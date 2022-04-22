Одарённая российская фигуристка неожиданно сменила тренера. Зачем это Софье?

Самоделкина собиралась перейти к Соколовской ещё шесть лет назад. Но Светлана Владимировна сама отправила её к Сергею Давыдову.

Переход 15-летней Софьи Самоделкиной от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской ещё официально не состоялся, но сама фигуристка уже обозначила у себя в соцсетях принадлежность к новой команде. Это очень неожиданный и резкий поворот в нашем фигурном катании. Софья покидает тренера, с которым выучила все свои четверные и тройной аксель, чтобы… Чтобы — самый сложный вопрос в этой истории.

Но однозначно ясно одно: на данный момент переход Самоделкиной даже более значимый, чем мартовское расставание Косторной с Тутберидзе. Казавшийся нерушимым тандем вот-вот прекратит своё существование, и крайне перспективная юниорка выйдет во взрослые с другим наставником.

«Официально она не меняла группу своего тренера»

О переходе Софьи Самоделкиной от Давыдова к Соколовской впервые заговорили 13 апреля. Обе группы числятся в ЦСКА, поэтому о глобальной смене тренировочного места у спортсменки речи не идёт. Но переход под крыло другого специалиста в любом случае очень серьёзный шаг. Тем не менее эту информацию не раз опровергали.

«Софья Самоделкина не до конца восстановилась после травмы ноги, спортсменка продолжает лечение. Официально она не меняла группу своего тренера, этот вопрос пока непонятен», — сообщали в ТАСС.

Софья Самоделкина и Сергей Давыдов Фото: Из личного архива Софьи Самоделкиной

Ключевое слово здесь — официально. То, что не оформлено пока на бумагах, в принципе нельзя считать состоявшимся. Но как относиться тогда к изменениям на страничке Софьи в соцсетях? Девушка у себя в профиле обозначила, что входит в команду Соколовской. Вряд ли она бы стала самолично причислять себя к группе, в которой находится на птичьих правах. Официальное объявление — лишь вопрос времени. Всё остальное смахивает на попытку отсрочить неизбежное.

«Вопрос с переходом Самоделкиной в группу Соколовской не утверждён. Спортсменка находится на просмотре у специалиста, окончательное решение тренерами группы ещё не принято», — вновь привёл комментарий представителя ЦСКА ТАСС.

Надежды, что эта история так и закончится на просмотре, а в соцсетях Софы снова появится обозначение прежней команды, практически нет. А появление фигуристки на Кубке Первого канала в сопровождении Александры Кравцовой вместо Давыдова обретает новый смысл. Возможно, тот самый просмотр начался ещё в марте.

Уход Самоделкиной — серьёзный удар по Давыдову

У Сергея Давыдова Софья тренировалась на протяжении шести сезонов и успела добиться невероятного прогресса. Девочка приходила к нему без чистого двойного акселя, а уходит почти с максимальным набором ультра-си: четверной тулуп, четверной сальхов, четверной риттбергер, четверной лутц и тройной аксель. Для полного вооружения не хватает четверного флипа, но такая талантливая фигуристка и его наверняка осилит.

На соревнованиях катать весь свой набор ультра-си Софья пробовала на турнире памяти Сергея Гринькова. Выступала она тогда вне конкурса и не все прыжки приземлила, но её прокат всё равно произвёл вау-эффект.

Софья Самоделкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На последнем чемпионате России девушка замкнула пятёрку лидеров, уступив лишь Петросян, Щербаковой, Трусовой и Валиевой — очень хороший результат при столь высоком уровне конкуренции среди наших одиночниц.

А на юниорский чемпионат мира Софа должна была ехать вторым номером. Кроме Акатьевой из группы Тутберидзе, больше никто не опередил её на первенстве России.

Так что уход Самоделкиной станет серьёзным ударом по самому Сергею Давыдову. В следующем сезоне он мог вывести её во взрослые, но, похоже, продолжит работать только с детьми и юниорами. Его лучшая ученица, в которую он вложил столько труда, будет блистать под руководством другого тренера.

