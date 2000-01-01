Такая разная Загитова. Зажигает на льду огонь и доводит до слёз трогательными номерами

Самые яркие показательные номера Алины Загитовой
В шоу-номерах Алина много экспериментирует: от необычной хореографии до самого настоящего огня на льду.
Afro Blue — первый полноценный шоу-номер
В олимпийский сезон – 2017/2018 Загитова выиграла все турниры, кроме чемпионата мира, и на каждом гала-шоу зажигала в образе тигрицы. Смелый номер для первого взрослого сезона!
Survivior — Алина в образе Лары Крофт
На следующий год Алине поставили показательный номер в образе Лары Крофт. И пусть кожаная куртка не всегда расстёгивалась с лёгкостью, захватывающий боевик не отпускал до самого конца.
Outro — посвящение хореографу Людмиле Шалашовой
В 2019 году из жизни ушла мама Даниила Глейхенгауза — Людмила Шалашова, также работавшая с группой Тутберидзе. Номер Outro посвящён ей и рассказывает о том, как проходит жизнь и рождает новую.
Bad Guy — скандал с хореографией
В японских шоу Загитова катала показательный номер под Билли Айлиш, однако потенциально мощная постановка обернулась скандалом: американка Джоджо Гомес рассказала, что программа была сплагиачена с её номера.
Will I make it out alive — показательный от Авербуха
Работа с новым хореографом может по новой раскрыть фигуристку, что и вышло в чувственной постановке Загитовой для шоу «Ледниковый период».
Эсмеральда — шоу-номер с прицелом на соревновательную программу
Такая постановка вполне могла оказаться новой произвольной программой Алины, но стала показательным номером. Передавать эмоции знаковых женских персонажей Алина умела всегда.
Внутренний свет — в платье зажёгся фонарик
Для тура в 2021 году был поставлен показательный «Внутренний свет». В этой постановке особое внимание уделено платью: в один момент в груди Алины зажигается самый настоящий свет, поскольку внутри костюма был встроен фонарик.
«Я» — номер с посылом от Манижи
Премьера этого показательного состоялась на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Неожиданный выбор для Алины что по части хореографии, что по части текста: «Я преданность, я предательство».
Can’t help falling in love with you — огонь на льду
На юбилее Татьяны Тарасовой Алина катала под живой вокал Дианы Анкудиновой и по-настоящему зажгла на льду: в концовке номера у фигуристки на ладони заалело пламя.
Такая разная Загитова. Зажигает на льду огонь и доводит до слёз трогательными номерами
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