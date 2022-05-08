«Я всё ещё чувствую, что могу». Фигуристка Туктамышева уже готовится к новой Олимпиаде

Соревновательный сезон уже закончился, но Елизавета Туктамышева не перестаёт удивлять. Императрица не намерена сдаваться и продолжает совершенствоваться перед новым олимпийским циклом: четверной тулуп на сборах в Армении тому доказательство. Туктамышева так легко и уверенно прыгнула квад, что покорила и болельщиков, и экспертов, и своего тренера Алексея Мишина.



Вместе с профессором Лиза вступит уже в свой четвёртый олимпийский цикл. Причём войти в него фигуристка готова сильнее, чем прежде. Эту девушку не остановить!

«Я буду продолжать кататься»

Елизавета Туктамышева не раз говорила, что катается не ради каких-то наград и Олимпийских игр. В противном случае она бы давно ушла из спорта. Набор медалей у девушки очень приличный: далеко не всем фигуристкам удаётся достичь таких высот в своей карьере. А единственный титул, которым не обладает Лиза — это титул олимпийской чемпионки. Все остальные у неё есть. Спортивная жизнь полностью состоялась, и вопрос продолжения зависит главным образом от самого желания кататься и возможностей тела. С последним ей очень повезло: к 25 годам она не только сохранила свой прыжковый набор, но и усилила его, начав изучать четверные прыжки. А что касается желания кататься, то с этим у Лизы проблем никаких нет. Она искренне радуется выступлениям на каждом турнире, а когда завершает их на подиуме — наслаждается моментом и не сокрушается из-за того, что где-то могла откатать что-то лучше.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так что даже спустя три олимпийских цикла никуда уходить императрица не собирается. Она чувствует, что способна продолжать: зачем же тогда оставлять любимое дело? Отсутствие мотивации её не беспокоит, она обожает выступать, получает кайф от своих программ и проявления индивидуальности перед зрителями и судьями.



«Я буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я всё ещё чувствую, что могу», — писала Туктамышева в своём телеграм-канале.



Болельщикам не нужно переживать, где будет Лиза в следующем сезоне. Она будет на льду. И, может быть, преподнесёт очередной сюрприз, пополнив ряды квадисток.

С квадом в новое четырёхлетие

Четверной тулуп Туктамышева изучает не первый год и уже успела попробовать его на соревнованиях: пошла на квад на чемпионате России в декабре 2019-го. Приземлить его тогда у неё не получилось, но сама попытка достойна уважения. Позже стабилизировать прыжок ей помешал весенний карантин: к предолимпийскому сезону она отрабатывала тройной аксель. Впрочем, к ноябрю она всё-таки вновь прыгнула на тренировке четверной тулуп. Напомнила, что элемент в работе.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно, многие хотели, чтобы Лиза добавила квад в свой контент накануне Олимпиады. Но она поставила его изучение на паузу и сделала ставку на элементы, в которых уверена. Это позволило ей отлично выступить на стартах и избежать травм, пусть и без путёвки в Пекин.



Зато теперь, с началом нового четырёхлетнего цикла, она может спокойно пробовать скрутить четыре оборота во время соревнований. Квад-тулуп по-прежнему при ней.

«Думаю, к 30 годам она покажет три четверных»

Казалось бы, после такого длительного перерыва взять и снова сделать четверной Лизе будет сложно. И уж точно никто не ожидал, что им она закроет сезон. Но императрица умеет удивлять и безупречно исполнила элемент на сборах в Армении. Для этого ей, кстати, не пришлось отказывать себе в местных яствах: Лиза успешно совместила изучение кавказской кухни с изучением квада, чем несказанно обрадовала своего тренера Алексея Мишина. Именно профессор запечатлел эффектный прыжок на камеру.



«Да, это я снимал четверной тулуп. Абсолютно чистый, качественный и технически грамотный. Молодец, Лиза!» — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Болельщики в соцсетях и вовсе завалили фигуристку комплиментами, а эксперты пришли в восторг от того, как она рушит стереотипы. Александр Жулин верит, что своего пика Лиза пока не достигла и в её арсенале могут появиться и другие четверные прыжки.



«С Лизой Туктамышевой складывается такая тенденция, что она к 28 годам полностью раскроется. Все стреляют сначала в 15-16 лет, после идёт спад, а у Лизы всё наоборот — она только улучшается и улучшается. Думаю, к 30 годам она покажет три четверных. Я ей желаю только счастья и добра», — поделился Жулин с «Чемпионатом».

Четверной тулуп повысит шансы Туктамышевой

Включение четверного тулупа в произвольную программу расширит возможности Лизы при составлении контента. Укомплектовать два повтора прыжков без потерь баллов ей станет проще. Можно при этом отказаться от одного трикселя, чтобы сохранить силы до конца проката. Судейская оценка всё равно должна быть в этом случае выше. Базовая стоимость четверного тулупа — 9,50 балла. Это на полтора балла больше базовой стоимости тройного акселя. Прыгать квад Лизе выгодно.

Для наглядности сравним базовую стоимость её прыжкового набора на последнем чемпионате России в Санкт-Петербурге и чемпионате России в Красноярске, где она впервые попробовала квад. В Питере все прыжки Лизы стоили 48,86 балла, а в Красноярске — 51,06. Разница — 2,20 балла.



Кто-то назовёт её несущественной, но это не так. Лишних баллов не бывает. Никогда не знаешь, сколько десятых отделят в итоге от призового места.



К тому же на чемпионате России в Красноярске Лиза ради четверного тулупа отказалась от каскада с тройным акселем, оставив лишь сольный прыжок, а в других каскадах цепляла двойные. Но баллов при чистом прокате могла набрать больше, чем с двумя трикселями. И не забываем о компонентах, которые тоже у неё подросли бы. Всего один четверной творит чудеса.

До встречи в Милане?

Кто знает: вдруг четверной тулуп откроет Лизе дорогу на Олимпийские игры? Поднятие возрастного ценза как раз сыграет ей на руку. Неизвестно, кто из сегодняшних юных фигуристок с ультра-си сохранит свой прыжковый набор к Играм в Италии. Поэтому конкурировать на национальном уровне Императрице станет легче. Быть первой ей не нужно. Достаточно войти во «взрослую» тройку и отправляться покорять Милан.



Чтобы стабилизировать квад в произвольной, у Лизы есть теперь четыре года. Срок достаточный. А может, она, по заветам Жулина, выучит и другие четверные. Тренировала же она квад-лутц на «удочке» после чемпионата мира в Стокгольме. Выглядел он неплохо, что неудивительно при её шикарном тройном.

Туктамышева уже не первый год раздвигает границы возможного и продолжает развиваться. А спорт — это движение вперёд. Лиза идёт вперёд и может пройти ещё один, четвёртый, олимпийский цикл.