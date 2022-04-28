Слабое место Русской ракеты. Как менялись компоненты фигуристки Трусовой

Вторая оценка всегда считалась слабым местом Александры Трусовой. Отчасти из-за её нестабильности, отчасти из-за якобы недостаточной хореографической подкованности и выразительности. Однако сказать, что Русскую ракету судьи обижают компонентами нельзя: с самого начала своей взрослой карьеры Саша обходила по второй оценке многих опытных фигуристок. Отставала она только от наиболее известных зарубежных спортсменок и своих подруг по команде Тутберидзе.

К сожалению, именно отставание от последних причиняет Саше максимальные неудобства и сводит на нет все её усилия с четверными прыжками.

Ошибки не прощаются

Свой первый взрослый сезон Александра Трусова начинала с довольно скромных баллов за компоненты. Дебютировав на Мемориале Ондрея Непелы, она получила за вторую оценку 32,20 балла в безупречной короткой программе и 65,44 в произвольной, где сдвоила риттбергер в каскаде с тройным лутцем. Но здесь никаких сюрпризов: вчерашним юниоркам традиционно придерживают компоненты, а затем смотрят, как новички проявят себя в ходе сезона. При более-менее стабильных выступлениях компоненты растут. И у Саши они, естественно, тоже в итоге выросли. Правда, не так сильно, как можно было ожидать с учётом её титула двукратной чемпионки мира среди юниоров.

Александра Трусова, 2019 год Фото: РИА Новости

На том же командном турнире Japan Open Саша потеряла в компонентах больше двух баллов. В произвольной её вторая оценка составила 63,02. К снижению могли привести помарки на двух каскадах, а ещё не в её пользу сравнение с известными фигуристками: из шести участниц Трусова показала там лишь пятый результат по компонентам. Это не помешало ей выиграть: космические прыжки обеспечили очень солидные баллы по технике. Но отставание от Алины Загитовой с её 74,33 балла за компоненты так и намекало, что в случае грубых ошибок никакие четверные Саше не помогут. Её аккуратно упакуют под более стабильных девушек.

На этапах Гран-при Саша понемногу наращивала вторую оценку: и не только в короткой программе, где никаких срывов у неё не было, но и в произвольной с падениями. И на этапе в Канаде, и в России по компонентам она становилась четвёртой. Причём в Канаде у неё произошёл резкий скачок: она получила за компоненты 67,42 балла — почти на четыре с половиной балла больше, чем на команднике в Японии. Затем на этапе в Москве Саша потеряла полбалла, но там она дважды упала — всё по делу. А вот в финале Гран-при симпатии судей уже явно были не на стороне Саши. Подросшие компоненты в короткой снова покатились вниз: 32,80 балла стали самыми низкими среди всех шести финалисток. В произвольной та же история: 65,93 балла — меньше всех. Но и стабильного катания спортсменка по-прежнему не демонстрировала. Её падения уже начинали казаться чем-то неизбежным.

Трусова, Щербакова и Косторная в финале Гран-при Фото: РИА Новости

Закончила свой первый взрослый сезон в плане компонентов Александра Трусова со знаком плюс. На чемпионате Европы во второй оценке набрала 34,42 балла в короткой и 67,25 балла в произвольной. По сравнению с первым турниром её компоненты подросли не так уж сильно, но всё-таки считались одними из самых высоких среди европейских фигуристок. Больше Саши набирали только Косторная и Щербакова.

Прорыва с Плющенко не получилось

Несмотря на то что с переходом Трусовой к Евгению Плющенко многие отмечали её прогресс в хореографии, скольжении и интерпретации программы, в компонентах это никак не отразилось. Тут сразу вспоминается известная присказка про «правильный штаб», но нельзя забывать, что международных стартов у наших фигуристов в предолимпийском сезоне было всего два: этап Гран-при в России (да и то международным его можно назвать с большой натяжкой) и чемпионат мира. Оценки же на внутренних стартах реальную картину не отражали. Возможности «расти» практически не было.

При этом Саша неважно выступила на обоих соревнованиях. На Гран-при у неё случился жуткий парад падений в произвольной, поэтому 66,32 балла — хорошие компоненты при полностью разваленной программе. На чемпионате мира Русская ракета вообще осталась без каскада в короткой, но свои 34,48 балла во второй оценке всё же получила. А в произвольной, которую она выиграла, у неё были два падения и ошибка на четверном лутце, так что 66,34 балла — не такие уж низкие компоненты.



