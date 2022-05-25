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Как живёт Аделина Сотникова после победы на Олимпиаде: сотрудничество с Плющенко и Рудковской, жертва ограбления

«Шрам на мне смотрится сексуально». Как живёт Аделина Сотникова после ухода из спорта
Екатерина Авдонина
Как живёт Аделина Сотникова
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Тяжёлая травма поставила крест на карьере олимпийской чемпионки, и та отправилась покорять шоу-бизнес. Плющенко и Рудковская помогли.

Печальная тенденция в современном фигурном катании заключается в том, что чемпионы уходят со льда очень рано. Нэйтан Чен задумался о завершении карьеры сразу после исключительной победы на Олимпиаде в Пекине, хотя очевидно, что у него есть силы бороться дальше. К сожалению, такой возможности не было у первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой.

Ученица Елены Буяновой триумфально завоевала золото в Сочи, но затем пропала с радаров. Тяжёлые травмы закрыли ей путь в спорт и вынудили искать себя в других сферах. Фигуристка отправилась покорять шоу-бизнес, а затем исполнила мечту о собственной школе фигурного катания и стала тренером.

Обещание Путину и скандальная победа в Сочи

Аделина Сотникова с детства выделялась невероятной целеустремлённостью и работоспособностью. Ещё в 12 лет девочка не растерялась и дерзко ответила на вопрос Владимира Путина, что он фотографируется с будущей олимпийской чемпионкой. Тогда это приняли за шутку, но в 2014 году на Играх в Сочи всё изменилось. Ученица Елены Буяновой не была допущена до командного турнира — её место заняла подопечная Этери Тутберидзе Юлия Липницкая, что очень расстроило Аделину. Она понимала, что проигрывала сопернице на последних стартах и сомнения чиновников были оправданы, однако внезапно в ней проснулась спортивная злость — упустить медаль в личном зачёте она не могла.

Специалисты были уверены, что при благоприятных обстоятельствах Сотникова будет способна побороться за бронзу, так как ожидалось, что золото и серебро между собой поделят Липницкая и кореянка Ким Ю На, но спортсменка удивила и выдала два блестящих проката. Техническая сложность и одухотворённый перформанс фигуристки покорили судей, и те присудили победу россиянке. Впервые в нашей стране появилась олимпийская чемпионка в женском одиночном катании.

Аделина Сотникова на Олимпиаде в Сочи

Аделина Сотникова на Олимпиаде в Сочи

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Правда, вместе с эйфорией от собственного триумфа Аделине пришлось испытать разочарование и страх: многие усомнились в справедливости её победы. Награду Сотниковой называли липовой не только за рубежом, но и в России, а доказать обратное она уже не могла. Тяжёлые травмы закрыли ей путь на лёд, и фигуристке пришлось искать себя в другом деле.

Ещё одна девочка. Как Сотникова стала заложницей великой победы на Олимпиаде Ещё одна девочка. Как Сотникова стала заложницей великой победы на Олимпиаде

Травма поставила крест на карьере Сотниковой

На соревнованиях Аделина не появлялась, зато участвовала в различных ледовых шоу, а затем и вовсе отправилась на телевидение, где приняла участие в таких проектах, как «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период». В обоих случаях спортсменка показала отличные результаты, заняв второе и первое места соответственно. Это должно было приободрить фигуристку и заставить вернуться на профессиональное поприще, но необдуманное решение Сотниковой помешало ей. Девушка спонтанно ушла от своего прежнего тренера к Евгению Плющенко, с которым так и не вышла на официальные старты.

Наставник открыто признавал, что тренировки Аделины нацелены на развлекательные программы, нежели на спортивные. По состоянию здоровья ученица «Ангелов Плющенко» не могла показать большего. Евгений и забил тревогу, когда боли Сотниковой в спине обострились, и направил её к своему врачу, который ставил ему металлические пластины в позвоночник. Аделина разделила его судьбу и перенесла сложнейшую операцию, поставившую крест на её карьере.

«Я начинаю разминаться, хрустеть и понимаю, что что-то у меня как будто вылетело. Думаю: «Ну, вылетело. Значит, надо вправить будет потом». И в декабре я поняла, что нет, я не могу. Потому что я не могу ни спать, ни сидеть нормально.

Как-то отпустила ситуацию, сходила в церковь, помолилась, чтобы всё было хорошо, и до февраля продолжила работать и выступать. Понимала, что у меня болит, что мне тяжело, что врачи там трясутся, так как действительно боялись за меня. И вот две недели назад я закончила работу, позвонила врачам и сказала: «Я ваша». Потому что пока я не вылечусь, я на лёд не встану.

Мне не до конца показывали шрам — закрывали, делали операцию через горло. Он не такой страшный, я уже привыкла. Доктор сказал, что шрам на мне смотрится очень сексуально», — рассказывала фигуристка о том периоде Sport24.

«Мне, наверное, психиатр нужен». Как живёт олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова? «Мне, наверное, психиатр нужен». Как живёт олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова?

Бизнес-леди и жертва мошенников

Утешение для себя Сотникова нашла в помощи младшей сестре, которая тяжело болела и нуждалась в особом уходе. Все гонорары фигуристки уходили на её лечение, в том числе и те, которые приносили ей бизнес-проекты. Спортсменка сотрудничала с Яной Рудковской, снималась в музыкальных клипах и телепередачах, а также пела сама: вместе с исполнительницей IVKA она записала совместный трек «Сталь».

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Открыла Аделина и своё дело: она и её мама владеют салоном красоты в центре Москвы. Прибыль в сфере косметических услуг всегда высокая, но также велик риск её потери. Однажды фигуристке пришлось столкнуться с этим, когда в салон ворвался мужчина, напал на охранника и украл средства для волос. К сожалению, это странное преступление было не последним в жизни олимпийской чемпионки. Криминал преследовал её и после: ходили слухи, что фигуристка обратилась к гадалке, чтобы восстановить романтические отношения, и заплатила ей два миллиона рублей, но та свою работу не сделала и исчезла.

В 2020 году Сотникова задумалась о том, чтобы попробовать себя в роли тренера, и основала собственную школу фигурного катания SotkaSchool. Теперь она воспитывает юных спортсменов, передавая им свой опыт. Однажды она поверила в себя и исполнила обещание, данное президенту, — возможно, кто-то из её учеников последует её примеру и вспорхнёт на верхнюю ступень олимпийского пьедестала, повторно вписав имя Аделины в историю.

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