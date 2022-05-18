В федерации нет альтернативы руководителям. Неужели фигурное катание в России ждёт застой?

76-летний Александр Горшков стал единственным кандидатом на пост главы организации. Но сможет ли он решить насущные политические проблемы?

Хоть что-то в мире не меняется — именно так можно описать ситуацию, сложившуюся вокруг выборов в российскую федерацию фигурного катания. Из всего многообразия чиновников высокие должности займут уже знакомые лица: Александр Горшков возглавит организацию, а Александр Коган будет её гендиректором.

Нельзя сказать, что новость неприятная, но многих озадачила подобная безальтернативность кандидатов. По мнению болельщиков, фигурное катание лишилось свежих идей, а значит, его ждёт застой.

Тем не менее это не совсем так. Развитие данного вида спорта действительно мало зависит от функционеров, но перед ними стоит куда более сложная задача — исправить внешнеполитическую обстановку в спорте. И не факт, что специалист-новичок справится с этим лучше, чем опытный руководитель.

Федерация фигурного катания России отменит выборы?

Логичным завершением четырёхлетнего цикла в фигурном катании стала Олимпиада в Пекине, а значит, пришло время для больших перемен. Чиновникам необходимо составить новый план на следующие четыре года, но перед этим они сами должны пройти через реформацию национальной федерации. Во всяком случае предполагалось, что так будет, однако ФФККР вполне может отменить выборы из-за отсутствия какой-либо конкуренции.

Александр Горшков Фото: РИА Новости

Единственным кандидатом на должность президента Федерации фигурного катания России стал действующий глава организации Александр Горшков. На других позициях тоже без изменений. На место гендиректора претендует Александр Коган, его заместителем со стопроцентной вероятностью станет Галина Голубкова, а роль ответственного секретаря ФФККР отойдёт Вячеславу Зайцеву.

Все руководители имеют большой опыт работы, так как начали деятельность в 2010 году после неудачных Олимпийских игр в Ванкувере.

Застой или стабильность — что ждёт фигурное катание в России?

Безальтернативность выборов всерьёз обеспокоила болельщиков фигурного катания. По их мнению, в русской фигурке не происходит смены поколений на управленческом уровне. Недавно не смогла получить место главы Федерации фигурного катания Москвы Ирина Слуцкая, а бывший конкурент Горшкова Антон Сихарулидзе лишь недавно занял аналогичную должность в петербургской федерации.

Ниша занята возрастными чиновниками, а молодым специалистам приходится отстаивать очередь. Соответственно, высок риск того, что в российском фигурном катании ещё нескоро появятся революционные идеи, способные полностью изменить дисциплину. Фанаты опасаются, что может случиться застой.

Тем не менее профессионалы уверены, что наш спорт, наоборот, ждёт стабильность.

«Он единственный и неповторимый и знает, что к чему. Я рада, что так происходит», — поприветствовала новость о выдвижении Горшкова Наталья Бестемьянова.

«Хорошо отношусь к этому, у нас результаты очень хорошие, зачем нам чего-то менять? Не надо ничего менять, когда хорошие результаты. Меня не удивило, что Горшков — единственный кандидат», — солидарна с ней Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова Фото: РИА Новости

«Нормально отношусь к выдвижению Горшкова, было бы где руководить. Руководит же, пока нормально», — лаконично заключил Александр Жулин.

«Я достаточно консервативный человек, для меня нет неожиданности в новости, что будет одна кандидатура. Да, есть некий устоявшийся процесс, который выработан федерацией, определённая стратегия на развитие, которая давала неплохие результаты — когда хорошо, надо двигаться дальше этим же курсом.

То, что нет желающих ещё баллотироваться, не совсем хорошо, было бы здорово, если бы были ещё какие-то претенденты. Но если ситуация складывается так, ничего страшного не вижу, потому что постоянство — признак мастерства, стабильность успокаивает и даёт момент защищённости, уверенности», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Инна Гончаренко.

Чиновники займутся улучшением внешнеполитической обстановки в спорте

С одной стороны, нынешнее поведение российских чиновников напоминает стагнацию. Развитие фигурного катание по большому счёту происходит благодаря находкам наших тренеров и спортсменов, которые неизменно пробуют что-то новое. С другой же — очевидно, что сейчас не время для колоссальных потрясений. Ни наставники, ни их подопечные не способны решать проблемы политического и экономического характера — этим как раз занимаются функционеры. Многое будет зависеть от того, какую тактику они изберут для коммуникации с международными организациями.

Чтобы победить предубеждённость к российским фигуристам, нужно иметь особый авторитет, которого точно нет у новичков. Перед чиновниками будет стоять задача исправить внешнеполитическую обстановку в данном виде спорта.

Двигаться же вперёд фигурное катание внутри страны сможет и без их участия. В конце концов в последние годы именно это и происходило, и нет смысла чинить то, что не сломано.

В материале использованы цитаты издания ТАСС.