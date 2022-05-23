«Счастье — оказаться в тёплой воде». Как отдыхают самые сексуальные фигуристки России

Наши спортсменки провели крутой сезон и заслужили награду. Девушки облачились в яркие купальники и поехали покорять лучшие курорты мира.

Олимпийский сезон выдался для наших фигуристок очень насыщенным. Изматывающие тренировки, нервы, боль и слёзы радости, а иногда и горя на соревнованиях, усталость после сложнейших элементов — всё ради медалей, побед и рекордов. Девушки проделали великолепную работу и заслужили за неё награду — отдых на лучших курортах мира.

Но не забыли спортсменки и о своих верных поклонниках, радуя их умопомрачительными фотографиями в купальниках. От красоты россиянок захватывает дух и плавятся сердца!

Туктамышева порадовала горячими кадрами

Трудолюбию и упорству Елизаветы Туктамышевой можно только позавидовать. В 25 лет фигуристка не сдаётся и составляет достойную конкуренцию молодому поколению. Даже несмотря на то, что третий поход за мечтой об Олимпийских играх обернулся неудачей, на Лизу можно и нужно равняться. В течение сезона спортсменка выглядела фавориткой в борьбе за путёвку в Пекин, и лишь досадная ошибка в короткой программе на чемпионате России лишила Туктамышеву возможности поехать в Китай.

Тем не менее ученица Алексея Мишина не стала унывать и сделала мощную заявку на следующий четырёхлетний цикл. После окончания официальных стартов она вернулась к тренировкам и восстановила четверной тулуп, показав видео с идеальным приземлением элемента. Что тут говорить — Лиза неподражаема!

Неудивительно, что после таких сумасшедших нагрузок фигуристке нужно было хорошенько отдохнуть, наградив себя за исполнение суперпрыжка. Отправилась Лиза на Мальдивы, откуда порадовала фанатов горячими фотографиями в купальнике.

«Бóльшую часть жизни я провожу на замороженной воде, вы не представляете, какое это счастье — оказаться в тёплой воде», — признавалась Туктамышева у себя в социальных сетях.

Елизавета Туктамышева Фото: Из личного архива фигуристки

Загитова развлеклась на Мальдивах и отпраздновала День рождения в Дубае

Компанию Императрице на Мальдивах составила Евгения Тарасова, а вот Алина Загитова проводила отпуск на островах в полном одиночестве, предпочитая находиться в гармонии с самой собой. Олимпийская чемпионка с пользой провела выходные: попробовала себя в теннисе, позанималась в зале и позагорала на пляже, наполнив свой организм витамином D. Затем фигуристка решила сменить обстановку и поехала в Дубай, где её тепло встретили Анна Щербакова и Дарья Усачёва.

Находящаяся на реабилитации после серьёзной травмы, Даша выглядела очень счастливой и делилась своими эмоциями с болельщиками, снимая влоги о путешествиях спортсменок. Вместе с Аней они отпраздновали двадцатилетие Алины, устроив морские прогулки на яхте. Загитова в долгу не осталась и поблагодарила подруг за их многолетнюю помощь и поддержку.

«С днём рождения меня! Волшебный праздник рядом с прекрасными людьми в чудесном месте! О чём ещё можно мечтать? Скажу честно, 20 лет пролетели очень быстро. Хотя за это время произошло столько нереальных событий. Я помню каждое, но даже одного огромного поста не хватит, чтобы перечислить всё!» — написала она.

Алина Загитова Фото: Из личного архива фигуристки

Синицина загорает с Кацалаповым в Дубае

Серебряные призёры Олимпиады в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже отдыхают вместе. Фигуристы готовятся принять самое важное решение в их карьере: после триумфа в Китае они могут уйти из спорта, хотя желание выступать даже на внутренних стартах у них есть. Тренер пары Александр Жулин уверен, что отпуск поможет Вике и Никите определиться с выбором, но говорить о нём ещё рано. Пока ребята наслаждаются обществом друг друга под палящими лучами солнца в Дубае.

«Как давно я ждал отпуска! Купаемся, загораем и много гуляем!» — Кацалапов оказался в восторге от такого времяпрепровождения.

Солидарна с ним и его партнёрша: Синицина рассказала о том, что наконец смогла прочесть понравившуюся книгу, а ещё научилась кататься на лошади, что давно было в её планах. Конечно же, не обошлось без фотоотчёта, где Вика выглядит просто потрясающе.

«Пузо загорело», — сыронизировала спортсменка, показывая сексуальное фото в чёрном купальнике.

Виктория Синицина Фото: Из личного архива фигуристки

Обворожительные Бойкова и Самодурова

Александра Бойкова восхитила поклонников горячими фото с отдыха на Мальдивах. Воспитанница Тамары Москвиной наконец смогла расслабиться после трудного олимпийского сезона. От «поцелованной солнцем» чемпионки Европы не отвести взгляд!

Александра Бойкова Фото: Из личного архива фигуристки

Захватывает дух и от великолепной Софьи Самодуровой. Ученица Алексея Мишина традиционно знает толк в том, как заинтриговать публику.

Софья Самодурова Фото: Из личного архива фигуристки

Причём Соне удалось это сделать не только при помощи эффектных фото в социальных сетях, но и громким заявлением: фигуристка завершила спортивную карьеру и теперь попробует себя в тренерстве. Наблюдать за её достижениями на новом поприще будет очень интересно.