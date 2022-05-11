«Трачу ежемесячно безумные деньги». Плющенко не жалеет средств на своих фигуристов

Детство Евгения Плющенко не было простым, однако он всё равно добился успеха благодаря таланту и упорству. И всё же финансовая поддержка в годы его карьеры сильно помогла бы ему в развитии. Двукратный олимпийский чемпион уверен, что материальная мотивация очень важна для фигуристов, поэтому он делает всё, чтобы его ученики ни в чём не нуждались.

Воспитанники «Ангелов» имеют личные коттеджи на территории роскошной спортивной базы, летают на частных самолётах и получают денежное вознаграждение за удачно исполненные прыжки ультра-си. А ещё учатся зарабатывать за пределами катка за счёт рекламных контрактов и шоу. Сказочные условия!

Так неужели самые счастливые спортсмены — в школе Плющенко?

Плющенко понёс многомиллионные убытки ради мечты

Восхождение Евгения Плющенко на тренерский мостик стало для многих большой неожиданностью. Двукратный олимпийский чемпион с наскока попытался покорить очередную вершину, удивляя общественность смелыми и оригинальными решениями. Тем не менее действия специалиста нельзя назвать необдуманными и спонтанными — у Евгения был план, который созревал долгие годы.

Идея открыть собственную школу пришла к нему пять лет назад после приглашения одного из знакомых, у которого был свой каток. По словам Плющенко, ему было интересно учиться новой работе, общаться с детьми, и он искренне полюбил это. Понимая, что из-за финансовых проблем занятия в секции не получают должного толчка для развития, Евгений взял всё в свои руки и обеспечил аренду льда за свой счёт. Благо средства на масштабный проект у заслуженного фигуриста были, и даже убытки в 12 миллионов в год не испугали наставника.

«Это безумные деньги, которые сейчас трачу ежемесячно. Мне этот бизнес, как многие скажут, не приносит никаких доходов. Правда, я могу себе это позволить», — признавался Плющенко «Комсомольской правде».

Скептически настроенные болельщики фигурного катания могут сказать, что Евгений впустую тратит огромные суммы, по привычке живя на широкую ногу, однако прогрессивный взгляд тренера на большой спорт вполне логичен и заключается в простой истине: вырастить будущих чемпионов нельзя без мощнейшей материальной поддержки. Именно поэтому Плющенко не жалеет денег на своих учеников, обеспечивая им по-настоящему сказочные условия.

«Я заработал эти деньги своим трудом, карьерой»

В первую очередь специалист взялся улучшать бытовые условия и начал строительство роскошной тренировочной базы для «Ангелов Плющенко» в Горках-10, недалеко от Рублёвки. Огромная территория быстро заполнилась уютными коттеджами вместе с оснащённой по последнему слову техники спортивной ареной. В ней находятся каток, залы для хореографии и фитнеса, а также уютное кафе. За пределами ледового дворца есть обширная зона для прогулок и кроссов, баня и ресторан.

Проблемы с логистикой, с которыми сталкивался во время собственной карьеры Евгений, вынужденный тратить много времени и сил на дорогу до катка, незнакомы его подопечным. Большинство из них проживает в специально подготовленных домах. Юлия Липницкая вместе с мужем работает тренером у Плющенко, однако после рождения дочери ей было трудно совмещать заботу о семье с занятиями в академии. Двукратный олимпийский чемпион вошёл в её положение и обустроил двухэтажный коттедж для молодых родителей. Подобной чести удостоились и Александра Трусова с Алёной Косторной. Спортсменки жили и тренировались в элитном посёлке и ни в чём себе не отказывали: обе привезли собак, которым тоже нашлось место в «Ангелах».

Коттеджи в академии Плющенко Фото: Из личного арихва Плющенко

Естественно, такое великолепие никого не оставило равнодушным. Наряду с восторженными комментариями Евгений получил массу критики от фанатов, упрекнувших его в чрезмерном самолюбовании, однако специалист моментально пресёк этот поток громким заявлением.

«Прекрасные дома, в которые заселились мои спортсмены? Да, возможности у нас есть. Но я сам заработал эти деньги, своим трудом, своей долгой карьерой — я не просто так катался четыре Олимпиады и ни копейки ни у кого не взял, не своровал. Ни у государства, ни у частных инвесторов», — говорил он ТАСС.

«Тем, кто будет здесь заниматься, крупно повезло»

На этом Плющенко не остановился и затеял расширение территории. Новый комплекс будет расположен около Востряковского шоссе и, по предварительным данным, превзойдёт по качеству своего предшественника.

«Стройка идёт полным ходом. Будет что-то грандиозное. Смотрите: школа профессионального балета (преподаватели из Большого и Мариинского), школа единоборств (кикбоксинг, бокс, дзюдо, самбо, тай), кёрлинг, фигурное катание, синхронное катание, парное катание, то есть все виды фигурного катания.

Самое интересное — тем, кто будет здесь заниматься, крупно повезло, потому что рядом парк. То есть мы можем позаниматься на льду и перейти в парковую зону, где можно бегать, заниматься ОФП, наслаждаться прекрасным воздухом. Конечно же, хоккеистов тоже ждём», — рассказывал Плющенко у себя в социальных сетях.

Евгений Плющенко и Вероника Жилина Фото: Александр Сафонов ,«Чемпионат»

«Конверт с бабосиками» и айфон за ультра-си

Пользуются ученики Евгения и другими привилегиями. Перелёты на частном самолёте, выезды на сборы и особая система поощрений, которую специалист ввёл, чтобы мотивировать юных фигуристов. Руководитель «Ангелов» дарит воспитанникам деньги за чисто исполненные сложнейшие элементы. Прыгая четверные, как Никита Сарновский, можно, например, получить «конверт с бабосиками». Софья Титова и вовсе за тройной аксель получила 12-й айфон.

Плющенко не скупится и щедро награждает своих подопечных за удачные прокаты и призовые места на соревнованиях.

«Не всем и не всегда, но практически всем. За призовые места. Или кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему пять, 10, 15, 30 тысяч рублей», — делился расценками Евгений в интервью изданию Tatler.

Наставник не полагается на финансирование от российской федерации фигурного катания, отмечая, что их суммы не покрывают расходы на программы, платья и другие нужды. Для своих звёзд Плющенко приглашает лучших специалистов, платя им из своего кармана. Кроме того, тренер помогает спортсменам зарабатывать за пределами катка: рекламные контракты, участие в различных шоу, модные показы — всем этим тоже занимается Евгений.

Известный чемпион знает настоящий секрет успеха и делится своим опытом с молодым поколением. Ему не жалко потратить сотни тысяч на своих подопечных, поэтому можно смело сказать: самые счастливые фигуристы находятся в школе Плющенко.