это не оценили. Комментарии под выпуском подкаста с Косторной пестрят обидными фразами.

— Какая неблагодарность по отношению к своим тренерам, удивительно. Очень разочарована этим человеком, — написала Larisa Karpovich.



— Алёна даже сама с собой справиться не может, а от других требует понимания, — считает Elvira yusupova.



— Как по мне, девочка ленивая и говорит, что в основном виноват кто-то, а не она. Как картинка она красивая, как фигуристка ленивая, — написал пользователь Ри Ри.

Такая реакция людей поражает со знаком минус. Ведь на самом деле ничего реально плохого Алёна не говорила. Это о ней сейчас плохо говорят. А она лишь со всей своей непосредственностью поделилась своими чувствами, поведала о своих проблемах на тренировках, сняла часть мишуры, которой окутано представление о фигуристках. Её рассказы о буднях в том же «Хрустальном» не имеют отношения к благодарности или её отсутствию. Это просто её личная история, и она имеет право ею поделиться. Какие могут быть обиды?

Дайте Алёне быть такой, какая она есть

Единственная «вина» Косторной — это то, что она не изменяет самой себе и не считает нужным приукрашивать свою истинную натуру. Она такая, какая есть, и пора позволить ей таковой и оставаться. Но в итоге каждый раз её честность подрывает чьи-то моральные устои. Получается, чтобы не сталкиваться всё время с хейтом, она должна натянуть на себя маску святоши и в любой ситуации демонстрировать праведное поведение. Это ужасно, а ещё очень скучно.

Пусть Алёна не эталон благопристойности, но она смелая и живая. Настоящая, а не прилизанный витринный образец. Она не боится выставить себя в неприглядном свете, не подавляет свою непростую яркую личность. И она гораздо ближе болельщикам, чем многие другие спортсменки. Думает своей головой. Именно своей, а не головой Этери Георгиевны, Даниила Марковича, Евгения Викторовича или условной Марии Ивановны, которая возмущается любым её шагом и словом.

«Каждый человек должен думать своей головой. Если ты ведомый — это не моя проблема», — отметила Косторная в подкасте «Ход коньком».

Алёна никогда не была и не будет ведомой. Она может кому-то не нравится, но это не её проблема. «Ваши ожидания — это ваши проблемы» — в случае с Алёной эти слова футболиста Аршавина более чем уместны.

Алёна Косторная Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Фигуристки — не ангелы

Почему-то болельщики до сих пор воспринимают фигуристок нежными ангелочками. Будто за пределами льда у них нет своей жизни, а тяжёлые интенсивные тренировки не несут для них никакой эмоциональной нагрузки. Но правда в том, что фигуристки — обычные люди. И они имеют право на ошибку не только в прокате на соревнованиях, но и перед микрофоном в микст-зоне, и в своих мирских буднях. Не надо осуждать их за неидеальность, за личные слабости и несоответствие каким-то стандартам.

Очароваться красиво парящей в коньках девушкой легко, а принять её со всеми недостатками — желающих мало. В лучшем случае эти недостатки постараются не замечать, в худшем — за каждый проступок начинают гнобить. Да и просто за открытость и честность, если они искажают устоявшуюся картинку. Косторная эту картинку исказила давно. Ангелом не притворялась, даже катая этого самого ангела два сезона подряд. Но ей упорно пытались прикрепить несуществующие крылья, а когда затея провалилась, наступило разочарование. Как же так: ангел обернулся вампиром?

«И да, мне очень не нравится, когда меня называют ангелом. Потому что я реально не ангел, это не моя история», — признавалась Косторная.

«Ты живёшь этими поступками свою жизнь. Держись этого, Алёнка»

История Алёны — это история про невероятный талант и следование зову своего сердца. Она совершает ошибки, как любой человек, и хочет быть честной перед болельщиками. Она не собирается подстраиваться под завышенные ожидания окружающих. Потому что она не в ответе за эти ожидания. И вообще Алёна — молодец, ведь немногие позволяют себе роскошь быть самими собой в нашем мире.

«Я очень уважаю тебя за то, что ты не боишься высказывать своё мнение. Это ответственность за свои слова, за свои поступки. Ты понимаешь, что ты живёшь этими поступками свою жизнь, не чужую, не за кого-то, не потому, что ты хочешь для всех быть удобной. Мы должны быть отважными, чтобы так делать, честно. Я так не могу, мне бы у тебя поучиться всему этому. Держись этого, Алёнка, правда. Я тебя всегда поддержу», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Зачастую тот, кто не боится высказывать своё мнение, показывать недостатки и идти своим путём оказывается морально выше тех, кто придерживается нейтралитета: только бы никого не обидеть и не нарушить свой хрупкий сказочный образ.

Алёна вот не боится. Не изменяет себе. И за одно это она достойна огромного уважения.