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Как Алина Загитова отдохнула на Мальдивах и в Арабских Эмиратах: фото в купальнике, танцы с подругами, релакс

«Фотографии становятся всё горячее». Загитова свела фанатов с ума снимками с отдыха
Дарья Кирюхина
Как Алина Загитова отдохнула на Мальдивах
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Алина продемонстрировала фантастическую фигуру, сразив наповал своей красотой. Чемпионка роскошно отдохнула на гламурных курортах.

Хоть Алина Загитова уже давно не соревнуется, для неё этот сезон тоже был непростым. Олимпийская чемпионка вновь стала ведущей на «Ледниковом периоде», а во время драматичных Игр в Пекине впервые попробовала себя в роли корреспондента. Завершила сезон Алина в качестве ведущей на Кубке Первого канала, а потом вместе с остальными фигуристами отправилась выступать в шоу. При этом не забывала она и про учебу — Загитова обучается сразу в двух вузах! Конечно, после жизни в таком напряжённом графике необходим качественный отдых.

С наступлением сезона отпусков Алина рванула сразу на два гламурных курорта, откуда охотно делилась жаркими фото и видео. Фигуристка отлично перезагрузилась после нескольких месяцев труда и набралась энергии. Совместила и релакс, и тусовки с друзьями, и очень круто отпраздновала 20-летие.

Путешествие олимпийской чемпионки прошло идеально!

«На отдыхе можно побыть в гармонии с самим собой»

В олимпийском сезоне Алина Загитова проявила себя настоящим трудоголиком: работала корреспондентом и ведущей, каталась в ледовых шоу, проводила мастер-классы и всё это совмещала с учёбой. После жизни в столь изматывающем графике ей был крайне необходим полноценный отдых. Тем более в отпуск она не ездила целых два года: посвящала межсезонье тренировкам, вступительным экзаменам и выступлениям в шоу.

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И вот фигуристка наконец-то позволила себе отдохнуть. Отправилась в тёплые края к жаркому солнцу и ласковому морю. Куда именно — держала в секрете, но кокетливо предлагала в соцсетях угадать из четырёх вариантов. Интрига захватила многих: куда же полетела Алина? На Сейшелы, Мальдивы, в Мексику или Доминикану? Девушка настолько непредсказуема, что ожидать можно было чего угодно.

В итоге оказалось, что Алина прилетела на Мальдивы. Элитный курорт обеспечил олимпийской чемпионке полный релакс вдали от остального мира. Никакой суеты и стресса: лишь гармония с собой и блаженство в окружении райского пейзажа.

«На отдыхе можно побыть в гармонии с самим собой», — делилась Загитова у себя в телеграм-канале, одновременно сражая наповал кадрами из бассейна.

«Наслаждаюсь, лежу, загораю»

Однако на Мальдивах Алина не только постигала дзен, но и не забывала про тренировки. Как упражняется и делает растяжку знаменитая спортсменка, счастливчики могли лицезреть в тренажёрном зале отеля. Кроме того, её можно было встретить на теннисном корте и велосипедной прогулке.

Ходила Алина и отведать местные деликатесы в подводном ресторане. И, конечно, много времени проводила на пляже, загорая и плескаясь в лазурных волнах. Переменчивая погода не помешала ей обзавестись роскошным загаром и пополнить запасы витамина D.

«Ребят, погода тут меняется, конечно, очень быстро. Недавно было солнце, сейчас прошёл дождь, естественно, пасмурная погода, но я успела вполне загореть. Осталось тут буквально три денёчка, поэтому я наслаждаюсь, лежу, загораю, получаю витамин D», — рассказывала Загитова в своём телеграм-канале.

Отдых Алины на Мальдивах напоминал какую-то сказку или романтичный фильм с очень красивой героиней. Любая фотография — готовая обложка журнала. Или иллюстрация книги. Словно Алина — это Ассоль, сошедшая со страниц «Алых парусов» Александра Грина. Правда, ждала она не корабль, а самолёт, который унесёт её навстречу приключениям в Арабских Эмиратах.

Зажигательные танцы с подружками в Дубае

Безмятежность и релакс первой части путешествия Алина сменила на весёлый девичник в Дубае. В жарком мегаполисе к ней присоединилась ещё одна олимпийская чемпионка — Анна Щербакова со своей сестрой, а также другая воспитанница Тутберидзе — Дарья Усачёва. Вместе фигуристки как следует оторвались и устроили марафон зажигательных танцев.

Но самое главное — Алина очень круто отметила день рождения. С утра Аня и Даша передали ей сюрприз от поклонников, а потом вся компания отправилась тусоваться на яхте. Пели песни на палубе, веселились и смеялись.

Вечером продолжили праздник на улицах Дубая. Алина надела умопомрачительное чёрное мини-платье со смелым декольте и необычной юбкой. Образ получился таким сексуальным, что, казалось, никаких купальников не нужно. И так ведь понятно, что у фигуристки невероятная фигура.

Но не тут-то было. Самое «горячее» Алина приберегла на десерт. Ведь такую дозу красоты в один приём выдавать было просто опасно!

«Уже соскучилась по солнышку и морю»

Вернувшись в холодную Москву, Алина быстро заскучала по солнышку. Девушка захотела поделиться в соцсетях эмоциями от отпуска, а заодно порадовать фанатов сногсшибательными кадрами в купальнике. Комментарии здесь излишни. Пожар красоты и страсти нереального масштаба!

«Я уже соскучилась солнышку и морю, хочу обратно!

Отдохнула я очень хорошо! Полная перезагрузка, теперь энергии хоть отбавляй! Но всегда приятно вернуться домой к родным», — написала Загитова под фото.

Фанаты пришли в восторг от снимков олимпийской чемпионки в купальнике. Комментарии под фото полны комплиментами и восхищением.

— Нет слов, просто огнище!!!

— Красота неземная! Такая загорелая!

— Горячая красотка. Алина, ты королева!

— Фотографии становятся всё горячее, мне это нравится.

Кажется, солнышко и море тоже уже соскучились по красотке Алине Загитовой и ждут её обратно в гости. Согласны?

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