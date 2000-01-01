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10 вещей, которые использует любой фигурист
10 вещей, которые использует любой фигурист
Одними коньками на тренировке не обойдёшься.
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Коньки (ботинки + лезвия)
Коньки (ботинки + лезвия)
Без этого предмета даже одинарный прыжок на льду не скрутишь. Профессиональные спортсмены, кстати, отдельно приобретают ботинки, а отдельно — лезвия к ним.
Чехлы для хранения и для хождения
Чехлы для хранения и для хождения
Жёсткие пластиковые чехлы на лезвия требуются для того, чтобы ходить в коньках вне льда, а мягкие — для просушки и для хранения коньков.
Спортивная форма (для льда и для зала)
Спортивная форма (для льда и для зала)
Для занятий в зале понадобится один комплект, для катка — другой, более тёплый.
Перчатки
Перчатки
При выполнении вращений велик риск порезать руку о лезвие, поэтому иногда фигуристы используют печатки даже на тренировках.
Скакалка
Скакалка
На разминке перед льдом спортсмены в обязательном порядке прыгают на скакалке.
Спиннер
Спиннер
Для отработки вращений в зале и дома фигуристам требуются спиннеры: специальные компактные тренажёры, развивающие крутку.
Чемодан для коньков
Чемодан для коньков
Кто-то из фигуристов возит инвентарь на тренировку в рюкзаке, а кто-то — в чемодане на колёсах.
Шапочка/повязка на голову
Шапочка/повязка на голову
Для того чтобы не заморозить голову на тренировке, некоторые спортсмены используют специальные повязки: температурные условия от катка к катку разнятся.
Салфетница
Салфетница
Из-за постоянного нахождения на холоде спортсменам часто приходится сморкаться, и салфетница с платочками всегда должна быть под рукой.
Книга Мишина по технике
Книга Мишина по технике
Для любого фигуриста настольной книгой должны быть пособия Алексея Мишина: его исследования биомеханики движений описаны во многих научных трудах.
Спиннер, чемодан и книга по технике. 10 вещей, без которых не обойдётся ни один фигурист
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