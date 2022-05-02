Евгений заступился за олимпийскую чемпионку в критический момент, а затем предложил ей работу мечты. И истинное счастье настигло фигуристку.

Её спасли любовь и Плющенко. Как сложилась жизнь Юлии Липницкой после ухода из спорта

Судьба жестоко обошлась с Юлией Липницкой. Став всеобщей любимицей и выиграв заветную золотую олимпийскую медаль, фигуристка столкнулась с непростым испытанием, упав с пьедестала в раннем возрасте. Провал в личном зачёте на сочинском льду, несколько лет неудач на стартах, проблемы со здоровьем — всё это привело к тому, что спортсменка была вынуждена уйти из спорта.

Это был один из самых трудных моментов в её жизни, и казалось, что рядом с ней не осталось никого, кто смог бы протянуть ей руку помощи. К счастью, это было не так: любимый человек позаботился о Юлии, подарив ей новый смысл — семью.

Окончательно же Липницкая обрела себя, когда от бесцельных скитаний её спас Евгений Плющенко, предложив Юлии работу мечты.

Олимпийская чемпионка воспитывает юных спортсменов в «Ангелах Плющенко» и выглядит невероятно счастливой. Наконец-то!

Плющенко поддержал Липницкую в трудный момент

Решение о завершении спортивной карьеры далось Юлии Липницкой непросто. Олимпийская чемпионка Сочи долго боролась с последствиями старых травм, пыталась вернуться на прежний высокий уровень под руководством Алексея Урманова, но не преуспела. Фигуристка проваливала старт за стартом, а затем угодила в больницу с анорексией. Физическое и ментальное здоровье Юлии оказалось под угрозой. Тогда-то она и отважилась заглянуть правде в глаза и сделать выбор в пользу собственного счастья, а не эфемерных наград.

Бросать дело всей жизни было тяжело: помимо сомнений о том, где спортсменка могла бы реализовать себя, ей приходилось терпеть критику от бывших коллег. Заслуженные тренеры и фигуристы России своеобразно отреагировали на известие об уходе Липницкой. Татьяна Тарасова, например, высказала мнение, что отсутствие олимпийской чемпионки ничего не изменит. Пренебрежение в словах легендарной наставницы не могло не расстраивать, но благо нашлись те, кто искренне поддержал Юлию в трудный момент.

Этим человеком оказался Евгений Плющенко, написавший приятный пост, посвящённый фигуристке:

«Самая молодая олимпийская чемпионка в истории женского одиночного катания! В 15 лет она завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 баллов из 20 возможных! Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры!

Юлечка, жизнь продолжается, ты большая умница, труженик. Ты — маленькая легенда, которая вывела женское российское катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом!»

Липницкая успешно тренирует в «Ангелах Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион сетовал из-за некрасивого поведения некоторых специалистов, отметив, что это сильно задело его. Вероятно, боль Евгения была настолько велика, что он решил и дальше всесторонне помогать Юлии. После вступления на тренерский мостик Плющенко захотел видеть её в своей команде. На приглашение стать членом «ангельской академии» фигуристка ответила согласием и вот уже несколько лет воспитывает маленьких спортсменов в школе Евгения.

Юлия Липницкая в академии Плющенко Фото: Из личного архива Юлии Липницкой

Союз Плющенко и Липницкой поначалу не казался чем-то серьёзным, тем не менее он помог Юлии обрести себя. Видео с занятиями её группы появляются в социальных сетях «Ангелов» не так часто, но зато, когда они выходят на всеобщее обозрение, становится понятно, что олимпийская чемпионка действительно счастлива. Она влюблена в своих учеников и любима ими, дети под её руководством учатся основам фигурного катания и делают успехи на этом поприще.

За пределами катка Липницкая — любящая мать и жена

Несомненно, Плющенко сыграл большую роль в становлении взрослой и уверенной в себе Липницкой, но ещё до двукратного олимпийского чемпиона о юной и измотанной постоянными несчастьями фигуристке заботился её возлюбленный Владислав Тарасенко. Спортсмены познакомились в группе Этери Тутберидзе и с тех пор неразлучны. Вместе с Владиславом Юлия прошла все невзгоды, чтобы со временем сказать, что он является одним из самых важных людей в её жизни.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко Фото: Из личного архива Юлии Липницкой

Чувства молодых людей крепли из года в год, и вот наконец пара объявила, что готовится впервые стать родителями. Фигуристка очень хотела поделиться радостной новостью с поклонниками, но из-за недобросовестного агента случиться этому было не суждено. Тем не менее этот эпизод нисколько не омрачил яркий день, в который на свет появилась чудесная девочка Каталина — такое необычное имя новорождённой дали Владислав и Юлия.

Материнство определённо пошло на пользу Липницкой: олимпийская чемпионка души не чает в дочке и старается проводить всё свободное время с ней. По счастливому стечению обстоятельств, Евгений Плющенко делает всё, чтобы не разлучать олимпийскую чемпионку с семьёй, предоставив ей отдельный коттедж на территории академии.

После завершения карьеры Юлии пришлось долго бороться за своё счастье, но в итоге оно её настигло. Сейчас у неё есть всё, о чём может мечтать каждый: семья, работа, а главное — любовь, которую ей дарят люди, небезразличные к её судьбе.