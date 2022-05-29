«Фотографии становятся всё горячее». Загитова свела фанатов с ума снимками с отдыха

Хоть Алина Загитова уже давно не соревнуется, для неё этот сезон тоже был непростым. Олимпийская чемпионка вновь стала ведущей на «Ледниковом периоде», а во время драматичных Игр в Пекине впервые попробовала себя в роли корреспондента. Завершила сезон Алина в качестве ведущей на Кубке Первого канала, а потом вместе с остальными фигуристами отправилась выступать в шоу. При этом не забывала она и про учебу — Загитова обучается сразу в двух вузах! Конечно, после жизни в таком напряжённом графике необходим качественный отдых.

С наступлением сезона отпусков Алина рванула сразу на два гламурных курорта, откуда охотно делилась жаркими фото и видео. Фигуристка отлично перезагрузилась после нескольких месяцев труда и набралась энергии. Совместила и релакс, и тусовки с друзьями, и очень круто отпраздновала 20-летие.



Путешествие олимпийской чемпионки прошло идеально!

«На отдыхе можно побыть в гармонии с самим собой»

В олимпийском сезоне Алина Загитова проявила себя настоящим трудоголиком: работала корреспондентом и ведущей, каталась в ледовых шоу, проводила мастер-классы и всё это совмещала с учёбой. После жизни в столь изматывающем графике ей был крайне необходим полноценный отдых. Тем более в отпуск она не ездила целых два года: посвящала межсезонье тренировкам, вступительным экзаменам и выступлениям в шоу.

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И вот фигуристка наконец-то позволила себе отдохнуть. Отправилась в тёплые края к жаркому солнцу и ласковому морю. Куда именно — держала в секрете, но кокетливо предлагала в соцсетях угадать из четырёх вариантов. Интрига захватила многих: куда же полетела Алина? На Сейшелы, Мальдивы, в Мексику или Доминикану? Девушка настолько непредсказуема, что ожидать можно было чего угодно.

В итоге оказалось, что Алина прилетела на Мальдивы. Элитный курорт обеспечил олимпийской чемпионке полный релакс вдали от остального мира. Никакой суеты и стресса: лишь гармония с собой и блаженство в окружении райского пейзажа.

«На отдыхе можно побыть в гармонии с самим собой», — делилась Загитова у себя в телеграм-канале, одновременно сражая наповал кадрами из бассейна.

«Наслаждаюсь, лежу, загораю»

Однако на Мальдивах Алина не только постигала дзен, но и не забывала про тренировки. Как упражняется и делает растяжку знаменитая спортсменка, счастливчики могли лицезреть в тренажёрном зале отеля. Кроме того, её можно было встретить на теннисном корте и велосипедной прогулке.

Ходила Алина и отведать местные деликатесы в подводном ресторане. И, конечно, много времени проводила на пляже, загорая и плескаясь в лазурных волнах. Переменчивая погода не помешала ей обзавестись роскошным загаром и пополнить запасы витамина D.



«Ребят, погода тут меняется, конечно, очень быстро. Недавно было солнце, сейчас прошёл дождь, естественно, пасмурная погода, но я успела вполне загореть. Осталось тут буквально три денёчка, поэтому я наслаждаюсь, лежу, загораю, получаю витамин D», — рассказывала Загитова в своём телеграм-канале.

Отдых Алины на Мальдивах напоминал какую-то сказку или романтичный фильм с очень красивой героиней. Любая фотография — готовая обложка журнала. Или иллюстрация книги. Словно Алина — это Ассоль, сошедшая со страниц «Алых парусов» Александра Грина. Правда, ждала она не корабль, а самолёт, который унесёт её навстречу приключениям в Арабских Эмиратах.

Зажигательные танцы с подружками в Дубае

Безмятежность и релакс первой части путешествия Алина сменила на весёлый девичник в Дубае. В жарком мегаполисе к ней присоединилась ещё одна олимпийская чемпионка — Анна Щербакова со своей сестрой, а также другая воспитанница Тутберидзе — Дарья Усачёва. Вместе фигуристки как следует оторвались и устроили марафон зажигательных танцев.

Но самое главное — Алина очень круто отметила день рождения. С утра Аня и Даша передали ей сюрприз от поклонников, а потом вся компания отправилась тусоваться на яхте. Пели песни на палубе, веселились и смеялись.

Вечером продолжили праздник на улицах Дубая. Алина надела умопомрачительное чёрное мини-платье со смелым декольте и необычной юбкой. Образ получился таким сексуальным, что, казалось, никаких купальников не нужно. И так ведь понятно, что у фигуристки невероятная фигура.

Но не тут-то было. Самое «горячее» Алина приберегла на десерт. Ведь такую дозу красоты в один приём выдавать было просто опасно!

«Уже соскучилась по солнышку и морю»

Вернувшись в холодную Москву, Алина быстро заскучала по солнышку. Девушка захотела поделиться в соцсетях эмоциями от отпуска, а заодно порадовать фанатов сногсшибательными кадрами в купальнике. Комментарии здесь излишни. Пожар красоты и страсти нереального масштаба!



«Я уже соскучилась солнышку и морю, хочу обратно!



Отдохнула я очень хорошо! Полная перезагрузка, теперь энергии хоть отбавляй! Но всегда приятно вернуться домой к родным», — написала Загитова под фото.

Фанаты пришли в восторг от снимков олимпийской чемпионки в купальнике. Комментарии под фото полны комплиментами и восхищением.



— Нет слов, просто огнище!!!



— Красота неземная! Такая загорелая!



— Горячая красотка. Алина, ты королева!



— Фотографии становятся всё горячее, мне это нравится.



Кажется, солнышко и море тоже уже соскучились по красотке Алине Загитовой и ждут её обратно в гости. Согласны?