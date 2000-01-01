«Напридумывали историю кошмарную». Какие отношения приписывали Алине Загитовой?

Какие романы приписывали олимпийской чемпионке Алине Загитовой?
Фигуристку так и норовят свести с каким-нибудь известным хоккеистом.
Что Загитова сама рассказывала о своей личной жизни?
Загитова отвечала на вопрос о личной жизни во время тура по Японии весной 2018-го. «Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта», – сказала Алина.
История из Пхёнчхана-2018: олимпийские чемпионы вместе?
После снимка Загитовой с хоккеистом Кириллом Капризовым начали ходить слухи о том, что олимпийские чемпионы вместе. Хотя на том же фото присутствовала и Евгения Медведева, например.
Капризов отрицал все слухи
Капризов несколько раз комментировал эти слухи. «Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолёте к кому-то подходил», – отмечал хоккеист в интервью Sport24.
Роман с Романовым по лайкам
После завершения истории с Капризовым Алину начали «сводить» с другим хоккеистом – Александром Романовым из «Монреаля». Единственной связью фигуристки с хоккеистом были лайки в соцсетях, из-за этого и начали ходить слухи.
Романов дал ответ на прямой вопрос
«Встречаемся ли мы с Загитовой? Нет, конечно. У нас с Алиной нет никаких отношений, даже дружеских. Мы вообще не общаемся, даже в соцсетях», – заявил хоккеист изданию «Лайф».
И снова хоккей
В третий раз Алине вновь приписали роман с хоккеистом – Дмитрием Воронковым из «Ак Барса». Фанаты начали замечать, что Загитова часто выставляет снимки из тех же мест, что и Воронков, а также часто бывает на матчах в Казани.
Иногда в связи с этим случались забавные ситуации: после шайбы Воронкова в трансляции матча «Ак Барса» камера показывала радостную Алину на трибунах. Случайно или специально это было – отдельный вопрос.
Что говорили об этом Загитова и Воронков?
Сейчас фигуристка никак не комментирует свою личную жизнь, а в любви признаётся разве что своей собаке Масару. У Воронкова спрашивали о том, знаком ли он с Загитовой, на что хоккеист ответил: «Общались чуть-чуть».
«Напридумывали историю кошмарную». Какие отношения приписывали Алине Загитовой?
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