«План Б» провалился. Почему инновации в российском фигурном катании никуда не годятся

Новый сезон в фигурном катании не за горами, и вновь он будет необычным. Из-за отсутствия международных стартов нашим спортсменам придётся искать мотивацию для дальнейшего развития на внутренних турнирах, и, чтобы помочь им, в российской федерации (ФФККР) придумали план по улучшению соревновательного календаря.

Атлетам пообещали создать все условия для тренировок и выступлений на лучших площадках страны, но оказалось, что чиновники не до конца сдержали своё слово. К графику стартов и инфраструктуре есть вопросы. А инновационный чемпионат России по прыжкам кажется отличной идеей, но мало реализуемой.



Так почему же инновации в российском фигурном катании никуда не годятся?

В российском фигурном катании будет своя серия Гран-при

Санкции против российских фигуристов заставили нашу федерацию изрядно поломать голову над расписанием соревнований в новом сезоне. Руководители ФФККР, которыми недавно были переизбраны Александр Горшков и Александр Коган, были намерены защищать интересы спортсменов и всячески поддерживать их при отсутствии международных стартов. Для сохранения мотивации лучших атлетов страны чиновники были вынуждены искать нестандартные подходы к организации соревновательного процесса, и, на первый взгляд, они их нашли.



Главной новостью последних дней стало заявление президента ФФККР о том, что известная серия «Кубок России» в следующем году прекратит своё существование. Вместо неё появится аналог «Гран-при», проходящего под эгидой ISU: турнирная таблица будет состоять из шести этапов, которые полностью продублируют по датам старты зарубежной серии.

Расписание Гран-при России:



1-й этап: Москва (21-23 октября)

2-й этап: Сочи (28-30 октября)

3-й этап: Казань (4-6 ноября)

4-й этап: Москва (11-13 ноября)

5-й этап: Самара (18-20 ноября)

6-й этап: Пермь (25-27 ноября)

Финал: Сочи (3-5 марта)

Кроме того, календарь пополнится очень важным прыжковым турниром, который будет иметь статус чемпионата России. Он пройдёт в Москве с 3 по 4 декабря. 20-25 декабря состоится национальное первенство, а развлекательный Кубок Первого канала начнётся 21 января и будет идти два дня.

Почему революционный план федерации не спасёт от стагнации

«Главное — сохранить наших спортсменов и тренеров, сохранить уровень нашего фигурного катания на той высоте, на которой он находится сейчас. Мы ждём решений конгресса в июне. Но надо быть готовыми к любому развитию событий. План Б уже в принципе разрабатывается или план Икс, как его назвать», — поделился планами на будущее Александр Горшков на пресс-конференции после своего переизбрания, намекая на то, что федерация уже сейчас готова создавать новые форматы соревнований. Однако революция в российском фигурном катании произошла лишь на словах — в целом наш спорт остаётся в состоянии стагнации. На это указывают сразу несколько факторов.

Фигуристы на Кубке Первого канала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-первых, переименование Кубка России и добавление дополнительного этапа не изменят ситуацию с отсутствием разнообразия участников. Конечно, конкуренция среди россиян будет невероятно высока, но наблюдать за их соперничеством без представителей других стран будет не так интересно. Фигуристы из СНГ и Китая вряд ли доедут до этих стартов, несмотря на заверения Александра Когана.

Во-вторых, существенные проблемы наблюдаются с инфраструктурой и географическим расположением турниров. Период изоляции можно было бы использовать для экспериментов с местами проведения соревнований, чтобы запустить популяризацию фигурного катания в регионах, но вместо этого функционеры пошли по простому пути и выбрали ледовые дворцы, где играют команды из Континентальной хоккейной лиги. Звучит отлично, если бы не одно «но»: в Самаре и Перми нет элитных катков.

Что уж говорить, если сами Горшков и Коган признают, что «вынуждены адаптироваться и проводить соревнования на канадских площадках» (отличаются уменьшённым размером. — Прим. «Чемпионата»). Даже в Москве нет большого катка для фигурного катания, что показывает, что дисциплина находится в не лучшем состоянии в России.

Чемпионат России по прыжкам — хорошая идея, но нереализуемая?

Интересным предложением чиновников стало введение в календарь чемпионата России по прыжкам. Турнир, который был лишь частью Кубка Первого канала, теперь будет иметь особый статус. Шансы Александры Трусовой получить золото взрослого национального первенства невероятно повысились. Да и в целом эта идея очень хороша: новый вид программы позволит спортсменам, специализирующимся на технике, реализовать свой потенциал. Однако к формату турнира есть вопросы.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как показал опыт Кубка Первого канала, сделать прыжковый турнир привлекательным для большой аудитории очень сложно. Ещё труднее — организовать равные возможности для всех участников. Конечно, более чем вероятно, что соревнования женщин и мужчин будут проходить отдельно, но далее нужно создать требования к старту, которые будут нацелены на раскрытие профессиональных навыков фигуристов. Будут ли спортсмены прыгать каскады? Позволят ли им самим выбирать контент или придётся показывать обязательные элементы? Как сохранить баланс среди представителей разных школ, ведь среди женщин с четверными доминируют ученицы Этери Тутберидзе?



Необходимо учесть множество нюансов, чтобы прыжковый чемпионат России выглядел как серьёзное статусное соревнование, а не очередная шоу-программа. Смогут ли в федерации решить эту проблему — будет известно очень скоро, а пока остаётся надеяться, что в условиях изоляции наши фигуристы найдут мотивацию развиваться даже без международных стартов.