«Напридумывали историю кошмарную». Какие отношения приписывали Алине Загитовой?

Что говорили об этом Загитова и Воронков?

Сейчас фигуристка никак не комментирует свою личную жизнь, а в любви признаётся разве что своей собаке Масару. У Воронкова спрашивали о том, знаком ли он с Загитовой, на что хоккеист ответил: «Общались чуть-чуть».