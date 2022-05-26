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Фигуристка Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин объявили о помолвке: пара женится после рождения двух детей

«Моё сердце и душа принадлежат тебе». Эффектная фигуристка Ильиных выходит замуж!
Екатерина Авдонина
Свадьба Елены Ильиных
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Елена подарила артисту балета Полунину двух детей, но до сих пор не получила обручального кольца. Что ж, теперь проблема решена!

В мире фигурного катания трудно найти более яркую пару, чем Елена Ильиных и Сергей Полунин. Эффектная фигуристка и эксцентричный артист балета отлично дополняют друг друга как в работе, так и в быту. Вместе они воспитывают двух замечательных детей и готовятся передать им свой опыт и знания. Казалось бы, о чём ещё можно мечтать?!

Однако всё-таки чего-то не хватало Елене и Сергею, чтобы сделать их союз нерушимым. До сих пор спортсменка жила без обручального кольца и предложения руки и сердца. Её партнёр слегка затянул с официальным оформлением отношений, но решил исправиться и объявил о своих чувствах на весь мир.

Свадьбе всё-таки быть!

Полунин помог Ильиных в трудный момент

Красивая история любви Елены Ильиных и Сергея Полунина могла бы удостоиться собственного фильма или книги, главные герои которых нашли друг в друге свой смысл жизни. Харизматичный танцовщик зажёг искру в фигуристке, оказавшейся в трудном положении после завершения карьеры, и дал силы на новые свершения. Помимо участия в ледовых шоу, Елена попробовала себя в балете, где ещё больше раскрыла свой природный талант.

Поддержка и мудрые советы Полунина очень помогли Ильиных. Неудивительно, что дружба и партнёрство очень быстро переросли в нечто большее. Елена рассказывала, что почти сразу почувствовала необычайную связь с Сергеем, отмечая, что в его обществе она ощущала себя защищённой и любимой. Гармония в их отношениях проявлялась на всех уровнях — и в бизнесе, и в быту. Перенимая привычки и знания друг друга, Полунин и Ильиных постоянно учились чему-то новому, что делало их союз ещё крепче.

«Мы действительно разные, даже противоположны друг другу, но это и интересно. Я очень часто прислушиваюсь, что Лена говорит, она мыслит иначе, чем я, но я понимаю, что это работает. У неё очень хорошо структурирован мозг для бизнеса, она может абсолютно любую идею разложить по полочкам, чтобы та сразу всем стала понятной, — такой дар у неё. Я могу на 5-10 лет вперёд увидеть, а какие шаги к этому приведут, объяснить это — мне сложно», — делился секретом семейного тепла Полунин в интервью «Экспресс-газете».

«Наш Дар Всевышнего». В семье фигуристки Ильиных и скандального танцовщика пополнение «Наш Дар Всевышнего». В семье фигуристки Ильиных и скандального танцовщика пополнение

«В наших руках весь Мир и Дар Всевышнего»

Несмотря на то что у Елены и Сергея могли быть разные позиции и взгляды в жизненных вопросах, в том, что касалось детей, они были едины. Молодые люди мечтали о наследнике, но, когда он появился на свет, долго скрывали это. Лишь весной 2020 года пара объявила о рождении сына. Мальчик получил необычное имя Мир: родители объясняли, что для них ребёнок стал настоящим чудом, данным им вселенной.

«16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь Мир», — писала фигуристка.

Счастью Полунина и Ильиных не было предела, а недавно у них появился ещё один повод для радости. В апреле в их семье произошло пополнение: Елена родила второго сына, которому тоже дали символичное имя — Дар.

«Когда ты родился, ты уже точно про себя всё знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам всё решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего», — отмечала спортсменка важное событие в социальных сетях.

Ильиных и Полунин с ребёнком

Ильиных и Полунин с ребёнком

Фото: Из личного архива Ильиных

Долгожданная свадьба после рождения двух детей

Казалось, в жизни Елены всё складывалось как нельзя лучше, но всё же не хватало одной маленькой детали — обручального кольца. Начав встречаться в 2019 году, пара так и не зарегистрировала свои отношения. Живя в гражданском браке, Полунин и Ильиных были вполне счастливы, но всё-таки Сергей решил исправить оплошность и сделать Елену своей женой. Трогательное предложение руки и сердца увидел весь мир: артист балета выложил в социальных сетях видео, где признался фигуристке в любви и подарил роскошное кольцо с большим камнем.

«Ты выйдешь за меня? Моё сердце и душа принадлежат тебе. Я люблю тебя», — сказал он ей, на что получил однозначный ответ: «Да».

Ильиных и Полунин

Ильиных и Полунин

Фото: Из личного архива Ильиных

Мир фигурного катания скоро отметит ещё одну свадьбу. Яркая и эффектная пара наверняка устроит грандиозный праздник, который запомнится им на всю жизнь.

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Новости. Фигурное катание
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