Не «чёрная кошка пробежала». Почему Туктамышева рассталась с Лазукиным?

Его раздражало прозвище «бойфренд Туктамышевой», а она считала их отношения правильными и не скрывала свои чувства от прессы.

Один из самых известных и долгих романов в фигурном катании — роман Елизаветы Туктамышевой и Андрея Лазукина. Целых пять лет они были вместе и считались счастливой парой. В отношениях царили мир, гармония и взаимопонимание.

Но этого оказалось мало.

Расстались они неожиданно, Лазукин ещё и удалил все фото с бывшей. Но поклонники пары до сих пор верят, что Лиза с Андреем снова сойдутся. Ведь сердца обоих по-прежнему свободны.

«Какой смешной мальчик»

Судьбы девочки из Глазова и мальчика из Тольятти пересеклись в 2010 году в Санкт-Петербурге. Обоих фигуристов приметил на соревнованиях Алексей Мишин и пригласил тренироваться к себе в группу. Первой на катке «Юбилейного» появилась Лиза, а спустя два года — Андрей. Весёлый непосредственный парень сразу понравился будущей императрице фигурного катания, но о каких-то чувствах между ними тогда речи не шло. Ребята постоянно виделись на тренировках, и их связала крепкая дружба. И хотя Лиза в детстве в принципе предпочитала общаться с мальчишками, Андрей явно выделялся на фоне других.

«Андрей пришёл в нашу группу на два года позже, чем я. И я подумала: «Какой смешной мальчик». Я всё время хотела дружить с парнями, тусоваться, мне было с ними интереснее, чем с девочками», — вспоминала Туктамышева.

Встречаться Лиза и Андрей начали в 2015 году, но отношения раскрыли не сразу. О том, что они вместе, стало понятно на чемпионате России, где они появились на жеребьёвке как пара.

Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Молодые люди сверкали счастливыми улыбками и позировали вдвоём перед фотографами. Туктамышева уже тогда была чемпионкой Европы и мира, а Лазукин продолжал кататься по юниорам. Но значительная разница в спортивных успехах им не мешала. Не видел в этом проблемы и Алексей Мишин, который оказался не против отношений воспитанников.

«Я к любви вообще отношусь позитивно. И в этом случае тоже. Нельзя сказать, что они разного уровня. Она чемпионка мира, а он чемпион… с трудом вспоминаю чего. Но это одни уровни! А некоторые вещи он делает гораздо лучше. Я бы не сказал, что это лебедь и цыплёнок, нет. Лебединое есть в обоих», — говорил Мишин.

«Если просто, значит, правильно»

Туктамышева и Лазукин регулярно выкладывали в соцсетях совместные фото, порой забавные, умиляя болельщиков. Но, к сожалению, личное счастье Лизы вскоре омрачили неудачи на соревнованиях. Следующие два сезона пошли у неё по ниспадающей. Тройной аксель перестал покоряться, да и с другими прыжками появились проблемы. Чемпионка мира оставалась на этапах Гран-при без медалей и не претендовала на главные старты. Девушка была на грани отчаяния, но поддержка Андрея помогла ей не опустить руки и пережить сложный период. Любимый постоянно был рядом и верил, что Лиза всё преодолеет.

Туктамышева и Лазукин Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

«Теория о том, что самые крепкие отношения начинаются с дружбы, — это, наверное, правда. Потому что уже всё знаешь о человеке. У нас всё было как-то гармонично и просто. А если просто, значит, правильно», — делилась Туктамышева.

Осенью 2018-го она триумфально вернулась на верхние строчки турнирных таблиц и вновь заблистала на льду с тройным акселем. Андрей тоже начал делать в том сезоне успехи: занял четвёртое место на чемпионате России, победил в финале Кубка России и замкнул десятку сильнейших на чемпионате мира. Наконец-то о нём вспомнили не как о «бойфренде Туктамышевой»! Ведь именно так обычно фигуриста упоминали в СМИ. Такое звание Андрею нисколько не нравилось, было обидно, что о нём забывают как о спортсмене.

Туктамышева и Лазукин Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

«Мне вообще не нравится это слово — бойфренд. Не знаю, откуда оно взялось. Просто начали появляться заголовки в СМИ. Напрягало то, что в заголовках нет моей фамилии вообще. В жизни я член сборной России, а в текстах — бойфренд Туктамышевой», — признавался Лазукин «Спорт-экспрессу».

Но на отношения пары эта неприятность никак не влияла. У Лизы с Андреем царила гармония, им повезло, что они были не только влюблёнными, но и друзьями. Поэтому и пара получилась у них крепкая.

«Моё сердце свободно»

Лиза с Андреем так долго встречались, что казалось, ничто не способно их разлучить. За совместным отпуском и плодотворными сборами последовал ещё один непростой сезон. Лиза отлично выступала, но проигрывала в конкуренции юным квадисткам Тутберидзе, а Лазукин и вовсе боролся с травмой колена, из-за чего его результаты вновь поплыли вниз. Болельщики при этом заметили, что в соцсетях у ребят всё реже появляются совместные фото. А в феврале 2020-го Туктамышева призналась, что они с Лазукиным расстались.

«Мы сейчас не вместе и моё сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда «чёрная кошка пробежала». Просто так сложились обстоятельства», — пояснила Туктамышева в «Аргументах и фактах».

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отношения спортсменов длились около пяти лет, и за это время они сильно привязались друг к другу. Но, в конце концов, поняли, что их пути должны разойтись. По крайней мере, в романтическом плане.

Императрица явно хотела сохранить дружбу с Андреем: оставила все их общие фотографии в соцсетях и спокойно комментировала расставание в прессе. Но парень, в свою очередь, таким желанием особо не горел и, напротив, почистил соцсети от кадров с бывшей. О разрыве с Лизой он заговорил лишь в конце мая. Уверял, что общаются они нормально.

«Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу нашего расставания с Лизой. Могу сказать одно: жизнь — такая штука. Пути у людей расходятся. Просто так вышло. Сейчас у нас нормальные отношения», — делился Лазукин в интервью «Спорт-экспрессу».

Только друзья

Дружеские отношения бывшим возлюбленным сохранить всё-таки удалось. Туктамышева потом даже приходила в качестве гостя к Лазукину и экс-фигуристу Мураду Курбанову на интервью для подкаста. Беседа вышла довольно откровенной. Лиза рассказала об откровенной съёмке для журнала Maxim и отношении к своему телу. Шутила, смеялась. У поклонников ребят сразу затеплилась надежда, что они сойдутся снова. Например, после Олимпиады в Пекине или завершения спортивной карьеры.

Но Лиза, похоже, не собирается оглядываться назад. Недавно она показала в соцсетях свежий общий снимок с Андреем и тем же Курбановым. А подписала кадр большими буквами: «F.R.I.E.N.D.S.». Так что оба парня для неё друзья. Не больше.

А неизменная любовь у Лизы пока только с фигурным катанием. И в горе, и в радости. Всё по известным заветам.