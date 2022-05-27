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Самые дерзкие выходки фигуристки Алёны Косторной: выругалась матом на видео, делала фото с пивом, ела букет

«*******, но это уже не лечится». Самые дерзкие выходки фигуристки Косторной
Дарья Кирюхина
Самые дерзкие выходки фигуристки Алёны Косторной
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Алёна с матом отреагировала на падение Семененко и ответила бывшему хореографу фото с кружкой пива. Настоящая бунтарка!

Алёна Косторная — главная бунтарка российского фигурного катания. Спортсменка не раз будоражила публику смелыми выходками: дерзко возмущалась судейством, ела букет на церемонии награждения и даже публиковала фото с кружкой пива, чтобы ответить бывшему хореографу. Разумеется, каждый раз поступки Косторной вызывали бурную реакцию и даже скандалы, за которые ей приходилось расплачиваться. Но такова натура Алёны: она не хочет притворяться и скрывать свою яркую личность. Быть как все — слишком скучно для неё, и подстраиваться под общепринятые нормы она не намерена.

Вспоминаем самые дерзкие выходки эксцентричной фигуристки.

«И зачем я напрягалась?»

На этапе Гран-при во Франции в 2019 году Алёна захватила лидерство после короткой программы. Она с лёгкостью опередила действующую чемпионку мира Алину Загитову, но вместо радости испытала разочарование. А всё потому, что ей не понравились оценки. На том турнире она впервые исполнила тройной аксель в короткой программе, но за прокат получила меньше, чем на старте в Финляндии, где прыгала дупель. Своего недовольства девушка скрывать не стала.

«Как? И зачем я напрягалась?» — сказала Косторная, увидев оценки.

Алёна Косторная

Алёна Косторная

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Оказалось, что напрягалась она ради 76,55 балла — приличный результат, но Алёна ожидала большего. Судьи снизили ей баллы за недокрут на трикселе и неясное ребро на тройном лутце. В «кисс энд край» она об этом ещё не знала, но в любом случае так открыто выражать недовольство судейством — настоящее бунтарство!

Ела букет на награждении

На награждении медалисток в финале Гран-при-2019 организаторы подарили Косторной, Трусовой и Щербаковой оригинальные букеты, в которых под обликом роз скрывался шоколад. Поняв, что букет съедобный, Алёна не растерялась и сразу отведала лакомство. Откусила шоколадную розу прямо на пьедестале, пока сладкий подарок не конфисковали тренеры.

Выходка фигуристки пришлась по душе её соседкам по пьедесталу, и Трусова с Щербаковой тоже попробовали шоколадные букетики. Но далеко не так уверенно, как Алёна. Осмелиться на такое первой могла только она.

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Сбежала от Тутберидзе к Плющенко и обратно

Переход Алёны Косторной от Тутберидзе к Плющенко получился очень громким и максимально непонятным. Чемпионка Европы чуть ли не сбежала со сборов в Новогорске из-за разногласий с тренерами. А вскоре объявилась в «Ангелах Плющенко», куда до этого перешла ещё и Александра Трусова. При этом Алёне уже успели поставить программы к новому сезону, а её смена школы произошла вне «окна переходов».

Алёна Косторная и Евгений Плющенко

Алёна Косторная и Евгений Плющенко

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ушла из «Ангелов» фигуристка также неожиданно. Пока Плющенко заверял, что его воспитанница тренируется, она вела переговоры в «Хрустальном». Тутберидзе согласилась взять её не сразу, а с условием испытательного срока. Но это не остановило девушку. Как и незакрытые обязательства по контракту с академией Плющенко.

Украсила коньки камнями, а лицо блёстками

В предолимпийском сезоне Косторная не блистала звенящей формой, зато блистали её коньки. В буквальном смысле. Фигуристка украсила их камнями. На это её вдохновила Евгения Медведева, которая тоже в своё время украшала коньки таким образом.

«Это моя третья пара коньков, и третью пару коньков я сижу и клею. Я как-то увидела это у Жени Медведевой. Мне понравилось. И я подумала, почему бы не сделать? Никто не делал, кроме Жени», — делилась Косторная с Первым каналом после этапа Кубка России в Казани.

Покреативить Алёна любит и с макияжем на соревнованиях. В олимпийском сезоне она удивила всех макияжем с огромными золотыми и синими блёстками на лице, напоминающими веснушки. С ними она катала произвольную программу под Билли Айлиш.

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Экспериментировала с волосами и набила татуировки

Меньше чем за год Косторная успела покрасить волосы в розовый, фиолетовый, вернуть естественный цвет, а затем попробовать красный и даже обзавестись рыжей гривой, которую оценили далеко не все. Впрочем, с рыжей копной Алёна проходила недолго. Теперь же она блондинка с длинными волосами. Но останется ли эта причёска с ней к старту нового сезона? С Алёной никогда не угадаешь!

Косторная с рыжими волосами

Косторная с рыжими волосами

Фото: Из личного архива фигуристки

Но если волосы у Алёны меняются легко, то татуировки набиты железно. Первой она обзавелась во время межсезонья в 2020-м: набила на руке надпись на латыни — «следуй за своим сердцем». Позже у неё появились ещё две тату: изображение лисы над ухом и надпись lovely на ключице.

О причинах, которые подтолкнули её сделать татуировки, Алёна рассказывала в программе «Вечерний Ургант».

«Жизнь доконала. Как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну, потом пошло по нарастающей. Один раз попробуешь — и не остановишься. Ну всё, это кошмар», — призналась Косторная.

Выругалась после падения Семененко

После страшного падения Евгения Семененко на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге Алёна очень эмоционально высказалась об этом в одном из чатов в «Телеграме». Не обошлось без мата.

«Я призываю не хоронить его [Семененко] заранее. Как человек, у которого было три сильных сотрясения, что я в больнице лежала по две недели, хочу сказать, что после такого с башкой у меня все в порядке. Ну, ******** [долбанутая], но это уже не лечится, извините меня», — сказала Косторная.

Предполагалось, что ролик с эмоциональной речью Алёны увидит ограниченный круг людей, но он попал в интернет на всеобщее обозрение.

«Видео было выложено для людей, с которыми я общаюсь, а все мы в привычной обстановке можем красочно выражать свои мысли. Сожалею, что оно попало на всеобщее обозрение, учитывая огромное количество нецензурной лексики там. Очень жаль, что я поверила и доверилась людям, которые в итоге так поступают», — объясняла Косторная.

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Захватила пивную кружку на тренировку

Алёна нашла оригинальный способ ответить на критику хореографа группы Тутберидзе Алексея Железнякова. В интервью специалист заявил, что ей «нужно работать, а не вертеть хвостом». Вместо ответных заявлений девушка выставила в своих соцсетях свежее фото с тренировки в ЦСКА. Алёна расположилась на льду, постелив на него полотенце, и взяла пивную кружку. Кружка была не пустая, а с жёлто-коричневым напитком.

Алёна Косторная

Алёна Косторная

Фото: Из личного архива фигуристки

«В своём Дубайске. Как обычно, ничего не делаю», — подписала Косторная снимок.

Один из друзей Алёны написал в комментариях: «Тебе лишь бы выпить», на что Алёна процитировала Железнякова: «Не, мне лишь бы хвостом крутить, вжух, вжух!»

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