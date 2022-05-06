«Хочу, как Тутберидзе, воспитывать новых чемпионов». Алина Загитова собралась в тренеры?

Алина Загитова активно пробует себя в роли тренера: ездит по мастер-классам, получает специальное образование. Олимпийская чемпионка готовится встать за бортик? Весьма вероятно. У фигуристки есть для этого все задатки, а пример Тутберидзе перед глазами дарит ей вдохновение.

Съёмки на Первом и светская жизнь — не единственный путь для знаменитой фигуристки. Она способна продвинуть фигурное катание вперёд и вырастить собственных чемпионов.

«Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов»

Ещё до окончания школы Алина Загитова собиралась учиться в спортивном вузе: рассказывала, что хочет стать тренером и, как Этери Тутберидзе, воспитывать чемпионов. Доброжелательная девушка отлично ладила с детьми, поэтому представить её в роли наставницы было несложно. А богатое на медали прошлое делало её желанным специалистом на любом катке. Кто же откажется тренироваться у олимпийской чемпионки, собравшей всё золото за два сезона? Этот невероятный успех, безусловно, выделял бы её среди других специалистов.

Победа Загитовой на Олимпиаде Фото: Lars Baron/Getty Images

«Сейчас я взяла небольшую паузу и не выступаю на соревнованиях. Но продолжаю тренироваться в «Хрустальном» по 12 часов в день. Параллельно участвую в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором она доверила мне главную роль. И готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов», — делилась Загитова с журналом Tatler в феврале 2020 года.

Однако планы фигуристки после этого интервью несколько изменились. Сдав ЕГЭ, она подала документы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), куда благополучно в итоге поступила. А осваивать там решила одну из самых близких к шоу-бизнесу программ: «Продюсирование и культурная политика». Одновременно с учёбой Алина начала работать телеведущей в «Ледниковом периоде» и радовать болельщиков своей красотой с телеэкрана. Казалось, что мечта стать тренером канула в лету.

Но, блистая на ТВ, спортсменка не забыла о родной ледовой стихии и горящих детских глазах. Её солидный багаж знаний и бесценный опыт требовали выхода, и вскоре Алина продемонстрировала свои отличные тренерские способности.

Загитова вдохновилась работой с юными фигуристами и пошла учиться на тренера

Весной прошлого года Алина отправилась в Якутию, чтобы дать мастер-класс по фигурному катанию. Задачи поставила себе максимально серьёзные: не просто научить всех желающих каким-то базовым движениям, а позаниматься именно с юными фигуристами. Участники проходили отбор и к Алине попали те, кто владел двойными прыжками. Олимпийская чемпионка подготовила для ребят самые эффективные упражнения и воодушевила их своим примером. Дети были в восторге от Алины, а она получила огромное удовольствие от работы с ними.

Неудивительно, что после этого она вновь оказалась в роли абитуриентки. На этот раз Алина решила получить второе высшее образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Поступила на педагогический факультет, так что в будущем получит официальную тренерскую «корочку». А это очень важно для полноценной работы с детками.

Совмещать учёбу в двух вузах, конечно, очень нелегко, но чемпионский характер позволяет девушке раздвигать границы возможного и достигать любых целей. Алина знает, чего хочет, и всегда готова много и упорно трудиться.

«Передавать опыт младшему поколению — это очень достойно»

В олимпийском сезоне Алина Загитова пошла в своих мастер-классах ещё дальше. В буквальном смысле. Ради юных спортсменов она отправилась в ноябре в далёкую Мексику. Никакие съёмки в «Ледниковом периоде» её не остановили. Единственную свободную неделю она посвятила занятиям с ребятами на другом континенте. Пережила очень трудную смену часовых поясов, но была счастлива поделиться своим опытом. А чтобы подсластить интенсивные занятия своим ученикам, привезла им шоколадный сюрприз из России. Разве можно не любить такого тренера?

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Мексике к Алине ожидаемо было приковано внимание, поэтому она ответила там на множество вопросов. В том числе про желание стать тренером.

«Я для себя решила, что не буду загадывать на будущее. Мы не знаем, куда нас жизнь приведёт. Мне нравится и в сфере журналистики, и на телевидении. И, естественно, быть тренером. Думаю, передавать опыт младшему поколению — это очень достойно, и для меня это важно», — признавалась Загитова.

Такая рассудительность очень впечатляет. Алина совсем молодая, но уже думает о связи поколений и заботится о будущем своего вида спорта. В глобальном масштабе: хочет, чтобы фигурное катание развивалось во всём мире.

Загитова научила прыгать флип юную фигуристку

Свой тренерский дар Алина подтвердила на очередном мастер-классе в Хабаровске. Поездка к юным фигуристам вместе с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым оказалась невероятно успешной. Алина неустанно трудилась на протяжении долгих часов и даже научила одну из участниц правильно прыгать флип. А ведь когда-то Алина вдохновила эту девочку своим выступлением на Олимпийских играх пойти в фигурное катание. Малышке было тогда всего три года, но тот день сохранился в её памяти.

«Увидеть Алину было моей мечтой! Я смотрела Олимпийские игры, на которых она выступала, когда мне ещё было три года. В то время начала заниматься фигурным катанием. Я надеюсь тоже стать олимпийской чемпионкой!

Мне нравится всё в катании Алины Загитовой — прыжки, вращения. Она мне очень сильно помогла. Показала, как правильно прыгать флип, у меня наконец-то получилось. Оказалось, раньше я ставила ногу под себя, а нужно назад», — радостно сообщила семилетняя Арина Мурашко изданию «Хабаровский край сегодня».

В благодарность за помощь Арина очень тепло обняла олимпийскую чемпионку. А после тренировки Загитову завалили цветами остальные спортсмены. Отпускать её не хотели — настолько понравилось всем с ней работать.

Прекрасный специалист для команды Тутберидзе

Из Загитовой должен выйти замечательный тренер. Этери Тутберидзе может гордиться, что её именитая воспитанница продолжает вносить свой вклад в фигурное катание. Сначала Алина двигала его, катаясь на соревнованиях, а теперь помогает и другим достичь высот в этом прекрасном виде спорта. Отличный кадровый задел для команды Тутберидзе на будущее. Возможно, именно в родном «Хрустальном» Алина позже трудоустроится и вырастит своих чемпионов. Бывших учеников в тренерском штабе Тутберидзе всегда приветствуют: Полина Цурская, например, второй год ведёт там младшую группу, хотя изначально планировала стать экономистом.

Этери Тутберидзе и Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну, а жертвовать карьерой на телевидении ради тренерства Алине необязательно. Максим Траньков ей наглядно показал, что можно преуспеть на обоих поприщах, хотя отдать лидирующую роль всё равно чему-то придётся.

Но ничто не мешает Алине менять свои приоритеты со временем: любая дорога ей будет по силам.