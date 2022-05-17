Кулинария, макияж, платья, закадровая жизнь и книги. О чём фигуристы ведут свои блоги?

Не одними спортивными достижениями живут наши фигуристы. Есть и те, кто успевает завоёвывать не только медали, но и просторы YouTube.

Страницы в соцсетях есть сегодня практически у каждого, в том числе у суперзанятых профессиональных спортсменов. Фигуристы, естественно, в их числе. Но среди них есть и особо креативные ребята, которые пошли дальше и завели блоги на YouTube. Если есть желание и идеи, чем поделиться с публикой — почему бы и нет? Отличное хобби, которое позволяет стать ближе к болельщикам и проявить себя с неизвестной ранее стороны.

О чём же снимают видео фигуристы в свободное время и кто именно успел засветиться на этом поприще?

Готовка вместе с Худайбердиевой

Выступающая в танцах на льду Елизавета Худайбердиева запустила канал на YouTube лишь в конце апреля, но за три недели успела рассказать о своей паре с Егором Базиным, развеять мифы о тренировках танцоров и ответить на вопросы подписчиков.

Теперь Лиза захотела попробовать себя в кулинарных влогах. Очень неожиданная тема, ведь девушкам в фигурном катании неизменно приходится следить за фигурой и питанием. Но тем интереснее будет наблюдать за Елизаветой: возможно, она раскроет секреты приготовления вкусных низкокалорийных блюд или, напротив, поразит выбором далёких от диетического меню рецептов.

Так или иначе, определить, что ей приготовить первым, девушка попросила своих подписчиков в «Телеграм». Среди вариантов в комментариях фигурируют булочки, необычные салаты, холодец, вкусный супчик. Выберет ли Лиза что-нибудь из этого перечня или сама подберёт какой-то рецепт?

Макияж, платья и речь в поддержку Щербаковой от Косторной

Когда Алёна Косторная в декабре сломала правую кисть на тренировке, она не впала в уныние, а решила провести временный застой в тренировках и соревнованиях с пользой. Конечно, когда одна рука в гипсе, выбор занятий не такой уж большой, но, к счастью, со съёмками влога фигуристка вполне могла справиться.

Алёна Косторная Фото: Getty Images

О старте влога на YouTube Алёна заранее объявила в соцсетях, и в итоге на её канал в первый же день подписались тысячи человек. В первом выпуске Алёна прояснила, как получила травму на тренировке, и успокоила фанатов, что намерена продолжать спортивную карьеру. А после устроила самой себе своеобразный челлендж по нанесению макияжа левой рукой. Косторная — правша, поэтому для неё это стало настоящим испытанием! Но чемпионский характер помог ей и здесь. Тени, тушь и тон легли почти идеально: Алёна на деле показала, что фигуристки самостоятельно красятся на соревнования и при необходимости могут делать это очень быстро и любой рукой.

Позже девушка записала видео про свои любимые соревновательные платья, ответила на вопросы подписчиков и поведала о новогодних традициях своей семьи.

Но использовала свой канал Косторная также и для весьма серьёзных высказываний. Например, защищала свою подругу Анну Щербакову от критики, которая обрушилась на неё после неудачного выступления на чемпионате России. И ведь не зря: олимпийской чемпионкой в Пекине в конечном счёте стала именно Аня!

Весёлая закадровая жизнь фигуристов с Квителашвили

Морис Квителашвили — самый старший одиночник в группе Тутберидзе, но при этом главный там заводила. Неслучайно он катает самые весёлые показательные номера: то джинном обернётся, вымазавшись синей краской, то героем из комедии «Маска», намазавшись зелёным. Творческий дух так и рвётся из фигуриста! Это видно и по его каналу в YouTube, а с недавних пор и в Яндекс.Дзене, где он выкладывает ролики о том, как проходили различные соревнования и ледовые шоу, в которых он участвовал. Морис приоткрывает завесу того, что было за кадром, делится забавными моментами с тренировок, выходных и каникул, общается с другими фигуристами и позволяет болельщикам увидеть неформальную сторону фигурнокатательной жизни.

«Меня зовут Морис. Я фигурист. И у меня есть канал на YouTube, на котором я буду выкладывать видео моей повседневной жизни, путешествий, спорта, юмора. Совместно с моими интересными и замечательными друзьями!» — гласит описание YouTube Квителашвили.

Такой канал изначально был обречён на успех даже при не самой удачной работе. Но Морис очень старается делать каждое видео максимально качественно, поэтому его влоги смотреть не только интересно, но и очень приятно.

Уроки литературы от Бойковой

Парница Александра Бойкова всегда любила искусство и книги, поэтому, будучи ещё школьницей, завела собственный влог о русской литературе. В нём она анализировала произведения классиков, делилась своими мыслями о них. Так что канал у Саши получился не типично развлекательным, а просветительским. Фигуристка умело совмещала познавательный контент с увлекательным, заражая подписчиков желанием тоже взять в руки книжку.

К сожалению, занятость на тренировках, соревнованиях и учёбе в университете заставила Сашу поставить блог на паузу. Но сильнее всего на это повлияла подготовка к Олимпийским играм: Пекин для неё и её партнёра Дмитрия Козловского был первостепенной целью.

Александра Бойкова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Монтировать видео слишком долго приходилось, а я не обладала такими прекрасными навыками монтажа, чтобы сесть за один день, смонтировать всё и выложить, я долго это делала всё. Сейчас я бы очень хотела это всё возродить, но я боюсь, что мне не хватит сил и времени так детально рассматривать произведения, потому что есть работы по институту, которые не касаются русской литературы в основном, поэтому просто не хватает сил, энергии, времени на это всё, хотя, конечно, очень хотелось бы», — делилась Бойкова в интервью «Чемпионату».

Возможно, в будущем Александра всё-таки найдёт время на влог: Пекин позади, а до новых Игр целых четыре года. Можно немного выдохнуть и позволить себе такое любимое и полезное хобби.

Борьба за популярность «ТимТутберидзе» и «Ангелов Плющенко»

Помимо личных влогов фигуристов на YouTube, есть каналы целых школ фигурного катания. Особой популярностью пользуются два противоборствующих лагеря: команда Тутберидзе и академия «Ангелы Плющенко». Правда, противостояние их (по крайней мере, на просторах YouTube) пока весьма условно, ибо число подписчиков «Ангелов» значительно отстаёт от числа подписчиков команды Тутберидзе.

Но справедливости ради школа Плющенко обзавелась каналом на полгода позже, да и больших звёзд там пока нет. Зато есть собственное вечернее шоу о фигурном катании с очаровательной Еленой Радионовой в роли ведущей. А на канале команды Тутберидзе много эксклюзивных видео с их ледовых шоу, а также несколько отдельных роликов об их фигуристках и тренерах.

Между прочим, если смотреть эти ролики через день, то их как раз хватит до старта следующего сезона. Да ещё с запасом — чтобы наверняка. А там уже снова начнутся соревнования и новый олимпийский цикл. Долго скучать без фигуристов не придётся!