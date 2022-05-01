«Это было бы чудом». Медведева могла выступать за Армению, если б не сменила фамилию?

Не секрет, что за иностранные сборные выступает много российских фигуристов: наши ребята неизменно славятся своим мастерством, поэтому предложения о переходах в другие федерации — обычное явление. Однако случай со столь известной спортсменкой, как Евгения Медведева, рядовым не назовёшь. Двукратная чемпионка мира вполне могла кататься за родину своего отца — Армению — и всё это время оставаться там первым номером сборной. А ещё выходить на лёд под другой фамилией — Бабасян.



К счастью, этого не произошло. Женя несколько лет успешно выступала за Россию, собрав солидный урожай наград и титулов. И весь мир знает её именно как Медведеву. Но прошлое аукается ей до сих пор.

Из Бабасян в Медведеву

В раннем детстве Евгения носила армянскую фамилию. Досталась она ей от родного отца Армана Бабасяна, имя которого лишь кратко упоминается в биографии фигуристки. С мамой Жени он познакомился, когда работал на студии «Союзмультфильм», но через несколько лет после рождения дочери они расстались. Тем не менее им удалось сохранить хорошие отношения и продолжить общаться.

В фигурное катание Женя пришла как раз под фамилией Бабасян. Тренировалась она в школе фигурного катания при стадионе «Юных пионеров», затем в ЦСКА, а в 2007 году попала к Этери Тутберидзе. Именно у Этери она выросла в настоящую звезду и прославилась на весь мир. Но уже не как Евгения Бабасян, а как Евгения Медведева. А всё потому, что до начала серьёзной спортивной карьеры взяла себе девичью фамилию бабушки по материнской линии. Это было так давно, что даже другие тренеры в группе Тутберидзе не догадывались об армянских корнях своей подопечной. Так, успевший поработать с маленькой Женей Вазген Азроян лишь к концу их сотрудничества узнал, что её папа из Армении.



«Мы с ней проработали целый сезон, и я всё это время не знал, что у неё отец армянин. Узнал это уже к концу сезона, в течение которого я видел, что Женя — большая трудяга, при этом очень позитивный, открытый человек, с которым приятно иметь дело. И уже на тот момент работы я понимал, что у нас растёт большая чемпионка», — рассказывал Вазген Азроян Sports.ru.

Этери Тутберидзе и Евгения Медведева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако не нужно искать никаких теорий заговора в смене фамилии Жени. Её отец был в курсе и против этого не выступал. Более того, считал, что дочь с мамой поступили правильно.



«Дело в том, что смена фамилии произошла исключительно с моего согласия, и на тот момент это решение было правильным. Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет!» — уверял Бабасян в интервью «Московскому комсомольцу».



Но есть в этой истории и белые пятна.

«Я Армановна, значит, у меня французское отчество»

Так уж вышло, что на заре своей популярности Евгения скрывала своё армянское происхождение, ссылаясь на французские корни. Может быть, она таким образом шутила: с чувством юмора у девушки всегда всё было в порядке. В 2016 году Медведева устроила онлайн-общение со своими поклонниками и заодно приоткрыла им «тайну» своей принадлежности к французам.



«Моя фамилия — Медведева. Где вы слышали, что у меня была фамилия Бабасян? Я только Медведева, национальность у меня русская и родом я из Москвы. Всё. Отчество? У меня очень красивое отчество — Армановна. Арман — это французское имя. Я Армановна, значит, у меня французское отчество», — говорила Евгения.

Впрочем, Женя была подростком. А ещё могла реально не знать, что её папа из Армении, и думать, что он француз. Всё бывает.



Когда же спортсменка повзрослела, то открыто рассказала о своём армянском происхождении. После Олимпийских игр она призналась, что имеет армянскую кровь, но в культурном плане полностью русская. В конце концов, она всю жизнь провела в Москве и её дом — это Россия.

«Кровь никто не переливал, у меня отец армянин, но с армянской культурой я не так близко знакома. Не приходилось кататься под армянскую музыку, армянская кухня не совсем мне по вкусу. Я больше русский человек», — произнесла Медведева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».



Так что фамилия Медведевой ей максимально подходит и отражает её русскую душу. К сожалению, уход от Бабасян до сих пор аукается девушке. Доходит уже совсем до смешного: появилось заявление, что Женю не позвали из-за этого в сборную Армении.

«Даже если бы она захотела, это было бы чудом»

Невероятная история с изначальной фамилией Евгении всплыла, пока она благополучно каталась в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду». Якобы из-за того, что она перестала быть Бабасян, её не позвали в сборную Армении. Такой вариант дальнейшей карьеры ей предлагал в прошлом спортивный агент Ари Закарян. И ведь опасения о переходе фигуристки в другую сборную реально существовали. Как раз после Олимпиады в Пхёнчхане.

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Вот только в Армении вовсе не отказывались приглашать Женю из-за смены фамилии. Просто никто не мог поверить, что её переход в принципе возможен. Птица слишком высокого полёта, о которой можно лишь мечтать.

Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Информация о том, что наша федерация не хотела приглашать Евгению Медведеву из-за фамилии, — абсолютная ложь! Вижу, что она разлетелась по всем сайтам, но такого разговора никогда не было. То, что она поменяла фамилию, нас вообще не касается. Никто не имеет права вмешиваться в это решение. Да, когда-то Ари Закарян высказывал идею: может быть, пригласить Евгению в сборную Армении, но это предложение так никогда официально и не озвучивалось, никаких просьб о переходе, естественно, не было. Даже если бы она захотела, это было бы чудом, никто этого не ждал.



Мы очень любим Медведеву, вся наша страна. Мы даже пригласили её вместе с мамой на этап юниорского Гран-при в сентябре, чтобы её все могли увидеть воочию», — рассказала президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян в интервью «Спорт-экспрессу».

Медведева давно выбрала Россию

Переход Жени в армянскую сборную если и был возможен, то лишь до её крупных побед. Или точнее — при их отсутствии. Она могла, например, пойти по пути своего одногруппника, грузинского фигуриста Мориса Квителашвили. Как и Женя, он родился и вырос в Москве, но в своё время решил выступать за Грузию, так как особых достижений в условиях российской конкуренции не имел. И это у парней. У девочек всё намного жёстче: пробиться на главные старты даже до эпохи четверных было крайне сложно.

Но Женя смогла и несколько лет удерживала лидерство. Причин менять сборную у неё не было. Да и после Пхёнчхана это не имело смысла: как бы её отпустили и кто бы потом поддерживал? Вряд ли под армянским флагом Медведева или Бабасян завоевала бы бронзу на чемпионате мира в Сайтаме. И Брайан Орсер бы ничем не помог. Таким титулованным фигуристам переходы, увы, не прощают.



А Евгения к тому же всегда очень любила Россию. Не зря в 2018 году она отчаянно боролась за допуск наших спортсменов на Олимпиаду, выступала с речью и в итоге добилась, чтобы те Игры, пусть не для всех, но всё же состоялись.



Единственное, на что пошла Женя — это переезд в Канаду для тренировок у Брайана Орсера. Исключительно для продления своей карьеры, которая так радовала болельщиков. А переход в Армению — сказки. Евгения Бабасян могла бы очень долго соревноваться, но это не принесло бы ей той популярности и славы, которой сегодня обладает Евгения Медведева.