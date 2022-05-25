«Шрам на мне смотрится сексуально». Как живёт Аделина Сотникова после ухода из спорта

Печальная тенденция в современном фигурном катании заключается в том, что чемпионы уходят со льда очень рано. Нэйтан Чен задумался о завершении карьеры сразу после исключительной победы на Олимпиаде в Пекине, хотя очевидно, что у него есть силы бороться дальше. К сожалению, такой возможности не было у первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой.

Ученица Елены Буяновой триумфально завоевала золото в Сочи, но затем пропала с радаров. Тяжёлые травмы закрыли ей путь в спорт и вынудили искать себя в других сферах. Фигуристка отправилась покорять шоу-бизнес, а затем исполнила мечту о собственной школе фигурного катания и стала тренером.

Обещание Путину и скандальная победа в Сочи

Аделина Сотникова с детства выделялась невероятной целеустремлённостью и работоспособностью. Ещё в 12 лет девочка не растерялась и дерзко ответила на вопрос Владимира Путина, что он фотографируется с будущей олимпийской чемпионкой. Тогда это приняли за шутку, но в 2014 году на Играх в Сочи всё изменилось. Ученица Елены Буяновой не была допущена до командного турнира — её место заняла подопечная Этери Тутберидзе Юлия Липницкая, что очень расстроило Аделину. Она понимала, что проигрывала сопернице на последних стартах и сомнения чиновников были оправданы, однако внезапно в ней проснулась спортивная злость — упустить медаль в личном зачёте она не могла.



Специалисты были уверены, что при благоприятных обстоятельствах Сотникова будет способна побороться за бронзу, так как ожидалось, что золото и серебро между собой поделят Липницкая и кореянка Ким Ю На, но спортсменка удивила и выдала два блестящих проката. Техническая сложность и одухотворённый перформанс фигуристки покорили судей, и те присудили победу россиянке. Впервые в нашей стране появилась олимпийская чемпионка в женском одиночном катании.

Аделина Сотникова на Олимпиаде в Сочи Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Правда, вместе с эйфорией от собственного триумфа Аделине пришлось испытать разочарование и страх: многие усомнились в справедливости её победы. Награду Сотниковой называли липовой не только за рубежом, но и в России, а доказать обратное она уже не могла. Тяжёлые травмы закрыли ей путь на лёд, и фигуристке пришлось искать себя в другом деле.

Травма поставила крест на карьере Сотниковой

На соревнованиях Аделина не появлялась, зато участвовала в различных ледовых шоу, а затем и вовсе отправилась на телевидение, где приняла участие в таких проектах, как «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период». В обоих случаях спортсменка показала отличные результаты, заняв второе и первое места соответственно. Это должно было приободрить фигуристку и заставить вернуться на профессиональное поприще, но необдуманное решение Сотниковой помешало ей. Девушка спонтанно ушла от своего прежнего тренера к Евгению Плющенко, с которым так и не вышла на официальные старты.

Наставник открыто признавал, что тренировки Аделины нацелены на развлекательные программы, нежели на спортивные. По состоянию здоровья ученица «Ангелов Плющенко» не могла показать большего. Евгений и забил тревогу, когда боли Сотниковой в спине обострились, и направил её к своему врачу, который ставил ему металлические пластины в позвоночник. Аделина разделила его судьбу и перенесла сложнейшую операцию, поставившую крест на её карьере.

«Я начинаю разминаться, хрустеть и понимаю, что что-то у меня как будто вылетело. Думаю: «Ну, вылетело. Значит, надо вправить будет потом». И в декабре я поняла, что нет, я не могу. Потому что я не могу ни спать, ни сидеть нормально.



Как-то отпустила ситуацию, сходила в церковь, помолилась, чтобы всё было хорошо, и до февраля продолжила работать и выступать. Понимала, что у меня болит, что мне тяжело, что врачи там трясутся, так как действительно боялись за меня. И вот две недели назад я закончила работу, позвонила врачам и сказала: «Я ваша». Потому что пока я не вылечусь, я на лёд не встану.



Мне не до конца показывали шрам — закрывали, делали операцию через горло. Он не такой страшный, я уже привыкла. Доктор сказал, что шрам на мне смотрится очень сексуально», — рассказывала фигуристка о том периоде Sport24.

Бизнес-леди и жертва мошенников

Утешение для себя Сотникова нашла в помощи младшей сестре, которая тяжело болела и нуждалась в особом уходе. Все гонорары фигуристки уходили на её лечение, в том числе и те, которые приносили ей бизнес-проекты. Спортсменка сотрудничала с Яной Рудковской, снималась в музыкальных клипах и телепередачах, а также пела сама: вместе с исполнительницей IVKA она записала совместный трек «Сталь».

Аделина Сотникова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Открыла Аделина и своё дело: она и её мама владеют салоном красоты в центре Москвы. Прибыль в сфере косметических услуг всегда высокая, но также велик риск её потери. Однажды фигуристке пришлось столкнуться с этим, когда в салон ворвался мужчина, напал на охранника и украл средства для волос. К сожалению, это странное преступление было не последним в жизни олимпийской чемпионки. Криминал преследовал её и после: ходили слухи, что фигуристка обратилась к гадалке, чтобы восстановить романтические отношения, и заплатила ей два миллиона рублей, но та свою работу не сделала и исчезла.



В 2020 году Сотникова задумалась о том, чтобы попробовать себя в роли тренера, и основала собственную школу фигурного катания SotkaSchool. Теперь она воспитывает юных спортсменов, передавая им свой опыт. Однажды она поверила в себя и исполнила обещание, данное президенту, — возможно, кто-то из её учеников последует её примеру и вспорхнёт на верхнюю ступень олимпийского пьедестала, повторно вписав имя Аделины в историю.