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История секс-символа фигурного катания Катарины Витт: откровенность на льду, съёмка в Playboy, встреча с Трампом

Снялась в Playboy и отказала Трампу. Катарина Витт — секс-символ фигурного катания
Дарья Кирюхина
История секс-символа фигурного катания Витт
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Из-за неё запретили откровенные платья на льду, а за съёмку в мужском журнале ей заплатили $ 1 млн.

Знаменитая немецкая фигуристка Катарина Витт дважды выигрывала Олимпийские игры, однако всему миру она запомнилась не столько своими спортивными достижениями, сколько ярким проявлением сексуальности на льду. Спортсменка неизменно поражала откровенными платьями и вынудила изменить правила в фигурном катании. А ещё она снялась для Playboy и покорила сердце Дональда Трампа. Правда, самой Катарине американский миллионер пришёлся не по вкусу.

Настоящий секс-символ и роковая красотка, по сути, делала то же, что сейчас Туктамышева и Медведева. Но тогда это ещё не было мейнстримом. Витт оставалась верной самой себе, а заодно притягивала в фигурное катание новых зрителей.

«Самое красивое лицо социализма»

Катарина Витт была настоящей звездой женского одиночного катания. Её обожал весь мир, а каждое её выступление становилось праздником для многочисленных болельщиков. Талантливая и красивая, она восхищала всех своим сильным и смелым характером. Катарина не стеснялась выражать себя на льду и пробовать новое. Именно она совершила модную революцию в костюмах фигуристок и заслужила звание секс-символа. При этом сама себя таковой не считала и намеренно никогда не пыталась источать сексуальность.

Катарина Витт

Катарина Витт

Фото: Getty Images

«Да, я знала, что меня стали называть секс-символом, некоторые коллеги — даже «сексом на льду», но, честно говоря, имела слабое представление о том, что значит выглядеть сексуально», — говорила Витт.

Пик популярности спортсменки пришёлся на 1984 год, когда она выиграла все соревнования, в которых участвовала, включая Олимпиаду в Сараево. Ей было всего 19 лет, поэтому невероятный ажиотаж вокруг её личности очень смущал Катарину. А то, что один из американских журналистов назвал её «самым красивым лицом социализма» — в особенности.

«Это несправедливо. На Востоке много других красивых девушек, которых вы не видели», — недоумевала Витт.

Но правда в том, что все эти девушки не катались так, как это делала Катарина. Не они кокетливо прыгали в супермини и отвлекали судей впечатляющим декольте.

Из-за этой красотки в фигурном катании запретили откровенные платья. Неповторимая Катарина Из-за этой красотки в фигурном катании запретили откровенные платья. Неповторимая Катарина

Экстремальные мини, глубокие декольте и изменение правил

Костюмы Катарины — целое искусство. Посмотреть на очередное модное творение на немецкой фигуристке было не менее интересно, чем на само её выступление. Не зря её роскошное платье для произвольной программы «Кармен» сейчас красуется в Олимпийском музее Лозанны, а ещё несколько нарядов спортсменки находятся в спортивном музее Лейпцига.

Но искусное исполнение платьев Катарины — не главное, чем они заслужили отдельное место в истории спорта. Её костюмы отличались невиданной ранее откровенностью и будоражили очень смелыми дизайнерскими решениями. Так, Катарина порой выходила на лёд чуть ли не в купальниках: кусочки ткани вокруг её бёдер назвать юбкой можно было лишь с огромной натяжкой. А одно из её платьев действительно прозвали купальником с перьями. В нём она каталась на своих вторых Олимпийских играх в 1988 году, и это никак не помешало ей выиграть.

Правда, за год до этого девушка пережила из-за того наряда настоящую катастрофу: на турнире Trophe Lalique Paris лиф её платья пополз вниз, оголяя грудь. Чтобы спасти ситуацию, Катарина докатывала свою программу с прижатыми к бокам руками. К счастью, к Олимпиаде платье фигуристки доработали, и ни в какие неловкие положения из-за него она больше не попадала.

