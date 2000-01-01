Какие программы катала Камила Валиева в детстве?
В маленькой фигуристке уже можно было разглядеть чемпионку.
«Валенки-валенки»
Запись проката пятилетней Камилы под русскую народную песню набрала почти два миллиона просмотров. Здесь она совсем малышка с одинарными прыжками, но уже показывает свою харизму.
«Кадриль»
Задорная короткая программа под «Кадриль» – ещё одна русская народная вещь в копилке Валиевой.
«Лебедь»
Почти 500 тысяч просмотров набрал прокат 8-летней Камилы в образе лебедя. Кто-то даже увидел в этой программе посвящение олимпийской чемпионке Оксане Баюл: костюм Валиевой был очень похож на пачку победительницы Игр-1994.
Арабская версия «Hallelujah»
Неожиданный выбор музыки был у Камилы в 2016-2018 годах. Она катала короткую программу в красивом розовом платье под арабскую версию знаменитой песни «Hallelujah».
«Песня ведьмочки»
Выезды из прыжков в высокие махи ногой всегда были с Камилой, ещё до перехода в группу Тутберидзе. В этой программе она уже успевает заигрывать с публикой, а не только показывать технику.
«Цирк Дю Солей»
Одна из последних программ Валиевой до ухода к Тутберидзе запомнилась ярким костюмом в цвете ультрамарин и яркой дорожкой шагов под звуки барабанов.
«Мим»
Характерные движения, колоритный костюм с кофтой в чёрно-белую полоску и музыка создают живой образ Камилы-мима.
«Девочка на шаре» – любимая программа Тутберидзе
С этой короткой программой Валиева отлично прошла свой первый сезон в группе Тутберидзе: постановка так понравилась тренеру, что с ней фигуристка отправилась в свой первый международный сезон.
Волшебный лебедь и маленькая ведьмочка. Как Камила Валиева каталась в детстве?
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