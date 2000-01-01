Кто из известных фигуристов пробовал себя в кино?
Медведева снималсь в канадской драме, а Загитова – в российско-японской.
Екатерина Боброва
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 не так давно объявила, что будет пробовать себя в качестве актрисы. «Первые шаги сделаны: портфолио, домашняя визитка и профессиональная визитка», – отметила фигуристка.
Алина Загитова и Масару
Загитова появилась в эпизодической роли в расширенной версии фильма «Пальма» вместе со своей собакой Масару. В Японии фильм вышел с дополнительными сценами под названием «История Акиты и Пальмы».
Алексей Ягудин
После завершения спортивной карьеры Ягудин не раз появлялся в кино, причём не только камео. В сериале «Последний аксель» (2021) фигурист сыграл роль хореографа Султана Алмазовича. Также Алексей уже давно играет в театре.
Алексей Тихонов
С 2007 года Тихонов снялся уже в 18 картинах, из которых только два появления в качестве камео. В списке работ фигуриста сериалы «Второе зрение», «Практика», «Рая знает всё» и др.
Максим Шабалин
Максим Шабалин женат на актрисе Ирине Гринёвой, и в 2022 году он дебютирует в качестве режиссёра полнометражного фильма. К выпуску готовится картина «Времена года» о приме Мариинского театра.
Евгения Медведева
Двукратная чемпионка мира дважды появлялась на экране как камео: в канадской спортивной драме «Петрикор» (The Petrichor) и в российском сериале «Последний аксель».
Соня Хени
После блестящей карьеры на льду и трёх побед на Олимпиадах Соня Хени начала карьеру актрисы в Голливуде. На её счету 15 картин, из которых самая известная – «Серенада солнечной долины».
Тара Липински
Липински ушла из большого спорта в 15 лет и часто начала появляться на экране. В основном это были телефильмы и «мыльные оперы», но также Тара появилась в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и фильме «Ванильное небо».
Со льда на съёмку? Легко! Медведева, Загитова, Ягудин и другие фигуристы в кино
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