За год до Олимпиады Саше не удалось поднять свою вторую оценку. Жаль, ведь в Пекине каждый балл был буквально на вес золота.

Прогресс накануне Олимпиады

Олимпийский сезон Александра открыла довольно скомканным прокатом на турнире в Норвуде. Падение с тройного акселя в короткой тут же отразилось на её второй оценке — лишь 33,92 балла. В произвольной ошибок было ещё больше: падение с квад-флипа, бабочка на четверном тулупе, помарка на квад-лутце и каскаде четверной лутц — ойлер — тройной сальхов. Баловать компонентами Сашу, естественно, не стали: 64,40 балла — как воспоминание о первых взрослых стартах. Даже Этери Тутберидзе рядом с Сашей не смогла исправить ситуацию.

Александра Трусова и Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

Уникальная возможность узнать, как Сашу оценят в случае чистых выступлений, выпала на Гран-при США. Серьёзная травма вынудила фигуристку значительно облегчить контент: никакого трикселя в короткой и один четверной лутц в произвольной. Компоненты тут же взлетели: 35,48 за огненную «Фриду» и 69 за неугомонную «Круэллу» в оригинальном платье с газетой. Тем не менее эти 69 баллов — четвёртый результат по второй оценке. Саша, как обычно, выиграла благодаря технике. Каори Сакамото, Дарья Усачёва и Ён Ю обошли её по компонентам. А ведь для 15-летней Даши тот турнир стал дебютным во взрослых.



Однако чистое катание на Гран-при в США помогло подправить репутацию Трусовой в плане стабильности. Несмотря на ошибки в обеих прокатах на чемпионате Европы, её компоненты остались практически на том же уровне. В короткой убавились — 34,69 (падение с тройного акселя), но в произвольной немного подросли — 69,55. И это на фоне двух падений с квадов и помарки в каскаде.

Пик на Олимпиаде

Рост компонентов Саши продолжился и на Олимпийских играх. За «Фриду» с падением она получила в Пекине те же 35,48 балла, что и за чистый прокат без трикселя на Гран-при в США. А в произвольной её вторая оценка впервые преодолела порог в 70 баллов — 70,97 (третий результат после Щербаковой и Сакамото). Но так ли это много для «пятиквадки» без падений? Спорный вопрос. Безупречным выступление Саши, конечно, не было: помарки на двух квадах и каскаде двойной аксель — тройной тулуп. Но поощрить такую сложность и риск на столь важном старте, наверное, стоило бы всё-таки больше.

Для сравнения: Щербакова получила за компоненты на Олимпиаде 37,33 балла в короткой и 75,26 балла в произвольной. На чемпионате Европы у Ани было 36,26 в короткой при сорванном каскаде (баллы заметно выше, чем у Трусовой при той же ошибке годом ранее на чемпионате мира). А в произвольной — 74,27 при чистом прокате с одним четверным флипом.



А ведь изначально именно Щербакова отставала от Трусовой по компонентам. Не наоборот.

Обгоняла, но проиграла

Взрослая карьера Ани стартовала на турнире Lombardia Trophy с 30,64 балла за компоненты в короткой (помарка на лутц–риттбергере) и 64,32 балла в чистой произвольной с четверным лутцем. У Трусовой на первом взрослом турнире компоненты были выше, но дальше что-то пошло не так.



Во многом затормозить прогресс во второй оценке могли постоянные ошибки. Саша сознательно жертвовала компонентами, делая ставку на оценку за технику. Отчасти это было оправдано: за технику можно набрать намного больше. Но недооценивать силу компонентов тоже нельзя: на Олимпиаде Саша проиграла в компонентах Ане шесть баллов. Не будь этой разницы, золото в Пекине завоевала бы Русская ракета.



Компоненты Саши действительно выросли за три сезона, однако далеко не так сильно, как у её главной соперницы. Но теперь у неё есть ещё четыре года, чтобы исправить это недоразумение. И если занятия той же стрип-пластикой ей в этом помогут, будет очень круто!