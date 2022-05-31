«Они очень нравятся судьям». Дочь Тутберидзе станет новой звездой танцев на льду?

Дэвис и Смолкин работают с топовыми специалистами и не оглядываются на разговоры о блате. К ОИ в Милане они могут подойти в числе фаворитов!

Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали настоящим открытием олимпийского сезона. Фигуристы дебютировали на серии Гран-при, выиграли серебро чемпионата России, отобрались на чемпионат Европы и на Олимпиаду. Подопечные Игоря Шпильбанда показали, что пресловутый принцип очереди, который действует в танцах на льду испокон веков, можно переломить.

Разумеется, стремительный прогресс Дианы и Глеба многие связывают не с талантом ребят, а с обыкновенным блатом, ведь Дэвис – дочь Тутберидзе. Конечно, поддержка знаменитого тренера наверняка сыграла не последнюю роль в становлении Дианы и Глеба как дуэта, но это не отменяет того, что ребята старались не меньше, чем их конкуренты. И даже сейчас, пока многие фигуристы отдыхают на морях, Дэвис и Смолкин работают с признанными мастерами.

С таким рвением у них есть все шансы стать настоящими звёздами танцев на льду и подойти к Олимпиаде в Милане в статусе фаворитов.

Прорубили окно в Европу и Китай

Уже в начале межсезонья Диана с Глебом пропадают на тренировках, готовясь к следующему олимпийскому циклу. Это кажется, что до Милана целых четыре года. На самом деле — всего четыре. Для танцевальных дуэтов это особенно ощутимо, потому что вырваться из новичков в середнячки, а уж тем более подняться на топ-уровень им крайне сложно. Можно четыре года классно кататься, но оставаться позади более опытных пар. Ибо не положено — знай, молодняк, своё место.

Но исключения бывают. И, похоже, это как раз случай Дэвис и Смолкина. Они уже прорубили окно не только в Европу, но и в Китай, когда им посчастливилось взять серебро на чемпионате России. Помогло стечение обстоятельств: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступили неудачно из-за последствий менингита у партнёрши. Наши же лидеры Виктория Синицина и Никита Кацалапов вообще снялись с произвольной программы. В их случае беда случилась с партнёром: у Никиты обострилась травма спины.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с серебром чемпионата России Фото: РИА Новости

Сама судьба расчистила дорогу дебютантам. И хоть многие связывают прорыв Дэвис и Смолкина с покровительством Тутберидзе, нельзя отрицать фактор Игоря Шпильбанда. Наставничество в лице прославленного тренера в танцах на льду — фундамент в стремительном возвышении Дианы с Глебом. Всем известно, что у него тренируются перспективные танцоры, которые имеют огромные шансы стать лучшими в ближайшие годы. Диана с Глебом наглядно демонстрируют, как это происходит. И вот здесь уже можно отдать должное Тутберидзе, которая догадалась отправить их почти три года назад тренироваться в США к звёздному специалисту.

«Они оба очень приятные люди, интеллигентные. И одно удовольствие с ними работать. Я считаю, что это очень хорошее качество спортсмена. Эта интеллигентность у них видна в катании», — делился Шпильбанд впечатлениями о воспитанниках в эфире Первого канала.

Не оглядываются на разговоры о блате и работают с топовыми специалистами

В пользу Дианы и Глеба играет, помимо статусного тренера, благосклонность известных экспертов. Тот же Илья Авербух, хотя и не сразу запомнил имена ребят (назвал их на контрольных прокатах «Дианой с Дэвисом»), отметил их стиль и креативность в катании. А на Олимпиаде в Пекине выразил уверенность, что они будут одной из самых ярких пар на мировой арене в будущем четырёхлетнем цикле.

«Диана Дэвис и Глеб Смолкин точно могут занести эти Олимпийские игры себе в актив. В кулуарах знают, что они очень нравятся судьям. Уверен, ребята набираются опыта», — признавался Авербух «Чемпионату».

И к этому будущему молодые люди готовы: амбиций не скрывают, а подколов СМИ и болельщиков про блат не боятся. Просто работают на результат без оглядок на чьи-то пересуды. Извиняться за медали и забранные у кого-то путёвки — не их история.

«Мы понимаем, что, если продолжим прогрессировать и подниматься выше, эти разговоры будут идти рядом. Это сопутствующий фактор. И на него, честно говоря, совершенно наплевать», — говорил Смолкин в интервью Tele-sport.

Их дело — постоянно улучшаться, для чего они работают с лучшими из лучших. Так, новый произвольный танец им поставил знаменитый хореограф Бенуа Ришо. А позже с ними позанимался американский фигурист Закари Донохью, выигравший в дуэте с Мэдисон Хаббелл бронзу в личном первенстве и серебро в командном турнире на Олимпиаде

Между прочим, и Ришо, и Донохью очень понравилось работать с Дианой и Глебом. Бенуа даже написал у себя в соцсетях, что с удовольствием поработает с ними вновь. Так что репутация ребят в среде фигурного катания ещё больше возросла, а вместе с ней и шансы занять место новых фаворитов. Сначала в России, потом подберутся и к миру. Лишь бы звёзды и дальше сходились как надо.

Тогда на вторых для себя Играх они будут бороться не за десятку сильнейших и не за пятёрку, а за медали. Сейчас в это трудно поверить, но участие в главных стартах уже позволило им запрыгнуть в компанию к более опытным парам. С новичками покончено, благословение экспертов получено, время бороться за титулы.

Готовы покорять Милан

Диана и Глеб катаются в паре четыре года. Олимпийский сезон-2025/2026 станет для них восьмым совместным сезоном. Для сравнения: Елена Ильиных с Никитой Кацалаповым взяли бронзу на Олимпиаде в Сочи на шестом году существования своего дуэта. Безусловно, Лена и Никита — безумно талантливые, и поставить Диану и Глеба в один ряд с ними пока нельзя. Но в том-то и дело, что нашим новоиспечённым звёздочкам понадобится больше времени для покорения олимпа в танцах на льду.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В Пекине их поставили на 14-е место: дорожку в десятку им никто не расчистил. Расчищать они будут её сами в будущих сезонах. Если не суперскольжением (но справедливости ради той же Александре Степановой это не помешало войти в ранг сильнейших танцоров), то крутыми неординарными постановками, экспрессией и чистотой элементов. Ведь одного, пусть и огромного таланта, никогда не бывает достаточно для побед. Формула успеха — «90% труда и 10% таланта» — не теряет актуальности никогда. А для танцев на льду нужно добавить в неё дополнительную переменную: слаженность и взаимопонимание партнёров. То, чего не было у безумно одарённых Ильиных и Кацалапова. Пара разбилась, разбилась и мечта об олимпийском золоте.

У Дэвис и Смолкина талант, естественно, тоже есть. Как раз в той мере, чтобы не рассчитывать лишь на него, а понимать, что нужно очень много работать.

Именно этим они и занимаются прямо сейчас. И делают это в полной гармонии друг с другом, двигаясь в одном направлении не только на льду, но и за его пределами.