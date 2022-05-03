«Мне она может доверить много тайн». С кем дружат Трусова, Щербакова и другие фигуристки

Пусть говорят, что дружбы между фигуристками не бывает, но мы-то знаем, что наши девушки отлично ладят и у многих сложились очень тёплые отношения. Даже соперницы на льду порой оказываются лучшими подругами, а огромные расстояния и редкие встречи на соревнованиях — не помеха настоящей дружбе.

Объединяет фигуристок разное: кого-то характер, кого-то спортивные достижения, а кого-то любовь к собачкам. Но главное, что в итоге девушки становятся верными подругами.

Так кто и с кем подружился среди наших известных фигуристок? Некоторые тандемы — очень неожиданные!

Яркая дружба Медведевой и Бойковой

Евгения Медведева всегда отличалась приветливостью. Неудивительно, что у неё много друзей как внутри фигурного катания, так и за его пределами. Причём дружит Женя с самыми разными людьми: и с совсем юной Камилой Валиевой, и с Екатериной Бобровой, которая старше её на несколько лет, и со своими ровесницами Станиславой Константиновой и Анастасией Скопцовой. А ещё с Александрой Бойковой, которая выступает в парном катании с Дмитрием Козловским.

У Жени и Саши много общего: каждая из них — яркая харизматичная личность, которая не боится высказывать своего мнения. Так что поговорить девушкам всегда есть о чём, скучно им точно вместе не бывает.

Александра Бойкова и Евгения Медведева Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Пока Женя жила и тренировалась в Канаде, она, конечно, очень скучала по своим российским друзьям. В том числе по Саше. Но зато долгая разлука научила её максимально ценить их встречи.

«Мы так редко вместе, но от этого моменты становятся ярче», — писала Женя после чемпионата России в 2019 году.

Сейчас Женя не выступает на турнирах, но продолжает участвовать в многочисленных шоу, где успела попробовать себя в парном катании. Саша высоко оценила её успехи и призналась, что от любого проката подруги у неё бегут мурашки по коже.

Тандем олимпийских чемпионок

Дружба двух олимпийских чемпионок: что может быть милее? Алину Загитову и Анну Щербакову объединила сама судьба. К тому же долго соперничать на льду им не пришлось. Когда Алина завоевала все титулы в фигурном катании, Аня числилась ещё в юниорах. Ну, а потом Алина благополучно начала строить карьеру телеведущей, учиться в вузе и выступать в ледовых шоу. Аня же следовала примеру подруги и уверенно шла к олимпийскому золоту.

Алина Загитова и Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Пекине Алина очень переживала за Аню и расстроилась, когда узнала, что ту не включили в командный турнир. Она понимала, что золотая медаль никогда лишней не будет, и не сомневалась, что Аня её заслужила. Поэтому когда Щербакова выиграла в личных соревнованиях, искренне порадовалась за неё.

«Анюта, ты большая умничка! Я так рада за тебя», — поздравила Загитова Щербакову у себя в соцсетях.

Теперь Аня и Алина постоянно вместе снимают видео с тренировок, где много смеются и веселятся в раздевалках. Обе очень счастливы и подпитывают своей положительной энергией друг друга.

Дружба любительниц собак

Противоположности притягиваются? Трусова и Нугуманова это подтверждают! Бесстрашная мультиквадистка и нежная ледовая балерина неожиданно очень сблизились после Олимпийских игр. Но это только кажется, что неожиданно.

Девушки познакомились ещё в 2017 году, когда катались в юниорах. Объединяющим фактором стала слабость обеих к чихуахуа. Лиза была просто в восторге от очаровательной Тины, которую Саша тогда брала с собой на все свои старты, и позже тоже завела себе собачку этой породы, но светлого окраса, и назвала её Мусей. Девушки даже договорились потом познакомить своих питомцев между собой. Как там в итоге сложилось знакомство собачек, история умалчивает, а вот их хозяйки по-настоящему сблизились.

Во время Олимпиады Нугуманова не скрывала, что болела за Русскую ракету. После произвольной программы у девушек она опубликовала у себя в соцсетях короткий, но очень эмоциональный пост, к которому приложила совместные фотографии с Сашей.

«Все слова сказала лично. Просто выложу эти 3 фотки с ЧЕМПИОНКОЙ! Я восхищаюсь тобой…» — поделилась Нугуманова.

В начале марта девушки вместе покатались на Гум-катке, а за день до ледового шоу Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, где участвовала Саша, Нугуманова показала ей свои излюбленные места культурной столицы и сводила её в милый ресторанчик.

