Прыжки, экстрим и любовь. Как российские фигуристы покоряли Дубай

Дубай уже не первый год пользуется популярностью у наших фигуристов. Но в этот раз там собралась особенно весёлая и креативная компания. Александра Трусова, Камила Валиева, Марк Кондратюк и Морис Квителашвили (выступает за Грузию, но всё равно наш) прекрасно отдохнули после сложного олимпийского сезона и взорвали соцсети своими отпускными фото и видео.

Время проводили максимально активно: такая насыщенная программа развлечений с элементами ОФП и прыжками подвластна не каждому туристу!

Заменили ОФП прыжками и играми

Покорять Дубай фигуристы начали в первую очередь прыжками. Эффектный параллельный дупель от Мориса, Саши и Марка в огнях ночного города мигом покорил болельщиков и заставил удивиться прохожих.

Но крутили обороты ребята не только в прыжках. Они иронично прошлись колесом на фоне огромного колеса обозрения. Очень оригинальная замена ОФП: и про тренировки не забыли, и ни минуты веселья не упустили.

Позанимались спортом друзья и на боулинге. Камила даже придала игре особый соревновательный дух, надев олимпийскую футболку из Пекина. Сбила одним ударом почти все кегли! Вот уж правда: талантливый человек талантлив во всём.

Порадовали поклонников и прокатились на яхте

Едва Камила Валиева попала на пляж с белым песочком, как прямо в платье помчалась пробовать морскую водичку – волны ответили ей теплом и лаской. На радостях Камила закружилась в своём модном платье, совсем не боясь солёных брызг.

Между тем где-то уже вовсю бродили поклонники фигуристов, надеясь вскоре получить заветные автографы и сделать с ними фотографии на память. Так что вскоре соцсети наполнились снимками фанатов с ребятами. Они дружелюбно соглашались позировать с другими туристами и выглядели при этом очень счастливыми. Огромная популярность их не тяготила.

Но провести все каникулы на пляже спортсменам с их активностью было бы просто скучно. Так что они отправились покорять морские пучины на белоснежной яхте. Пока лодка рассекала волны, её гости распевали песни на русском и делали красивые снимки.

Особенно удачно примерила на себя роль модели Русская ракета. Сильная атлетичная девушка на льду, на яхте выглядела будто русалочка Ариэль из диснеевского мультика. Кокетливые юбка и топик нежного голубого оттенка идеально сочетались с красным пламенем её бесконечных волос и намекали на романтичное настроение.

Камила и Саша сделали растяжку и вызвали джинна

Бродя по магазинам, Камила и Саша отыскали в одной из местных лавок расписанные узорами лампы, подозрительно напоминавшие всем известную волшебную лампу Алладина. Что делать в такой ситуации, они уже знали: благо обе ранее вызывали джинна-Мориса на показательных выступлениях. Взяв по приглянувшейся каждой лампе, девочки синхронно вытянули свои длинные ноги в ласточку и призвали к себе Мориса.

Несмотря на отсутствие синего грима, Морис вышел на их зов, но на этот раз остался глух к просьбам девушек и в пляс с ними не пустился. Оценил их забавную импровизацию с лампой и поспешил по своим делам. Играть джинна в отпуске ему точно не хотелось.

Пощекотали нервы на аттракционах

Не обошлось в путешествии счастливой компании и без экстрима. Тон в этом деле задавали Морис и Марк, которые последовали примеру Даниила Глейхенгауза и пощекотали себе нервы, пролетев на зиплайне со скоростью 80 км/ч над Дубаем.

Морис пока летел, кричал: «Я супермен!» и наслаждался шикарными видами города с огромной высоты. Марк тоже что-то кричал, а ещё показывал жестами, как это круто.

Другим экстрим-развлечением Мориса и Марка стал спуск на коварной водяной горке в аквапарке. Коварной — потому что перед спуском с неё раскрывается пол и вы летите в неизвестность. Впечатлениями от аттракциона Морис подробно поделился в своём телеграм-канале.

Отправились навстречу приключениям в пустыню

Нереально классной получилась поездка фигуристов на квадроциклах в пустыню. Кататься по песчаным барханам ребятам очень понравилось. Ни сильный ветер, ни сложная местность их не остановили.

А ещё они не могли не попробовать прыгнуть на песке. Задачка оказалась повышенного уровня сложности. Вместо гладкого твёрдого льда под ногами неустойчивые дюны, на которых не разбежаться. И всё же Морис и Марк попытались подчинить себе пустыню. Морису исполнить прыжок толком не удалось, а вот Марк справился, хотя и допустил недокрутик.

После такого необычного опыта вернуться прыгать на каток будет приятнее вдвойне.

Трусова и Кондратюк признались в чувствах

Однако самым ярким и запоминающимся моментом этого отдыха однозначно стало признание Саши и Марка в своих чувствах друг другу. На самом деле между собой они явно успели во всём разобраться до поездки в Дубай. Но теперь помогли расставить все точки над «и» многочисленным болельщикам. Пока Сашу и Марка то и дело ловили держащимися за руки в различных местах, они, по сути, уже и не думали скрываться. Почти на всех фотографиях и видео со своей компанией держались рядом. Разве что не целовались. Но всех намёков поклонникам оказалось недостаточно.

Тогда Саша и Марк решили развеять туман сомнений и подтвердить свои отношения. Никаких слов им для этого не понадобилось: лишь по трогательному совместному фото в обнимку и красному сердечку под ними вместо подписи у себя в соцсетях.

Теперь все убедились, что в фигурном катании зажглась новая потрясающая пара! Солнечный жаркий Дубай окончательно соединил Сашу и Марка: вот такая настоящая восточная сказка случилась на наших глазах.