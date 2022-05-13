Медведева отдыхает вместе со звездой Евровидения. Что связывает Женю с известным певцом?

Российские фигуристы вовсю наслаждаются отпуском. Пока Камила Валиева покоряет Египет, а Анна Щербакова с Алиной Загитовой загорают на Мальдивах, Евгения Медведева изучает Болгарию. А помогает ей в этом звезда Евровидения-2017 Кристиан Костов. Прославленная фигуристка долгое время скрывала, кто же сопровождает её в путешествии. Но Крис приоткрыл завесу тайны, выложив фото, на котором была замечена Женя. А вместе с тем спровоцировал новую волну обсуждений о том, что между фигуристкой и певцом завязался роман.

Так что же на самом деле связывает Медведеву и Костова?

Достойный кандидат на сердце фигуристки

Евгения Медведева всегда славилась своим умением тонко чувствовать и передавать музыку. В свободное время она с удовольствием играет на укулеле, пробовала играть на фортепиано, а на одном из интервью пела японскую песню. Представить, что у неё может завязаться роман с музыкантом — несложно. И Кристиан Костов — вполне достойный кандидат, который точно не потеряется на фоне её успехов. Свою звезду он зажёг ещё в первом сезоне российского проекта «Голос. Дети», в котором вышел в финал, а в 2017 году занял второе место на Евровидении, выступая за Болгарию. Эта страна — родина его отца, и довольно символично, что здесь он теперь отдыхает с Медведевой, будто знакомя её со своими корнями.

Евгения Медведева Фото: из личного архива Кристиана Костова

«Теперь я стал переживать за Женю больше, чем за самого себя»

Женя и Крис познакомились на программе «Пусть говорят», посвящённой обсуждению Евровидения-2018. До этого, несмотря на известность обоих, они друг о друге ничего не знали. Но стоило им немного пообщаться, как они крепко подружились.

«Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше, чем за самого себя. Честно! Мы с ней очень близкие друзья. Когда она переехала в Канаду, это был трудный период — в том числе и для её друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Она очень хороший друг», — отвечал Костов в эфире Love Radio.

Женя и Крис всегда открыто показывали свои тёплые отношения. Им весело вместе посещать различные мероприятия, бродить по магазинам, дурачиться. А любовь к творчеству — самый мощный объединяющий фактор для них обоих. Однажды они в тандеме даже создали истинный шедевр — показательную программу Жени под композицию Beautiful Mess, с которой Крис выступал на Евровидении. Хореографию для номера и костюм Женя придумала сама: получилось очень красиво и необычно.

Евгения Медведева, номер Beautiful mess Фото: РИА Новости

Именно этой программой она потом поздравила всю Россию с Новым годом, откатав обновлённую версию на Патриарших прудах под живой вокал Костова. Поклонники были в невероятном восторге, а Крис назвал Женю ангелом и признался, что счастлив, что она есть в его жизни.



«Ты ангел, Женя. Спасибо тебе за то, что есть у меня в жизни и позволила быть просто безумно счастливым и гордым! Для меня это честь, что ты используешь мою песню для твоего выступления. Ты действительно совершенство», — писал Костов в своих соцсетях.

«Она очень заботливая, готовит вкусные завтраки, дарит классные подарки»

Помимо нежного номера, результатом совместного творчества Жени и Криса стали фотосессии. Многие из них получились очень романтичными. В одной из последних Женя появилась в белом платье с жемчужинами, а Крис — в элегантном цветном костюме. Естественно, каждая такая съёмка провоцировала новый всплеск слухов о том, что фигуристка и певец вместе.

Евгения Медведева и Кристиан Костов Фото: Евгения Медведева и Кристиан Костов

Но если опустить все совместные проекты Медведевой и Костова, то подозрения об их романе всё равно сохранятся. Очень уж трепетные отношения у них. Каждый находит время, чтобы увидеться, и искренне заботится о другом. Так, Крис приезжал в декабре на чемпионат России в Санкт-Петербурге, где Женя работала корреспондентом. Работа на турнире была морально тяжёлой для фигуристки, ведь незадолго до него скончалась любимая бабушка Жени Валентина Лаврентьевна. Костов нашёл возможность, чтобы поддержать Медведеву, и сопровождал её всё время, пока они были в Питере.

О том, как сильно они близки, свидетельствует и огромное количество мелких деталей, которые они знают друг о друге. Крис неизменно очень нежно отзывается о Жене. Даже рассказывая что-то забавное о ней, парень искрится любовью. Может быть, дружеской.



«Она очень заботливая, готовит вкусные завтраки, дарит классные подарки, и она очень щедрая. Всё, что она имеет, она делится этим со своими близкими друзьями и семьёй. У неё бывают очень жёсткие, но смешные шутки, которые не всем можно слышать. Это очень и очень смешно. Она может казаться вначале закрытой, но это только потому, что она переживает. Но на самом деле она супероткрытый и добрый человек. Можно подарить ей пакет хинкали на день рождения: она правда очень обрадуется», — делился Костов в прямом эфире в своих соцсетях.

Совместный отдых в Болгарии

Со временем дружеские отношения Жени и Криса вполне могли перерасти в нечто большее, особенно на фоне ласкового моря вдали от других людей и бесконечных забот. Именно в таком месте сейчас проводит свой отпуск Женя, а вместе с ней отдыхает и Крис. Выяснить это удалось после того, как фигуристка выложила у себя в соцсетях небольшой ролик в красивом женственном платье.



«Я не настолько люблю фоткаться, как ты любишь фоткаться», — сказала счастливая Медведева кому-то на видео, после чего в кадре раздался мужской голос.

Обладателя этого голоса быстро разоблачили фанаты, найдя в личном блоге Костова кадры, где он завтракает с девушкой. Лица спутницы певца не видно, но её платье с цветочным узором очень напоминает наряд Жени.



Зачем скрывать дружескую поездку? Ответ на поверхности. В интервью журналу Maxim Женя говорила, что скрывает свою личную жизнь. О своих первых отношениях она рассказала спустя три года после их окончания, не назвав имя бывшего возлюбленного. Поэтому если с Костовым её связывает что-то ещё, помимо дружбы, то вряд ли она этим поделится в ближайшее время. Разве что сам избранник захочет приоткрыть завесу тайны.