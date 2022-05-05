«Не понимаю, куда летит моя жизнь». Где сейчас самая красивая фигуристка России

Станислава Константинова ушла из «Ангелов Плющенко» к другому тренеру, но с тех пор ни на одном серьёзном турнире так и не появилась.

Станислава Константинова всегда выделялась своей красотой и грациозностью на льду. Фигуристка не блистала в прыжках, но одним лишь своим взглядом влюбляла в себя многочисленных болельщиков и судей. Стася была украшением любого турнира. Но вот уже год на соревнованиях она не появляется. Последний раз Константинова стартовала в прошлом апреле на турнире в Санкт-Петербурге, где заняла пятое место. В олимпийском же сезоне она так нигде и не выступила, хотя в межсезонье была полна решимости реабилитироваться после не самых успешных результатов.

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«Катаюсь для того, чтобы мне было хорошо»

В январе прошлого года Константинова покинула академию Плющенко, где занималась у Александра Волкова, и перешла в школу «Москвич» к Виктории Буцаевой. Однако этому предшествовал месячный перерыв в тренировках: к новому наставнику она попала в разобранном состоянии. Тем не менее девушка не унывала: на новом месте ей очень понравилось, она чувствовала поддержку и верила в свои силы.

«Спасибо Виктории Евгеньевне. С её стороны не было давления вроде: «Зачем тебе это надо? Ты себя не соберёшь завтра». Только поддержка, которая позволяет мне находить себя. Сейчас я катаюсь в первую очередь для того, чтобы мне было хорошо. Чтобы я была удовлетворена собой и знала, что я сделала всё, что могу», — рассказывала Константинова Sport24.

Конечно, мгновенного чуда не произошло: на двух весенних стартах её выступления оказались далеки от безупречных, но главное, что она соревновалась и боролась за свою карьеру.

Станислава Константинова Фото: Александр Сафонов," Чемпионат"

Немного отдохнув летом на Кипре, Стася вернулась на тренировки с огромным энтузиазмом и готовилась проявить себя в новом сезоне. Замахиваться на ультра-си она не планировала, главной задачей было подняться на свой прежний уровень. Ведь когда-то она стояла на пьедестале этапа Гран-при всего на ступень ниже Алины Загитовой и входила в пятёрку сильнейших одиночниц чемпионата России. Пора было напомнить, что былые успехи — это отнюдь не случайность или удача.

Исчезла в олимпийском сезоне

В конце сентября Стася выступила на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», которое проходило в Москве. Там она представила свою новую короткую программу «Цыганский танец» из балета «Дон Кихот», а также порадовала публику одной из своих лучших программ «Февраль». Но на соревнования Стася не спешила. Зато успела остричь свои длинные волосы и сделать модную стрижку. Поклонников заверила, что новая причёска не помешает ей аккуратно собирать волосы на турнирах. Никто тогда не догадывался, что эта проблема потеряет актуальность, ведь ни на один старт в олимпийском сезоне фигуристка так и не выйдет.

«Не понимаю, куда летит моя жизнь… Главное, что летит», – писала Константинова в своих соцсетях.

Станислава Константинова Фото: Из личного архива Станиславы Констаниновой

Все соревновательные планы Стаси внезапно нарушил коронавирус. О заболевании спортсменка рассказала болельщикам, лишь сдав отрицательный тест. Константинова надеялась поехать на последние этапы Кубка России и отобраться на национальное первенство в Санкт-Петербурге. К сожалению, эти планы в жизнь не воплотились.

«У меня болела стопа, но я готовилась выступить на двух последних этапах Кубка России, чтобы отобраться на чемпионат страны. Однако заболела ковидом, и хотя переносила болезнь не в тяжёлой форме, решили не рисковать — поэтому ни о каком чемпионате России речи уже не шло. С января рассчитываю заявляться на российские старты, надеюсь, всё получится», — цитировал Константинову ТАСС.

Почему Стася отказалась от турниров во второй половине сезона — загадка. Возможно, времени на полное восстановление потребовалось на порядок больше, чем она предполагала. А возможно, что без участия в чемпионате России ей просто не хватило мотивации на поездки по менее крупным турнирам. Всё-таки такая эффектная фигуристка не должна находиться в тени и растрачивать свой талант на галерах большого спорта.

Снялась в рекламе с Плющенко и тусовалась с Медведевой

Затишье в спортивной карьере Стася использовала с умом. В конце января она появилась вместе с Евгением Плющенко в рекламе йогуртов. В ролике ей досталась главная роль, в которой она смогла продемонстрировать и свои фигурнокатательные навыки. Поклонники девушки пришли в полный восторг: Константинова идеально смотрелась на телеэкране, её внешним данным могли бы позавидовать многие модели. Да и самой Стасе очень понравились съёмки. Никакие трудности не затмили восторг от необычного опыта.

«Это другой мир, это очень круто, и это совсем не простая работа, как кажется со стороны. Было холодно, непривычно и сложно, но три пары штанов, суперпрофессиональная команда и классная атмосфера оставили меня в диком восторге от этого нового опыта», — делилась эмоциями Константинова в соцсетях.

Поднимали настроение Стасе и верные подруги: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду. В апреле их троицу даже в шутку назвали обновлённым составом группы ВИА ГРА. Фигуристки тогда засветились на хоккейном матче ЦСКА с «Металлургом», произведя фурор среди болельщиков обоих видов спорта.

Тренерская карьера угрожает спортивной?

Опасения, что пропуск сезона может подтолкнуть Станиславу к завершению карьеры, безусловно, всё это время витали в воздухе. Тем более она сама добавила к ним лишний повод, когда решила попробовать себя в роли тренера юных фигуристов. Сейчас она ставит им программы, а летом отправится в качестве тренера на сборы.

Обычно старт тренерской карьеры означает завершение спортивной. Именно так получилось у чемпионки Европы Софьи Самодуровой, а она младше Константиновой на два года. Есть из-за чего переживать, ведь потеря такой фигуристки, как Стася — тяжёлый удар для всех. И для болельщиков, и для судей, которым наверняка всегда было очень приятно оценивать выступления невероятной красотки, отличающейся природным вкусом и бесконечным обаянием.

Станислава Константинова Фото: Из личного архива Констаниновой

К счастью, девушка поспешила заверить, что продолжает тренироваться. Вернуться не обещала, но надежда увидеть её вновь на соревнованиях есть. В это верят и её коллеги.

«Учитывая, что сейчас, в принципе, ситуация с соревнованиями неоднозначная, она может выступать на российских турнирах, если будет в хорошей форме и станет выполнять элементы, которые делала на пике карьеры. В первых номерах, конечно, она не будет, потому что в России много девочек с четверными прыжками. Но на плаву быть вполне может», — отметила Леонова в интервью изданию «Спорт день за днём».

Стася очень любит фигурное катание, и эта любовь взаимна. Пусть продолжает нести красоту в этот мир на соревнованиях и дарить счастье людям, которые видят её выступления.