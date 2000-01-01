Медведева впечатлила жаркими танцами на своей вечеринке!
Женя отожгла по полной даже в понедельник и не забыла про подруг из группы Тутберидзе.
Тусить в начале недели — почему нет?
«Понедельник – день тяжёлый, но не для нас», – говорит Женя в одном из видео со своей тусовки. На выходных она выступала в Дудинке на турнире по кёрлингу, а по возвращении в Москву позвала друзей.
Музыка на любой вкус
На роликах с вечеринки Женя зажигает под самые разнообразные треки – от Ники Минаж до Лолиты.
Среди гостей — Щербакова и Трусова
На одном из видео были замечены другие фигуристки группы Этери Тутберидзе – Александра Трусова и Анна Щербакова. Сашу с её длинными огненными волосами можно узнать практически везде.
Усачёва и Уварова тоже пришли на пати
С вечеринки Жени также выкладывала снимки Дарья Усачёва, ещё одна ученица группы Тутберидзе. На фото она с танцовщицей Евой Уваровой, хорошей подругой Камилы Валиевой.
От многих фото перехватывает дух
Медведева стала поистине королевой этого вечера – фото говорят сами за себя.
А где Загитова?
С большой долей вероятности на вечеринке не было Алины Загитовой: фигуристка в этот вечер получала премию на церемонии MarSpo Awards 2022.
«Понедельник — день тяжёлый, но не для нас». Как прошла жаркая вечеринка Жени Медведевой
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