Знаменитое платье к «Кармен» тоже в своё время вызвало немало вопросов, хотя юбка в нём была реальной, а не символической. Роль пикантной детали в этом платье досталась декольте. Очень глубокому, пусть и прикрытому телесной сеткой.

Катарина Витт в образе «Кармен»

Катарина Витт в образе «Кармен»

Фото: Getty Images

Не изменила себе на той Олимпиаде Катарина и на показательных выступлениях. Под хит Майкла Джексона она зажигала в кожаной куртке с экстремально короткой юбкой.

Впрочем, делать какой-то вызов отсутствием юбок в своих платьях Катарина вовсе не пыталась. Она объясняла свою любовь к супермини исключительно удобством. И тут не поспоришь: прыгать со свободными от развевающейся ткани ногами — намного удобнее.

Тем не менее какими бы мотивами ни руководствовалась в выборе своих костюмов Катарина, после Олимпиады-1988 в женском одиночном катании ввели правило, которое обязало фигуристок кататься в юбках.

«Одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не броской или театральной. Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму», — гласило нововведение.

Лишь спустя 15 лет это правило пересмотрели и одиночницам вновь разрешили выходить на лёд в брюках и комбинезонах.

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Миллион долларов за съемку в Playboy

Конечно, фигуристку, поражающую воображение своими откровенными нарядами, не могли не заметить сотрудники мужских журналов. Причём самых-самых известных. Playboy очень долго добивался появления Витт на своих страницах и обложке. Первое предложение поступило ещё после её второй олимпийской победы, но, чтобы уговорить девушку на откровенные съёмки, потребовались долгие десять лет.

Катарина Витт на обложке Playboy

Катарина Витт на обложке Playboy

Фото: playboy.com

Однако эти переговоры однозначно того стоили: весь тираж с Катариной в 1998 году раскупили. Тогда это произошло всего во второй раз за всю историю издания. Впервые к такому успеху Playboy привела обложка с Мэрилин Монро. И вот новой секс-бомбой оказалась Витт. За эту фотосессию фигуристке заплатили очень солидную сумму — миллион долларов, но раскрывать детали Катарина отказалась.

«Они охотились за мной 10 лет, и я наконец-то сделала это», — приводит t-online.de слова Катарины о её съёмке в Playboy.

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Первая, кто не перезвонила Трампу

Сексуальная энергетика Катарины притягивала к ней взгляды как на соревнованиях, так и на многочисленных ледовых шоу. Страстная красотка влюбляла в себя, едва выйдя на лёд, и превращалась в объект мечтаний очень солидных персон. Но для большинства её сердце оставалось непокорённым.

Забавный случай произошёл на выступлении олимпийской чемпионки в США. На одном из шоу её заприметил сам Дональд Трамп. Девушка настолько ему понравилась, что он подошёл к ней и дал свой номер телефона. Будущий президент был уверен, что такому богатому и влиятельному человеку никто не откажет. Но он ошибался. Катарине Трамп был неинтересен, звонить она ему не захотела.

На другой день Трамп снова пришёл к Катарине и признался, что она — первая, кто ему не перезвонил. Её это рассмешило. «Кому-то же нужно было начинать», — заметила Витт. Свидетельницей этой беседы фигуристки с бизнесменом стала сотрудница СМИ, которая, естественно, всё опубликовала. Это сильно ударило по самолюбию Трампа, и он попытался отыграться на фигуристке, выдав о ней нелестные комментарии.

«Трамп ненавидел меня за тот случай. Он был очень расстроен. Потом он заявил: «Она хотела познакомиться со мной, но у неё плохой цвет лица, а спина, как холодильник». Это было очень странно. Думаю, его гордость была задета, но отбился он как-то неблагородно», — вспоминала Витт.

Но мы-то знаем, что Трамп просто не смог смириться, что Катарина ему не досталась. И поделом: такая великая и прекрасная спортсменка слишком хороша для человека, который считает, что всё в этой жизни можно купить.

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