«Хватит быть солдатом и героем». Как Костомаров в корсете исполнял женскую роль в шоу

Ледовые шоу — это шикарная площадка для экспериментов. Здесь фигуристы могут показать то, о чём на соревнованиях никогда бы и не помыслили. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров во времена своей спортивной карьеры всегда воплощал в себе брутального мачо. Высокий и мощный спортсмен — кажется, будто создан для мужественных образов. Но это только кажется! Роман отлично справляется с любыми ролями, что охотно демонстрирует в ледовых шоу. Надеть платье и сыграть женщину для него не проблема.

В одной из новогодних сказок Ильи Авербуха он феерично перевоплотился в коварную ведьму и гонялся в колготках и корсете за Евгенией Медведевой. Женя его в конце концов победила, но зрителям навсегда запомнилась обаятельная злодейка с мускулистыми руками.

Заманчивое предложение от Авербуха

Апогеем спортивной карьеры Костомарова стала победа в дуэте с Татьяной Навкой на Олимпиаде в Турине. В произвольном танце они катались под знаменитую «Кармен», и Роман в ней был великолепен. Фигурист покорил сердца поклонниц по всему миру и прочно вошёл в их память как истинный мачо. Едва ли кто-то мог подумать, что через несколько лет он откроет себя в совершенно ином амплуа.

Роман Костомаров и Татьяна Навка Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Но бескрайняя фантазия Ильи Авербуха сделала своё дело: известный постановщик разглядел в Романе идеальную злобную Брунгильду для своего ледового спектакля «Волшебник страны Оз». От Романа требовалось заставить зрителей поверить, что он — могущественная, но помешанная на власти ведьма, которая жаждет расправиться с доброй Дороти в лице Евгении Медведевой. Задача очень сложная. Но какая интересная!

Костомаров не колебался: подобный эксперимент пришёлся ему по душе. Разрушить стереотипы и максимально применить своё актёрское мастерство — зачем от такого отказываться? Не зря же он взращивал в себе артиста, снимаясь в сериале «Жаркий лёд» и ещё парочке наших фильмов. Прекрасный повод снова блеснуть своим лицедейским талантом!

«Хватит быть солдатом и героем»

Своей радости от столь неожиданной роли Костомаров не скрывал. Предложение женской партии в ледовом шоу Авербуха он воспринял как шанс немного похулиганить на рабочем месте. Долой бравых героических персонажей — ему подвластны и другие образы! Демоница с седыми фиолетовыми волосами — то, что доктор прописал. А уж он постарается сделать из неё конфетку до премьеры.

Роман Костомаров в образе Брунгильды в ледовом шоу Фото: РИА Новости

«Этот образ мне очень интересен, хватит быть солдатом и героем, хочется побыть и антигероем, ярким и отрицательным персонажем. Конечно, это требует актёрского мастерства, но до Нового года ещё много времени, чтобы вжиться в эту роль. Илья Авербух — очень опытный постановщик, его отличает режиссёрское и творческое чутьё. У нас есть свой зритель, который всегда придёт на шоу Авербуха — Илья заработал себе эту репутацию за много лет. Я уверен, что получится классный спектакль», — говорил Костомаров.

И он не подвёл: к старту «Волшебника страны Оз» в конце декабря 2019-го он полностью вжился в роль Брунгильды и на каждом спектакле выкладывался по полной: поспорить за зрительское внимание с ним могла разве что Женя Медведева.

Из брутального мачо в злобную ведьму

Превратиться в Брунгильду Роману Костомарову помогло не только его актёрское мастерство, но и профессиональный грим с эффектным костюмом. С серебристо-фиолетовыми волосами и круглыми чёрными очками его уже было просто не узнать! А уж в колпаке ведьмы и чёрном плаще, из-под которого отчётливо выглядывали корсет и полосатые колготки — тем более. Главным же аксессуаром Романа стала потрёпанная метла, которой он на протяжении шоу угрожал исполнявшей Дороти Медведевой. На этом контрасте с милой Женей Роман проявил себя особенно ярко. Как он гонялся за ней! Хватал и поднимал на бешеной скорости вырывающуюся девушку с хвостиками! Маленькие дети на трибунах следили за их ледовой битвой, затаив дыхание, надеясь на благополучную развязку.

Фигуристы ожидания малышей оправдали: к Жене на помощь пришли Тотошка, Железный Дровосек, Страшила и Лев. Вместе они угомонили разбушевавшегося Костомарова и запихнули в огромный котёл с водой. Детки, естественно, успокоились, что Женя спасена. Но на общем выходе всех участников всё равно были очень рады восставшей харизматичной Брунгильде.

«Сложно, конечно, перевоплощаться в женщину»

На самом деле Авербух отдал женскую роль в «Волшебнике страны Оз» именно Костомарову не случайно. Ранее фигурист уже появлялся на льду в платьях. И, между прочим, крайне успешно.

Впервые это произошло на «Ледниковом периоде» в 2007 году, когда он катался в паре с актрисой Чулпан Хаматовой. В выпуске, посвящённом отечественному кино, они изображали главных героев комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!». Чулпан взяла на себя партию судьи Кригса, а Роману досталась та самая тётя. И хотя по сюжету фильма эта тётушка тоже являлась переодетым мужчиной, видеть олимпийского чемпиона в платье с бахромой и в пушистом боа было довольно непривычно. Но справился он с этой ролью на «шесть — ноль»: Татьяна Тарасова кричала «Браво!», Авербух подпрыгивал, победно сжимая кулаки, а зрители аплодировали стоя.

«Сегодня я должен был быть такой сексапильной в роли женщины, поэтому было бы не очень, если бы был с бородой. На самом деле очень доволен. Сложно, конечно, перевоплощаться в женщину, но постарался сделать всё, что мог, надеюсь, мы справились», — признавался Костомаров после проката.

Роман Костомаров и Чулпан Хаматова Фото: Кадр из трансляции

Спустя год Роман вновь примерил в «Ледниковом периоде» платье, но уже с другой партнёршей — актрисой Алёной Бабенко. Под бессмертную композицию «Феличита» они предстали перед зрителями в образах знаменитого итальянского дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр. Вот только певца играла Бабенко, а певицу — Костомаров. На лёд вместо мужественного спортсмена вышла очаровательная гламурная красотка с длинными прямыми волосами. Ярко-розовое платье оказалось Роману к лицу, золотой пояс аккуратно обозначил талию, да и крупные бело-розовые бусы неплохо смотрелись на его мощной шее. Если бы не солидные мышцы на руках, благодаря которым он как пёрышко поднимал Бабенко, его вполне могли бы спутать с реальной девушкой — настолько уверенно и органично он двигал бёдрами и кокетничал с публикой во время выступления. В восторге от этого номера и непосредственно Костомарова тогда были все: и зрители, и судьи.

Но эти женские роли фигуриста в «Ледниковом периоде» — краткие, всего на одну программу. А вот Брунгильда стала масштабной работой, которую Костомаров безупречно выполнял на протяжении нескольких дней. И до сих пор его перевоплощение в ведьму неизменно вызывает улыбку.