Тутберидзе не хотят видеть в США. Но Этери готова пойти на риск ради дочери

Этери Тутберидзе пускается в настоящую авантюру, чтобы увидеться со своей дочерью Дианой Дэвис. В США, где тренируется Диана со своим партнёром Глебом Смолкиным, Этери отнюдь не рады. Виртуальная угроза в соцсетях переплетается с вполне реальной, которая исходит от «закона Родченкова». Да и на каток к дочке российского тренера пускать не хотят. Поработать с известным хореографом Бенуа Ришо, который ставит программы Диане и Глебу для нового сезона, у неё не выйдет.

Но всё это мелочи, когда материнское сердце стремится к своему ребёнку. Этери ничего не боится и отважно отправляется за океан к главному человеку в своей жизни.

Тутберидзе опасно лететь в США, но она ничего не боится

В американских соцсетях развернулась невероятная агрессия в сторону Этери Тутберидзе. Люди оставляют злобные комментарии, а некоторые даже не стесняются писать ей угрозы. При этом в прошлые годы она спокойно приезжала в Америку к дочери, и никто её оттуда не гнал. Но теперь всё изменилось. Впускать на свою землю Тутберидзе американцы не хотят. А всё из-за того, что за океаном её до сих пор считают замешанной в истории с допингом Камилы Валиевой. Доказательств её причастности к произошедшему нет, но, похоже, что это там и неважно. Презумпция невиновности? Не тот случай. Западное общество вынесло ей приговор без всяких разбирательств. Просто потому, что появился повод напасть на самого успешного тренера одиночниц и очернить её достижения.

А самое страшное, что в США Тутберидзе могут ещё и арестовать по «закону Родченкова». Согласно ему американские власти имеют право расследовать любое дело, в котором замешан допинг, если это произошло на турнире, к которому каким-либо образом были причастны США, и очень строго наказывать виновных: предъявлять миллионные штрафы, конфисковывать имущество и отправлять за решётку на срок до 10 лет.



Этот закон направлен на тех, кто подтолкнул атлета использовать допинг. Естественно, что всё ближайшее окружение спортсмена автоматически попадает в круг подозреваемых. Тренеры в том числе. А значит, в случае с Камилой Тутберидзе — одна из тех, против кого может начаться расследование. Вот только узнать о его старте не представляется возможным. Предупреждение обвиняемых не входит в обязательные элементы такого расследования. Зато срок давности допинг-истории для применения «закона Родченкова» — 10 лет.

То есть Тутберидзе и через пару лет будет небезопасно находиться в США (да и в части Европы её могут выдать по экстрадиции). А сейчас она особенно рискует: слишком свеж пекинский скандал, из-за которого американские фигуристы не получили серебряные медали в командном турнире.

«Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика»

Однако Этери ничего не боится: Диана — самый главный человек в её жизни, и ради неё она готова рискнуть отправиться туда, где её присутствие совсем не приветствуют. Это касается уже не только США в целом, но и в частности катка в Норвуде, где и тренируется её дочка с партнёром. Управляющая катка Ребекка Стэмп забеспокоилась, что Тутберидзе придёт посмотреть на Диану с Глебом, и напомнила о правилах поведения для родителей в их клубе. Выйти на лёд или хотя бы постоять у бортика Тутберидзе не разрешат. Никакого значения то, что она является тренером, не имеет. Позиция клуба очень жёсткая. Поэтому, скорее всего, поучаствовать вместе с Бенуа Ришо в постановке новых программ Диане и Глебу у неё не получится.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Её дочь, Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы посмотреть на дочь.

Мы ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой касательно отношения родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика», — говорится в электронном сообщении от функционера, опубликованном на сайте Reddit.



Такое нежелание идти навстречу знаменитому во всём мире специалисту очень досадно. Этери всегда с огромным удовольствием помогала Диане на тренировках, давала советы, как сделать то или иное движение лучше. Она же сама в прошлом выступала в танцах на льду и отлично понимает, как улучшить любую постановку. А к дочке на тренировке относится максимально строго и не даёт ей никаких поблажек. Но делает всё это во благо: знает, что таким образом Диана однажды сможет взойти на вершину.

Тутберидзе готова на всё ради дочери

Этери предстоит вынести множество лишений и подвергнуть себя риску, чтобы наконец-то повидаться с дочкой. Но ни угрозы, ни возможные обвинения властей США её не пугают. Тутберидзе и так слишком редко видится с Дианой: дочь уехала тренироваться в США, когда ей было всего 16 лет. С тех пор Этери при любой возможности летит навестить Диану и очень счастлива, когда удаётся встретиться с ней на соревнованиях.

Этери Тутберидзе и Диана Дэвис Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Пока же подопечные самой Тутберидзе на заслуженных каникулах, она непременно использует это время, чтобы побыть вместе с дочкой. И пусть в этот раз Этери опасно лететь в США, она не может поступить иначе. Нет ничего дороже собственного ребёнка. И если ради него нужно рискнуть, значит, так тому и быть.