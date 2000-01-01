Малинин — самый дикий фигурист планеты! Покорил кваксель и рубит правду-матку

Малинин приземлил четверной аксель

Да, на тренировке, да, не исключён недокрут в четверть, но такого лёгкого выезда с четверного акселя мир ещё не видел. Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев чаще всего падали с недокрутом в 90, 180 градусов и более.