«Хрустальный» вряд ли предложит Софье особняк»

Так уж совпало, что год назад Сергей Давыдов отказывался верить в возможность перехода Самоделкиной. Даже к Этери Тутберидзе. Очень рассудительно говорил об этом в интервью, отмечая, какой риск сулит любой переход и что в ЦСКА у его ученицы есть все условия.

«Давайте начнём с того, что если кто-то и может предложить (Самоделкиной), то это «Хрустальный». Сейчас пойти куда-то в другое место — это шаг назад. Наверное, шаг назад, или, по крайней мере, огромный риск, так скажем. Я не берусь судить, может быть, и не шаг назад, но большой, глобальный риск, потому что получается, что ты идёшь туда, где ещё ничего не сделали, и неизвестно, сделают ли. Соответственно, ход один: туда, где сделали и делают из года в год, и хорошо делают. Поэтому особняк ей вряд ли там предложат, а всё для того, чтобы выигрывать, занимать первые места, вставлять в программу четверные, качественно кататься, у неё есть в ЦСКА. Все условия, абсолютно», — рассказывал Давыдов в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Что ж, Давыдов оказался прав. В «Хрустальный» Софа не ушла, да и стен родного клуба, где у неё и так отличные условия, она не покинула. Правда, тренера, с которым запрыгала ультра-си, всё же решила сменить.

Самоделкина изначально хотела к Соколовской

Свои первые шаги в фигурном катании Софья Самоделкина начинала тоже в ЦСКА, но у Лилии Биктагировой. К Давыдову она перешла в 2016 году, так как у неё не было прогресса. И здесь очень интересный момент.

Изначально юная фигуристка планировала идти вовсе не к Давыдову, а как раз к Соколовской. Маленькую Софу Светлана Владимировна тогда не взяла, потому что у неё в группе занимались старшие ребята, но зато порекомендовала обратиться к Давыдову и даже сама попросила его посмотреть девочку.

Получается, круг замкнулся? Софья выросла и наконец может тренироваться там, где и хотела? И все успехи с Давыдовым меркнут на фоне былого желания? Естественно, причины намного глубже. Но хитросплетения судьбы порой удивляют.

Самоделкиной нужны перемены для отбора на Олимпиаду?

В целом в этом сезоне Софья себя очень хорошо проявила, но больших успехов у неё не было. Первой она стала на двух этапах Кубка России и на Мемориале Дениса Тена. Свою же принципиальную соперницу Акатьеву ни разу не обыграла. Причём на первенстве России проиграла ей больше 20 баллов, хотя сама Софа имеет более сложный контент. Едва ли её радует положение отстающей. Она хочет побеждать и, видимо, посчитала, что для этого нужны перемены. Внимания у Давыдова ей точно хватало, и искать какие-то претензии с её стороны к бывшему тренеру точно не стоит.

Софья Самоделкина и Сергей Давыдов Фото: Из личного архива Софьи Самоделкиной

Но Самоделкина вступает на дорогу к своим первым Олимпийским играм. В 2026 году ей будет почти 19: с большой долей вероятности она отпразднует свой день рождения прямо на Играх. Но туда нужно ещё отобраться: борьба за путёвку в Милан у наших девушек предстоит ещё более ожесточённая, чем за Пекин. Это сложный путь длиной в четыре года, и именно в начале него важно определиться, с кем и как по нему идти.

Светлана Соколовская своего воспитанника Марка Кондратюка уже привела к командному золоту Оимпиады. Может быть, с таким тренером Софья будет спокойнее и увереннее выступать в ближайшие годы.

Но оправдают ли себя такие перемены? Успехи Соколовской с мальчиками никак не повышают шансы самой Самоделкиной. Просто рядом с ней будет более известный тренер, а не тот, кто впервые зажёг её звезду на небосклоне фигурного катания.