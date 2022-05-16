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Щербакова, Туктамышева и дочь Тутберидзе — как российские фигуристки возвращались на соревнования после травм

«Пока сложно даже ходить». Как наши фигуристки возвращались и побеждали после травм
Дарья Кирюхина
Как российские фигуристки возвращались после травм
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Травмы в фигурном катании часто приводят к завершению карьеры. Но эти спортсменки стали только сильнее и выступают до сих пор.

Дарья Усачёва пережила в олимпийском сезоне жуткую травму. Забыть, как она упала на разминке во время этапа Гран-при Японии, а потом её уносили с арены на руках — невозможно. Но она со всем справилась и вернулась на лёд. Пока она исполняет не все прыжки, но дайте время: всё будет. Мы очень ждём Дашу в новом сезоне.

А то, что всё будет хорошо, говорят истории травм других наших действующих фигуристок. Они не сдавались, а потом триумфально возвращались в большой спорт.

«Когда настанет светлая сторона в моей жизни?»

Елизавета Туктамышева, когда ей было всего 17 лет, тоже получила тяжёлую травму. Случилось это, когда она пыталась отобраться на чемпионат мира через финал Кубка России в 2014 году. Никто и подумать не мог, чем эти соревнования для неё обернутся. Девушка просто упала с прыжка — частое явление на турнирах. Казалось, она просто поднимется и продолжит программу. Но кататься дальше Лиза не могла. Боль в правой ноге была невыносимой.

Позже выяснилось, что у неё случился перелом ноги с частичным разрывом связок голеностопа. Ногу Лизе заковали в гипс от стопы и почти до колена. О чемпионате мира пришлось забыть. После непопадания на Олимпиаду в Сочи это было особенно обидно.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: РИА Новости

«Когда настанет светлая сторона в моей жизни?» — писала тогда Туктамышева в своих соцсетях.

Почти четыре недели Лиза не тренировалась, передвигалась при помощи костылей, затем ей сняли гипс, и она наконец-то приступила к занятиям в зале. Однако ещё долго продолжалось физиолечение. Время на процедурах она проводила с пользой: читала книги — в частности, Ремарка.

В следующем же сезоне Туктамышева взяла реванш: выигрывала старт за стартом, а в промежутках между ними активно учила тройной аксель. В итоге Лиза завоевала золото чемпионата мира, уверенно продемонстрировав там свой триксель.

А сегодня Императрица по-прежнему держится в мировом топе одиночниц и поражает стабильностью своих тройных акселей. Великолепный пример для подражания всем юным спортсменкам!

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«Семь недель в гипсе — пока сложно даже ходить»

Летом 2020-го дочь Этери Тутберидзе неожиданно сломала лодыжку на левой ноге. Произошло это в далёких США, где Диана Дэвис уже на протяжении нескольких лет тренируется со своим партнёром Глебом Смолкиным. Травма была очень серьёзной и надолго выбила фигуристку из тренировочного процесса. При этом Глеб оказался в тот долгий период единственным близким человеком, который был рядом. Тутберидзе не могла оставить своих воспитанников, чтобы вырваться к дочке, поэтому поддерживала её на расстоянии.

В гипсе Диана провела семь недель — немыслимый срок для профессионального спортсмена! А ведь после этого девушку ждала ещё и долгая реабилитация, во время которой она тоже практически не каталась. Выходила на лёд всего на 15 минут в день, в то время как до старта сезона оставалось меньше месяца. Ни о каких соревнованиях речи, естественно, не шло, хотя проявить себя Диане с Глебом было важно: в тот год они последний раз катались по юниорам, а в олимпийском сезоне уже выходили во взрослые. Позволять судьям забыть об их паре было нельзя, и они очень надеялись, что успеют выступить на последнем этапе Кубка России.

Диана Дэвис

Диана Дэвис

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Первые шаги на льду после травмы. Семь недель в гипсе — пока сложно даже ходить. Впереди ещё реабилитация и только 15 минут льда в день. Но я так счастлива вернуться на лёд», — писала Дэвис в соцсетях о своих эмоциях после снятия гипса.

Но планам танцевального дуэта помешала очередная травма у Дианы. Оказалось, что она сломала косточку, которая находилась рядом с первым переломом. Вердикт врачей: снова гипс на месяц. Но на этот раз фигуристка не смогла так долго оставаться безо льда и вернулась на каток через две недели.

«В августе только-только вышла на лёд, начали собирать элементы. Поехали на запланированный повторный осмотр, сделали МРТ, и врачи обнаружили второй перелом — другой косточки, которая была рядом. Сказали опять надевать гипс… Но в этот раз Дише морально было намного тяжелее, как будто закончилось терпение. Поэтому вместо запланированного месяца Диана через две недели вышла на лёд», — рассказывал Смолкин в интервью «Телеспорту».

Однако бóльшую часть сезона Диана с Глебом всё равно пропустили. Единственным их стартом тогда стал финал Кубка России. И они его выиграли, обеспечив себе место в сборной. А в олимпийском сезоне совершили невероятный прорыв: попали на этап Гран-при в Канаде, завоевали серебро на чемпионате России и отобрались на главные старты. На своём дебютном чемпионате Европы ребята заняли седьмое место, а затем поехали на Олимпиаду в Пекин — потрясающее достижение для первого взрослого сезона в танцах на льду!

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«Вообще не знаю, как стоять на льду»

Спортивный путь Анны Щербаковой полон перипетий, в числе которых не одна травма. Самая страшная произошла с ней, когда она была юниоркой. Аня сломала ногу на тренировке: неудачно упала, пока отрабатывала прыжок. В итоге — два месяца без тренировок и никаких гарантий возвращения в большой спорт. Родители фигуристки боялись, что эта травма помешает ей и в дальнейшей жизни. Карьера дочери в фигурном катании не заботила их так, как её здоровье и благополучие.

«После шести недель в полном гипсе нога выглядит достаточно необычно. Ане было 13 лет, период роста, и нам требовалась очень большая вера в силу природы, чтобы успокоить себя — всё выровняется, ноги станут одинаковыми, и ребёнок сможет ходить как все, не хромая. Уговаривали себя с трудом. А возвращение на каток — я это воспринимал как большое чудо, не меньше», — вспоминал отец Щербаковой в интервью «Спорт-экспрессу».

К счастью, опасения родителей не оправдались. Аня восстановилась и вернулась на родной каток «Хрустальный». Тренеры очень заботливо отнеслись к своей подопечной и максимально бережно помогли ей вернуть былые навыки и форму. Это было очень сложно, но вместе они справились.

«Я помню первую тренировку, мне тренеры сказали: «Пока не выходи на лёд, подожди нас». Я надела коньки, уже была готова и думаю: «Странно, зачем ждать, сейчас выйду и пойду кататься». Но я выхожу на лёд и понимаю, что вообще не знаю, как стоять на льду, меня шатает, меня держат. А казалось, что выйду и поеду, начну прыгать», — делилась воспоминаниями Аня.

Теперь Щербакова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. Она владеет четверным флипом, четверным лутцем и каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. И продолжает кататься, потому что безумно любит это.

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