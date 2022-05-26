Туктамышева роскошно отдыхает на Мальдивах. И радует болельщиков сексуальными фото

Елизавета Туктамышева умеет не только кропотливо работать, но и красиво отдыхать. После непростого сезона Императрица отправилась на Мальдивы, где перевоплотилась в шикарную морскую богиню. Лиза активно делится впечатлениями с курорта и не устаёт менять купальники, а болельщики не успевают восторгаться её горячими фото.

Самая сексуальная фигуристка страны отдыхает роскошно. А её кадры с пляжа просто обжигают!

«Какое это счастье оказаться в тёплой воде!»

Туктамышева на высокой ноте завершила олимпийский сезон, выдав два чистых проката на Кубке Первого канала и зажигательно выступив в ледовых шоу. А теперь она кайфует на Мальдивах и радует болельщиков сексуальными фото из отпуска. Фигуристка с удовольствием демонстрирует потрясающую фигуру и наслаждается каждым мгновением в райском местечке.

Елизавета Туктамышева в купальнике Фото: Из личного архива Туктамышевой

Но отдыхает Лиза не одна, а вместе со своей давней подругой: парницей Евгенией Тарасовой, которая вместе с Владимиром Морозовым завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине. Девушки отлично ладят друг с другом и весело проводят время на берегу Индийского океана.

Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева в бассейне Фото: Из личного архива Туктамышевой

В социальных сетях Лиза показала шикарный номер, в котором они поселились. Прямо с террасы можно спуститься поплавать или остаться загорать и любоваться лазурными волнами. Максимальный релакс гарантирован!

«Бóльшую часть жизни я провожу на замороженной воде, вы не представляете, какое это счастье оказаться в тёплой воде!» — призналась Туктамышева в «Телеграме».

«Скоро сама стану, как один большой арбуз»

По белоснежному пляжу Лиза щеголяет в купальниках и воздушных платьях. Образ морской богини идеально подошёл спортсменке. Её жаркие фото собирают «огненные» реакции и комплименты от подписчиков в соцсетях. И для этого ей вовсе не нужно как-то особо позировать. Она сама по себе излучает сексуальную энергетику и сводит с ума мужскую половину поклонников.

Елизавета Туктамышева в купальнике Фото: Из личного архива Туктамышевой

Впрочем, делится фигуристка не только горячими кадрами, но и ежедневными активностями. Чтобы подольше понежиться в прозрачной водичке, она рано встаёт и начинает день с плаванья. Занимается снорклингом и катается на катере. Провожает закаты на качелях и не отказывает себе в маленьких съедобных радостях.

Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева Фото: Из личного архива Туктамышевой

«Столько тут пью арбузного фреша, что скоро сама стану, как один большой арбуз», — пошутила Туктамышева у себя в соцсетях.

Но фотографии Лизы говорят об обратном: она прекрасно выглядит, и свежевыжатый сок уж точно не испортит её великолепную фигуру.

Морские прогулки и ужин в соблазнительном красном платье

Самым закрытым нарядом Лизы на Мальдивах стал гидрокостюм, в котором она погружалась с аквалангом. После же знакомства с подводным миром и его обитателями Императрица вновь вернулась к купальникам и лёгкой пляжной одежде.

Елизавета Туктамышева в купальнике Фото: Из личного архива Туктамышевой

Один из вечеров она провела в ярком красном платье, которое надела для ужина в подводном ресторане. Пока Лиза вкушала изысканные блюда, прямо перед ней за окном проплывала акула. Девушка иронично назвала эту встречу с морским хищником «развлекательной программой». И ведь она права: незабываемые эмоции от такого знакомства гарантированы.

Елизавета Туктамышева в красном платье Фото: Из личного архива Туктамышевой

Огромное впечатление на Лизу произвела и одна из морских прогулок. Правда, она была пропитана грустью. Фигуристка увидела побережье города, который разрушило цунами в 2014 году, и воочию убедилась, насколько сильна бывает стихия.

Но эта печальная нотка в поездке Лизы лишь показала, что она не только чемпионка и роковая красотка, а ещё и человек с очень тонкими чувствами.

Шикарна по жизни

Мало кто по-настоящему умеет ценить каждый миг своей жизни. Елизавета Туктамышева как раз из тех счастливчиков, кто обладает этим редким качеством. Она кайфует и на соревнованиях, и на отдыхе. Не стесняется быть собой и не оглядывается на чужое мнение. Лиза, как никто другой, вдохновляет и служит безупречным примером гармоничной сбалансированной личности.

Туктамышева на отдыхе Фото: Из личного архива Туктамышевой

Так что можно смело следовать её секретам идеального отпуска. О них она написала у себя в телеграм-канале:

«3 правила отпуска:



1. Не сидеть в номере;

2. Встречать каждый рассвет;

3. Каждый день снорклить.

Ещё было правило спать до обеда, но в итоге встаю каждый день в семь утра, чтобы побольше времени провести у воды и поплавать».

Забыла Лиза добавить в этот список разве что пункт быть шикарной при любых обстоятельствах. Но для неё это не правило. Быть шикарной для Императрицы — норма жизни.