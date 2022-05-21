Туктамышева — в Куршевеле, группа Тутберидзе — в Подмосковье. Зачем фигуристам сборы?

Летние сборы для фигуристов — особый этап подготовки к соревновательному сезону. Это время, когда спортсменам необходимо вернуть хорошую физическую форму и начать работу с новыми программами. При этом у каждого наставника и атлета свой рецепт успеха.

К примеру, Нина Мозер любит путешествовать со своими спортсменами по миру, а Алексей Мишин устраивает подопечным убойные тренировки в горах. Этери Тутберидзе же чтит традиции и много лет учит фигуристов чемпионской дисциплине на легендарной базе в подмосковном Новогорске.

Правда, не все справляются с её невероятно сложной программой. Серебряному призёру Олимпиады Сёме Уно в своё время было очень непросто на стажировке у Тутберидзе, но это дало потрясающий результат.

Что такое сборы фигуристов и зачем они нужны?

Профессиональные спортсмены не знают отдыха практически целый год. Единственная возможность для них перевести дух — межсезонье, когда начинаются отпуска, плавно перетекающие в летние сборы. В фигурном катании подобные мероприятия, длящиеся обычно несколько недель, используются для отработки новых программ и оттачивания сложных элементов перед будущими стартами. Многочисленные физические нагрузки помогают спортсменам привести тело в тонус, а тренировки на льду и в зале подготавливают к вхождению в следующий соревновательный сезон.

Особое внимание уделяется классам по хореографии, танцам и растяжке. Главные тренеры часто приглашают узкопрофильных специалистов, чтобы подтянуть навыки своих подопечных. Экспериментируют и с постановщиками, чтобы добиться лучшего результата.

Алексей Мишин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главным плюсом такой подготовки является смена обстановки: в течение года фигуристы работают на домашнем катке, но для тех, кто выезжает на соревнования, в том числе международного уровня, важно научиться выступать в самых разных условиях.

На сборах спортсменов мало что отвлекает от тренировок, их режим контролируют наставники, что положительно сказывается на психологическом настрое воспитанников. Таким образом, после сборов у многих фигуристов наблюдается качественный скачок в развитии, что позволяет им включаться в борьбу за медали.

От гор до зарубежных коммун: куда едут спортсмены?

Мест, где проходят сборы, необычайно много. В зависимости от целей тренеры выбирают ту или иную базу, нередко посещая другие страны, а порой сразу несколько. Так, настоящие туры по миру устраивает своим фигуристам Нина Мозер. Полететь из США в Италию — не проблема для её группы, тем более что поездка в коммуну Базельга-ди-Пине является старой традицией в школе Мозер. Главное достоинство этого населённого пункта — то, что это среднегорье, а значит, там есть возможность повысить функциональную подготовку атлетов.

В горы также любят ездить в группе Алексея Мишина. Курортный город Куршевель в своё время радостно встречал Елизавету Туктамышеву и Михаила Коляду. Фигуристы тренировались в непривычных условиях, испытывая себя на прочность.

«После того как спортсмен побывал в горах, у него может быть прилив сил, результат приходит гораздо быстрее, происходит скачок энергии. А есть спортсмены, у которых, наоборот, сначала идёт спад, и только потом набор формы. Это необходимо учитывать. Особенно важно, когда сборы проходят в конце лета перед контрольными прокатами сборной. С них команда обычно возвращается за несколько дней до выступления. И, конечно, если у фигуриста в этот момент будет спад, то такой вариант не подходит», — объясняла «Спорт-экспрессу» специфику работы в горах Екатерина Гербольдт.

В нынешнем году Алексей Николаевич отправился с учениками в Ереван, где фигуристам снова пришлось прибегнуть к необычным тренировкам.

«Уно решил сунуть голову под улыбку Тутберидзе»

Чтобы сохранять мотивацию воспитанников, Мишин также совмещает занятия с иностранными спортсменами. В 2016 году сбор в эстонском Тарту превратился в международный лагерь, где присутствовали представители Бельгии, Италии, Казахстана и Шотландии. За помощью к Профессору обратилась Каролина Костнер, для которой упражнения и методики российского специалиста оказались очень неожиданными. «После сбора Каролина показала мне, что чувствует себя как выстиранное бельё, которое скрутили и выжали», — рассказывал Мишин в интервью пресс-службе ФФККР.

Осенью того же года Костнер официально стала ученицей Алексея Николаевича. Похожий путь ожидал и Сёму Уно, который после разрыва трудовых отношений с Матико Ямадой и Михоко Хигути решил пройти практику у Тутберидзе, которая чтит традиции и уже много лет отдаёт предпочтение базе в Новогорске. Это легендарное место увидело уже не один десяток чемпионских программ авторства Даниила Глейхенгауза и самой Этери Георгиевны.

Группа Тутберидзе после сборов в Новогорске (из личного архива группы Тутберидзе) Фото: Из личного архива группы Этери Тутберидзе

Атмосфера на подмосковном катке всегда тёплая и дружеская: фигуристки делают яркие фото около знаменитого розового мяча в тренировочном зале, а также заводят знакомства с иностранными спортсменами, приехавшими на стажировку. Радушный приём оказали и Сёме, но адаптация в России ему далась тяжело: по словам его брата Ицуки, спортсмен изматывал себя тренировками до смерти и не мог нормально есть, однако в итоге это пошло ему на пользу. Несмотря на то что сотрудничество с Этери Георгиевной не сложилось, Уно получил неоценимый опыт у ведущего специалиста.

«Столкнувшись с проблемами, Уно не стал делать перерыв в карьере, рассказывая всему миру о своих психологических трудностях, не стал грозить «профессиональным сэппуку» от недопонимания окружающих, не подался в Канаду к улыбчивому Брайану Орсеру, где ты сам устанавливаешь правила и играешь по ним вместе с тренером, а решил сунуть голову под улыбку Тутберидзе в надежде получить строгую школу и золото Пекина», — комментировала решение Сёмы Инна Гончаренко, отвечая на вопрос журналистов «РИА Новостей».

Соколовская и Рукавицын нашли секрет успеха

Как бы положительно ни влияли сборы на навыки фигуристов, эти мероприятия полезны и для их тренеров. Бывший наставник «Ангелов Плющенко» Сергей Розанов, например, многое почерпнул для себя при работе с известным хореографом Бенуа Ришо. Тем самым, который теперь ставит программы для дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис. А ведь начинал француз под руководством Алексея Мишина также на одном из сборов. После плотного сотрудничества с Алексеем Урмановым Ришо начал создавать постановки для воспитанников «Звёздного льда».

Классный творческий тандем получился у Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына. Наставники поддерживают контакт и обмениваются знаниями во время совместных тренировок. Предсезонную подготовку к олимпийскому сезону они также провели на одном катке в Кисловодске. Неудивительно, что прогресс их учеников Марка Кондратюка и Макара Игнатова не заставил себя ждать — старшие коллеги спортсменов Александр Самарин и Дмитрий Алиев передали свой опыт следующему поколению.

Группы Соколовской и Рукавицына (из личного архива Марка Кондратюка) Фото: Из личного архива Марка Кондратюка

Светлана Владимировна и Евгений Владимирович нашли секрет настоящего успеха, обеспечив подопечным на сборах качественные тренировки по новым схемам и благоприятную атмосферу для работы в кругу друзей, а это ли не самое главное?..