«Добро пожаловать в мой город, дорогая», — подписала Нугуманова фото и видео с Сашей, которые они сделали в Санкт-Петербурге.

Ураган Косторной и Самодуровой

До победы Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в 2019 году о ней мало что было известно. Но именно в том сезоне она приоткрыла болельщикам завесу своей жизни и даже рассказала о своих главных друзьях. Но если её дружба с Лизой Туктамышевой никого не удивила, то с Алёной Косторной стала приятным сюрпризом. И речь не просто о приятельских отношениях. Соня назвала Алёну своей лучшей подругой в сборной. Проживание в разных городах для них не помеха. Современные гаджеты легко компенсируют живое общение, а посекретничать и вместе посмеяться они всегда могли, пересекаясь на соревнованиях. Обсуждали всё: и всевозможные девичьи штучки, например, макияж, и само фигурное катание — от исполнения и изучения различных элементов до других фигуристок. Без обоюдных подколов тоже не обходилось: подружки по-доброму шутили над ошибками друг друга во время прокатов.

«В женской сборной лучшая подруга, кроме Лизы, — Алёна Косторная. Мы с ней часами можем разговаривать. Когда мы вместе — ураган будто какой-то», — признавалась Самодурова в интервью «Бизнес Online».

Как же хорошо, что Софья и Алёна никогда вместе не тренировались в одной группе! Каждодневный ураган на катке вряд ли бы обрадовал их наставников.

Щербакова и Косторная преодолели множество трудностей вместе

Дружбу Щербаковой и Косторной ураганом не назовёшь. Рассудительная Аня уравновешивала бурную стихию Алёны, пока они вместе катались в группе Тутберидзе. Соперницы на льду в жизни оказались одной сплочённой «бандой». На карантине весной 2020-го фигуристки вместе учили уроки онлайн и проводили совместные тренировки в прямом эфире. Их дружбе не помешал ни переход Алёны в «Ангелы Плющенко», ни резкий взлёт карьеры Ани, пока её подруга переживала одну проблему за другой. Огонь, воду и медные трубы они преодолели успешно.

Алёна Косторная и Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Пропустив чемпионат России, на котором проходил отбор на Олимпиаду, Алёна принялась болеть за Аню. Защищала её от нападок после неудачных прокатов и до последнего верила, что у той всё обязательно получится в Пекине. И ведь оказалась права! Аня выиграла олимпийское золото в личном зачёте, и Алёна адресовала ей очень трогательное поздравление.

«Мы давно общаемся, дружим, мне она может доверить множество тайн и секретов, вместе мы проходили многие тяжёлые моменты, успокаивали друг друга и подбадривали, очень часто наши фамилии звучали из уст тренеров и не в самом лучшем ключе (но это только для нашего блага).

Наш спорт очень трудный и тяжёлый. Как морально, так и физически. К сожалению, сейчас я не смогла пройти этот путь от и до, но надеюсь, ещё смогу. А вот Анна Щербакова смогла, она вытерпела всё, её путь был намного труднее, и она смогла. Я горжусь тобой, и, кто бы что ни говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки», — поделилась Косторная.

Так переживать можно лишь за близкого человека: Аня для Алёны очень важна.

Туктамышева и Тарасова готовы встретиться в любой точке мира

Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова дружат давно. Женя катается в парах, поэтому конкурировать на льду им никогда не приходилось. Но, к сожалению, встречаться девушкам удаётся не часто: раньше Тарасова тренировалась со своим партнёром Владимиром Морозовым в США, поэтому подруг разделял целый океан. Краткие встречи в основном происходили у них на соревнованиях. Впрочем, даже в такой ситуации они поддерживали очень тёплое общение и старались увидеться и за пределами ледовых арен. Межсезонье идеально подходило для непринуждённого живого общения. Так, в 2019 году Женя и Лиза летом увиделись во Флориде.

«Встретимся в любой точке мира», — опубликовала Тарасова у себя в соцсетях фото с Туктамышевой на пляже.

В комментариях к тому посту отметилась сама Лиза, написав: «Люблю тебя», а Женя ответила ей тем же, добавив милый смайлик с поцелуйчиком.

В 2020-м Тарасова с Морозовым вернулись в Россию, но расстояние — по-прежнему актуальный вопрос в их дружбе с Туктамышевой. Лиза тренируется в Санкт-Петербурге, Женя — в Москве. Впрочем, по сравнению с океаном несколько сотен километров между ними — это такая ерунда!