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Фигуристка Наталья Забияко возобновляет карьеру по примеру Алёны Савченко: у неё получится?

По сценарию Савченко. Почему о возобновлении карьеры фигуристки Забияко говорить ещё рано?
Дарья Кирюхина
Наталья Забияко возобновляет карьеру
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Не выступать три года, а затем пересечь океан, чтобы кататься с новым партнёром — та ещё авантюра.

Наталья Забияко объявила о возобновлении карьеры и переходе в сборную Канады. Радостная новость для болельщиков фигуристки, вот только праздновать её возвращение в большой спорт слишком рано. Похожая история уже имела место год назад с другой известной парницей — Алёной Савченко, которая тоже сначала объявила о возобновлении карьеры под флагом США, а в итоге решила попробовать себя на тренерском поприще.

И хотя в пользу Забияко говорит более молодой возраст, вернуться ей будет однозначно сложно, и не факт, что всё не закончится по прошлогоднему сценарию.

Савченко вместо возвращения ушла в тренеры

Само желание спортсмена вернуться и бороться на соревнованиях вызывает уважение. Но порой это просто порыв, яркая вспышка, которые быстро затухают, оставляя недоумение: что и зачем это было.

Алёна Савченко тоже хотела вернуться. Её заявление в июне прошлого года звучало вдохновляюще. Выиграв Олимпиаду и чемпионат мира в 2018 году за немецкую сборную, она и её тогдашний партнёр Бруно Массо больше не выходили на старты. И вдруг спустя три года 37-летняя Алёна захотела снова кататься. Нашла молодого партнёра-американца 21-летнего Томми-Джо Наймана и благополучно получила разрешение от Союза конькобежцев Германии выступать за США. Фигуристка предвкушала очередной виток в своей карьере, а болельщики и эксперты от души желали ей удачи.

«Я очень рада этому этапу моей карьеры и благодарна спортивным ассоциациям за то, что они сделали этот шаг возможным. С уверенностью, энтузиазмом и целеустремлённостью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры. Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», — говорила Савченко.

Алёна Савченко на ОИ-2018

Алёна Савченко на ОИ-2018

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Алёна даже успела начать тренировки с новым партнёром в Колорадо-Спрингс под руководством Далайлы Саппенфелд, а Бенуа Ришо поставил образовавшейся паре программу под песню Retrograde Джеймса Блэйка. Цели поехать на Олимпиаду в Пекине у фигуристов не было, да и правила перехода того не позволяли. Но они могли отобраться на чемпионат мира во Франции, что стало бы, безусловно, значимым для них достижением.

Однако вся эта спортивная сказка длилась недолго. В августе Алёна прекратила сотрудничество с Найманом, а в сентябре и вовсе заявила, что хочет сосредоточиться на тренерской деятельности. Прямо американские горки! Дух захватило, но поездка оказалась недолгой.

«У меня смешанные чувства. Я уверена, что всё ещё способна показывать результат, с другой же стороны, я бы хотела передать опыт молодому поколению и сопровождать его на пути к медалям. Хочу развиваться как тренер, возможно, создать собственную школу», — приводили слова Савченко в Sportschau.

В смешанных чувствах тогда остался и весь фигурнокатательный мир. Столько шума, а в результате — ничего. Поздравления с возвращением в большой спорт одной из самых ярких и сильных парниц были преждевременны.

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Забияко очень долго не выступала на турнирах

Ситуация с Натальей Забияко и её возобновлением карьеры напоминает историю Савченко. Наталья тоже переходит в другую сборную, в данном случае канадскую, а её партнёром станет 21-летний Захари Дэйлман. В соревнованиях она также не участвовала три года: последний раз завоевала вместе с Александром Энбертом бронзу на чемпионате мира и командном чемпионате мира в 2019 году. А в феврале 2020-го их пара официально объявила о завершении карьеры из-за запрета медиков на дальнейшие выступления Александра.

Конечно, в пользу Забияко играет возраст. Всё-таки она младше Савченко на десять лет: в августе ей будет 28 — для парного катания это не так уж и много. К следующим Играм в Милане ей исполнится 31, а Савченко выиграла своё олимпийское золото в 34. Отличная мотивация для Наташи: в Пхёнчхане они с Энбертом выиграли командное серебро, а в личном турнире взять медаль не удалось. Почему бы не попытаться снова? Желание заполучить недостающие награды, наверное, лучший стимул для возвращения.

Наталья Забияко в «Ледниковом периоде»

Наталья Забияко в «Ледниковом периоде»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правда, релиза на переход в сборную Канады от Федерации фигурного катания России Наталья ещё официально не получила. Это вызывает некоторое беспокойство, хотя объективных причин чинить фигуристке препятствия у чиновников нет. В соревнованиях она давно не участвовала, карантин проходить ей не надо. Всё должно разрешиться в пользу спортсменки.

Но именно долгое отсутствие Забияко на стартах ставит под сомнение всю затею с возвращением. Савченко — настоящий фанат фигурного катания и в свои годы даст фору многим, но в итоге она всё равно передумала возвращаться на стадии тренировок.

Даже бывший партнёр Наташи, несмотря на то что верит в неё, отметил, что восстановить тренировочный режим в спортивном плане ей будет сложно. Нужно перестроиться психологически, а это непростая задача.

«Я очень рад, что Наталья нашла в себе силы и желание возобновить карьеру. Она прекрасная спортсменка. Я ожидаю успехов Натальи. Буду очень болеть за неё», — поделился Энберт с «Чемпионатом».

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Нужно дождаться появления новой пары на стартах

Говорить о возвращении Натальи Забияко в большой спорт можно будет только после её первых соревнований под флагом Канады, не раньше. История с Савченко уже показала, что ни переезд за океан, ни начало тренировок с новым партнёром, ни постановка программ не являются гарантом возобновления карьеры. Это слишком серьёзный шаг, и до старта сезона многое может измениться.

Три года без турниров — очень большой срок, и вряд ли всё это время Забияко отрабатывала сложнейшие выбросы и подкрутки. Особенно в период занятости в «Ледниковом периоде». Как бы ни оказалось в конце межсезонья, что она переоценила свои возможности, намереваясь вернуться.

Хотя если её мотивация и желание вновь соревноваться действительно велики и не имеют отношения к ностальгии по спорту, то всё возможно. Возвращалась же она после страшнейшей травмы на лёд. И завоевала потом с Энбертом много медалей. По сравнению с этим вопрос набора формы не так критичен. До следующих Игр четыре года: это больше, чем она пропустила, так что время на её стороне.

Остаётся дождаться Наталью на стартах с новым партнёром. Если её авантюра обернётся успехом, будет невероятно круто.

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